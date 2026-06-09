Haleon investe na Índia para proporcionar melhor saúde no dia a dia às comunidades rurais

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Haleon, empresa de bens de consumo focada em melhorar a saúde no dia a dia, anuncia planos para expandir seus negócios na Índia, um de seus mercados de crescimento mais rápido e fundamental para concretizar sua estratégia de alcançar mais um bilhão de consumidores até 2030. A empresa investirá aproximadamente 175 milhões de libras2 na construção de uma nova fábrica de produtos de saúde bucal em Madhya Pradesh, no centro da Índia, e acelerará os esforços de distribuição no campo para atender à crescente demanda. A nova fábrica também apoiará o abastecimento para toda a Ásia.

Aumentando a capacidade para atender à crescente demanda

A nova unidade, estrategicamente localizada no centro do país e próxima a algumas das mais renomadas faculdades técnicas da Índia, representa um passo importante na implementação da estratégia "Win as One" da Haleon. Essa estratégia tem como foco impulsionar o crescimento, aumentar a produtividade e transformar a cultura organizacional. O fortalecimento de suas capacidades internas de cadeia de suprimentos permitirá que a Haleon se torne mais resiliente e capaz de se adaptar rapidamente às necessidades dos consumidores.

O investimento da Haleon na Índia reflete a mudança estrutural clara em direção à prevenção e aos cuidados diários com a saúde. O mercado de saúde do consumidor do país deve atingir mais de £ 23 bilhões até 2030. A Índia já é um dos maiores mercados de saúde bucal da Haleon, e esse investimento mais recente acelerará o acesso ao seu portfólio de marcas confiáveis e respaldadas pela ciência, como Sensodyne e Parodontax, em comunidades rurais. A empresa tem a ambição de atingir mais de três milhões de pontos de venda até 2030.

O investimento está em consonância com as prioridades de alocação de capital da Haleon, conforme delineadas no Capital Markets Day da empresa em 2025.

Alcançando comunidades carentes em grande escala

A Índia rural abriga cerca de 65% de sua população3, distribuída por mais de 650 mil aldeias4, onde as necessidades não atendidas em saúde bucal continuam significativas. O acesso a cuidados odontológicos é altamente limitado na Índia rural, onde um único dentista atende cerca de 250 mil pessoas5. Com apenas 1 em cada 7 pessoas nas comunidades rurais6 visitando um dentista a cada ano, muitas vivem por anos com condições não tratadas, como cáries ou sensibilidade dentária. Como muitos não usam cremes dentais especializados, como o Sensodyne,, recomendados por profissionais de saúde, há uma oportunidade significativa para atender às necessidades não atendidas dos consumidores.

Com muitas famílias dependendo de salários diários e cada vez mais atentas à relação custo-benefício, a Haleon também ampliará o acesso a produtos de saúde bucal de alta qualidade, baseados na ciência e feitos com ingredientes confiáveis, por meio de embalagens de pasta de dente pequenas e mais acessíveis — incluindo a embalagem de 20 rúpias da Sensodyne —, em um número significativamente maior de cidades e vilarejos.

Com as equipes de vendas e distribuição trabalhando diretamente com a liderança da Haleon, há uma oportunidade significativa de transformar a maneira como os produtos chegam aos consumidores, de maneira nova e inovadora, apoiada pela contratação de mais de 500 pessoas para as equipes de vendas nos últimos 12 meses.

Investimento na “última milha” para aumentar a conscientização e o acesso

A empresa também está investindo em recursos de "última milha", duplicando as equipes de linha de frente em motocicletas, que estão equipadas com kits de teste, amostras e ferramentas de diagnóstico. Essas equipes são enviadas para áreas rurais que muitas vezes estão fora do alcance do varejo e das farmácias tradicionais. Ferramentas de diagnóstico simples, como os "testes de frio" — em que os consumidores avaliam sua sensibilidade bebendo água fria —, ajudam-nos a reconhecer sintomas que podem apresentar há anos e a relacioná-los com tratamentos cientificamente comprovados, muitas vezes pela primeira vez.

A empresa também está melhorando o acesso ao envolver diretamente as comunidades rurais por meio da educação com sua rede de vans móveis de alfabetização em saúde bucal. As vans, que têm a marca Sensodyne, são projetadas para transformar praças e mercados locais em centros comunitários de conscientização sobre saúde bucal, verificação de sensibilidade e saúde gengival, além de proporcionar acesso imediato a produtos.

Brian McNamara, CEO da Haleon, afirmou: “A Índia é um mercado estratégico fundamental para a Haleon e um importante motor do nosso crescimento a longo prazo. Esse investimento reforça nossa presença local em termos de produção e amplia nosso alcance em um dos mercados de saúde de consumo que mais crescem no mundo. Ao ampliarmos o acesso às nossas marcas de confiança e desenvolvermos nossas capacidades locais, estaremos bem posicionados para aproveitar as oportunidades significativas que se apresentarão.

Nosso objetivo é ampliar o acesso a uma saúde diária melhor para mais de 300 milhões de consumidores na Índia. Isso será fundamental para alcançarmos nossa ambição mais ampla de atingir mais um bilhão de consumidores globalmente até 2030”.

