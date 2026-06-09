Cardiolife geht Partnerschaft mit dem Gesundheitsministerium von Bhutan ein, um die landesweite Herzversorgung zu stärken

PORTO, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Cardiolife ist stolz darauf, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium von Bhutan sein fortschrittliches, KI-gestütztes EKG-Diagnosesystem landesweit einzuführen. Die Zusammenarbeit wird den Zugang zu frühzeitiger EKG-Diagnostik und Prävention ermöglichen und stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Bemühungen des Landes dar, die Herzgesundheit und die Vorsorge zu stärken.

Bhutan hat etwas mehr als 700.000 Einwohner, und Herzinsuffizienz sowie andere Herzerkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen.

Nach konstruktiven Gesprächen in Thimphu befürwortete Seine Exzellenz, der Gesundheitsminister, offiziell die landesweite Einführung der Lösung von Cardiolife und würdigte das Engagement von Cardiolife für die Verbesserung der Herzversorgung durch die Bereitstellung kostenloser Software und EKG-Geräte in Bhutan.

„Wir sind dem Cardiolife-Team dankbar für sein Engagement zur Verbesserung der Herzgesundheit in Bhutan. Angesichts der zunehmenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellt diese Zusammenarbeit einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Stärkung der Früherkennung und Prävention im ganzen Land dar. Durch diese Partnerschaft wollen wir sicherstellen, dass jeder bhutanische Bürger Zugang zu zeitnaher und präziser Herzversorgung hat“, sagt der Gesundheitsminister von Bhutan, Lyonpo Tandin Wangchuk.

Die landesweite Einführung umfasst 25 Gesundheitseinrichtungen, darunter nationale, regionale und Bezirkskrankenhäuser. Die KI-basierte EKG-Auswertungssoftware von Cardiolife analysiert EKGs sofort und unterstützt Ärzte dabei, Herzerkrankungen präzise und effizient zu diagnostizieren.

„Es ist uns eine große Ehre, mit dem Gesundheitsministerium von Bhutan zusammenzuarbeiten, um eine frühzeitige Herzdiagnostik für alle zugänglich zu machen“, sagt Kristin Lied, CEO von Cardiolife. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es um mehr als nur Technologie – es geht darum, Leben zu retten und nachhaltige, präventive Gesundheitskapazitäten für die Zukunft aufzubauen. Bhutan beweist echte Führungsstärke, indem es Innovation und Mitmenschlichkeit im Gesundheitswesen miteinander verbindet, und wir sind stolz darauf, diese nationale Initiative zu unterstützen.“

Die Technologie von Cardiolife ist gemäß MDR (Klasse IIb) CE-zertifiziert und weist bei den wichtigsten Herzerkrankungen eine Genauigkeit von bis zu 100 % auf.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Cardiolife und das Gesundheitsministerium zudem eine gemeinsame operative Forschungsstudie durchführen, um das Modell in der bhutanischen Bevölkerung zu validieren und die digitalen Gesundheitskapazitäten des Landes weiter zu stärken.

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