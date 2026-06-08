Alvarez & Marsal utökar sin skatteverksamhet till Sverige och ingår avtal med Magnus Pantzar

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Det globala konsultföretaget Alvarez & Marsal (A&M) fortsätter att utöka sin internationella skatteverksamhet genom att etablera ett nytt kontor i Stockholm. Företaget har ingått ett avtal med Magnus Pantzar att tillträda som Managing Director och leda det svenska kontoret med planerad tillträdesdag den 1 augusti 2026.

Teamet i Stockholm under Magnus ledning kommer att bistå svenska och internationella kunder däribland private equityinvesterare och portföljbolag, förvaltare av alternativa investersfonder, multinationella företag samt ägarledda och snabbväxande företag och dess nyckelpersoner. Teamet kommer att tillhandahålla transaktionsrelaterad rådgivning, fondstrukturering, allmän skattestrukturering och rådgivning inom Private Capital, såsom incitamentsprogram och värdeskapande förberedelser inför avyttring och börsintroduktion samt övrig internationell beskattning. Etableringen i Stockholm möter den växande efterfrågan från kunder på oberoende skatterådgivning.

”Sverige är ett viktigt finanscentrum och en knutpunkt för riskkapitalbranschen i Europa. Att utöka vår närvaro i Sverige och fi förlängningen Norden är ett spännande strategiskt steg framåt”, säger Ernesto ’Ernie’ Perez, Global Practice Leader på A&M Tax. ”Investeringen i Stockholm bidrar till den omfattande utbyggnaden av vår helt integrerade, globala skatteplattform och stärker vårt välkända varumärke inom Private Capital på en marknad där denna sektor är exceptionellt stark.”

Magnus Pantzar har mer än 25 års erfarenhet av rådgivning inom komplexa gränsöverskridande transaktioner och är specialist på skattestrukturering och övrig transaktionsrelaterad rådgivning för kunder inom private equity och andra alternativa investeringar. Han har dessutom en bred erfarenhet av incitamentsprogram samt förberedelser inför försäljning och börsintroduktion.

Magnus Pantzar kommer att börja på A&M efter mer än tio år som Global Head of Tax & Structuring på EQT där han ledde företagets internationella skattestrategi, vilket bl.a. innefattade rådgivning kring fond- och transaktionsstrukturering samt implementering av processer för Tax Compliance. Han var tidigare partner på EY i Stockholm, där han ledde det nordiska teamet för transaktionsskatt inom private equity. Innan dess arbetade han som skatterådgivare på PwC i Stockholm och London med inriktning på skattefrågor vid företagsförvärv.

Marvin Rust, Managing Director and Head of A&M Tax EMEA, tillägger: ”Sverige är en av de mest utvecklade marknaderna i Europa – en knutpunkt för innovation, med ett starkt internationellt affärsklimat och en alltmer komplex lagstiftning. Magnus unika kompetens, praktiska erfarenhet och ledarskap gör det möjligt för oss att ge våra kunder bättre stöd på plats, samtidigt som vi fortsätter att utöka vår närvaro i EMEA-regionen som ledande oberoende och konfliktfria rådgivare.”

A&M:s globala skatteverksamhet har fortsatt att växa under det senaste året genom att etablera sig på nya marknader och utöka verksamheten på etablerade marknader, bland annat i Irland, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Indonesien, Thailand, Japan, Schweiz och USA. Den senaste lanseringen bygger vidare på A&M:s etablerade närvaro i Sverige, där företaget har en lång erfarenhet av operativ och finansiell omstrukturering, och under de senaste åren har rekryterat ledande experter inom due diligence för private equity-transaktioner samt rådgivning inom kapitalmarknader och redovisning.

Om Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal grundades 1983 och är ett ledande globalt konsultföretag. Alvarez & Marsal är känt för sitt ledarskap, sin handlingskraft och sina resultat. Företaget erbjuder rådgivning, tjänster för att förbättra affärsresultat samt kris- och förändringledning och levererar praktiska lösningar för att hantera kundernas specifika utmaningar. Med ett globalt nätverk av erfarna aktörer, konsulter i världsklass, före detta tillsynstjänstemän och branschexperter hjälper Alvarez & Marsal företag, styrelser, private equity-bolag, advokatbyråer och myndigheter att driva förändring, minska risker och realisera värde i varje skede av tillväxten.

Om Alvarez & Marsal Tax

Alvarez & Marsal Tax, en del av Alvarez & Marsal (A&M), ett ledande globalt konsultföretag, är en oberoende skattegrupp bestående av erfarna skatteexperter som specialiserar sig på att tillhandahålla anpassad skatterådgivning till kunder och investerare inom flera olika branscher. Företagets experter förverkligar A&M:s strävan att erbjuda kunderna olika rådgivare som är fria från intressekonflikter kopplade till revisionsuppdrag och som brinner för att tillhandahålla en lyhörd kundservice. A&M Tax har en global närvaro på de största storstadsmarknaderna i Nord- och Sydamerika, EMEA och APAC.

För mer information, besök: AlvarezandMarsal.com.