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RevBits與石溪大學Ethos實驗室建立合作夥伴關係，共同推進網路安全教育與應用

透過此次合作，RevBits將向石溪大學Ethos實驗室提供其全套網路安全解決方案，讓後者能夠提升學生的教育水準，使他們在逼真且受控的環境中掌握因應現代網路威脅所需的知識。

紐約州米尼歐拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 石溪大學(SBU)工程與應用科學學院電腦科學系旗下的Ethos實驗室近日宣布與RevBits, LLC建立合作夥伴關係。透過此次合作，石溪大學Ethos實驗室將利用RevBits的解決方案套件建設電腦科學實驗室和以網路安全為核心的課程體系，從而進一步鞏固課堂教學成果。該平台可類比包含五大主要威脅場景的環境，包括終端安全、特權存取管理、電子郵件安全、零信任網路和欺騙技術。

石溪大學電腦科學系近期被指定為「國家網路安全研究學術卓越中心」，將利用此次合作關係推進學生教育，使他們能夠在逼真且受控的環境中掌握因應現代威脅的知識。

RevBits執行長David Schiffer表示：「我們非常榮幸能夠參與到整體的教育進程中，特別是能與石溪大學攜手，協助下一代網路安全管理人員培養必要的技能，以因應愈演愈烈的威脅環境。此外，身為石溪大學電腦科學系的首批畢業生之一，能以這種合作化且富有教育意義的方式回饋母校，我深感榮幸。正如我們在網路安全市場中所觀察到的那樣，因應不斷成長的威脅的最佳防禦手段需要結合兩點——有效的網路安全解決方案以及勝任且知識淵博的網路安全專業人才。我們欣然成為下一代網路安全專業人才教育進程中的一員。」

石溪大學電腦科學系助理教授Amir Rahmati表示： 「Ethos實驗室的核心使命是推動網路安全和隱私研究的邊界，同時賦予學生因應真實世界挑戰所需的實用技能。與RevBits的合作使我們能夠彌合學術理論與產業應用之間的關鍵差距。透過讓學生親自體驗全面的安全平台，並將這些先進工具融入我們的課程體系，我們正在協助他們為保護和捍衛複雜的實際生產流程做好準備，從而為將來我們的學生步入專業的網路安全職場提供極其寶貴的經驗。」

關於 RevBits
RevBits成立於2018年，是一家綜合型網路安全公司，致力於為客戶提供卓越的保護與服務。RevBits透過提供可由統一安全平台管理的多種先進安全功能，有效抵禦企業面臨的最複雜的網路威脅。RevBits總部位於紐約州米尼歐拉，在紐澤西州普林斯頓、麻薩諸塞州波士頓、英國倫敦和約旦安曼設有辦事處。

RevBits的完整解決方案套件包括RevBits端點安全與EDR（端點偵測與回應）、RevBits電子郵件安全、RevBits特權存取管理、RevBits零信任網路和RevBits欺騙技術。對於運行多個RevBits解決方案的客戶，可透過RevBits網路情報平台進行統一管理。這是一個統一的單一介面環境，能夠蒐集、關聯威脅資訊並發出警示，同時提供相關情報以協助管理員快速做出回應。RevBits網路情報平台可與所有常見的安全資訊和事件管理(SIEM)系統整合。

關於 石溪大學
紐約州立大學石溪分校是美國最具活力的公立大學之一，也是紐約州的旗艦大學和排名第一的公立大學。石溪分校隸屬于紐約州立大學(SUNY)系統，是一個學術卓越中心和享譽國際的研究機構，致力於以親民的學費為所有學生提供世界一流的教育。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Neal Hesterberg
業務發展副總裁
neal.hesterberg@revbits.com

Industry:

RevBits, LLC

Details
Headquarters: Mineola, New York
CEO: David Schiffer
Employees: 80
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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Neal Hesterberg
業務發展副總裁
neal.hesterberg@revbits.com

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