A nova unidade de fabricação foi oficialmente lançada com uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental e uma reunião entre a diretoria da Haleon e o ministro-chefe de Madhya Pradesh nesta semana. A instalação criará até 500 empregos, fortalecerá as capacidades locais e apoiará o desenvolvimento econômico de longo prazo, reforçando a ambição da Haleon de ser um empregador de referência no país. A expectativa é que a unidade entre em operação no início de 2028, com o fornecimento dos produtos começando no ano seguinte.

Notas aos editores – Perguntas e respostas

Por que a Haleon está investindo na Índia?

A Índia é um dos mercados de crescimento mais rápido da Haleon e é fundamental para que a empresa alcance sua ambição de atender mais um bilhão de consumidores até 2030. O mercado indiano de saúde do consumidor deverá ultrapassar £ 23 bilhões até 2030, impulsionado pela crescente conscientização e adoção do autocuidado. Necessidades significativas de saúde ainda não atendidas em áreas rurais, onde o acesso aos cuidados continua limitado e muitos consumidores ainda não utilizam produtos especializados, criam um grande potencial de crescimento e uma oportunidade de ampliar o acesso à saúde no dia a dia.

Quanto a Haleon está investindo na Índia e como esse investimento será realizado?

A Haleon está investindo cerca de £ 175 milhões em despesas de capital na construção de uma nova unidade de fabricação de produtos de saúde bucal em Madhya Pradesh. Esse investimento será realizado de forma gradual ao longo do período de 2025 a 2029. A unidade deverá entrar em operação no início de 2028, com o fornecimento dos produtos começando no ano seguinte, apoiando os planos de crescimento de longo prazo da empresa na Índia. O investimento está alinhado às prioridades de alocação de capital da Haleon, conforme apresentado no Capital Markets Day da empresa em 2025.

Como esse investimento apoiará a estratégia de crescimento da Haleon?

O investimento apoia a estratégia “Win as One” da empresa, fortalecendo suas capacidades internas na cadeia de suprimentos e possibilitando uma resposta mais rápida às necessidades dos consumidores. Ele também faz parte do programa "Build for Tomorrow" da empresa, que está transformando sua cadeia de suprimentos global para atender às necessidades de médio e longo prazos, inclusive por meio de investimentos em mercados-chave em crescimento, como a Índia e a China.

A nova unidade de produção apoiará as exportações para outros mercados?

A nova unidade concentra-se em atender à crescente demanda na Índia, um dos nossos mercados de crescimento mais rápido, ao mesmo tempo em que atende outras partes da Ásia. A unidade fortalece as capacidades de produção locais e a resiliência da cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo em que faz parte de nossa ampla transformação da cadeia de suprimentos global.

Como esse investimento fortalece a presença da Haleon na Índia?

Investimos ativamente em mercados nos quais enxergamos oportunidades de impulsionar a inovação e criar valor. Esse investimento amplia as capacidades da Haleon no país, por meio da expansão da produção local e da construção de uma rede de suprimentos mais localizada, resiliente e próxima dos consumidores. Ele aumenta a agilidade para atender à crescente demanda, particularmente em comunidades rurais e carentes, ao mesmo tempo em que apoia os esforços mais amplos da empresa para otimizar e transformar sua cadeia de suprimentos global.

Quantas pessoas a Haleon emprega na Índia, e quantos empregos serão criados com esse investimento?

A Haleon já emprega uma força de trabalho significativa em toda a Índia. A nova unidade fabril criará 500 empregos e fortalecerá as capacidades locais. Além disso, a empresa contratou mais de 500 pessoas para suas equipes de vendas nos últimos 12 meses, a fim de apoiar a expansão da distribuição.

Como esse anúncio amplia a presença da Haleon na Índia?

Desde que se tornou uma empresa independente, em 2022, a Haleon redefiniu sua presença no país, construindo sua própria força de vendas dedicada e uma rede de distribuição de ponta a ponta. Esse investimento se baseia nesse alicerce, fortalecendo a distribuição no mercado e acelerando o alcance às áreas rurais, a fim de atingir mais comunidades carentes.

Por que Madhya Pradesh foi escolhida como local para a nova unidade?

Madhya Pradesh está estrategicamente localizada no centro do país. A área escolhida para a instalação foi selecionada devido à sua proximidade com infraestrutura, instituições de ensino superior, redes logísticas, disponibilidade de talentos e incentivos oferecidos.

Qual é a posição da Índia dentro do modelo operacional global da Haleon?

O novo modelo operacional da Haleon — anunciado no início deste ano — estabeleceu o Subcontinente Indiano como uma Unidade Operacional distinta, reportando-se diretamente ao diretor executivo (Chief Executive). Essa mudança reflete a dimensão e o potencial de crescimento do mercado, além de reforçar a importância estratégica desse investimento.

Sobre a Haleon

A Haleon (LSE/NYSE: HLN) é uma empresa de bens de consumo dedicada exclusivamente à melhoria da saúde no dia a dia. Nossa equipe, nossas marcas, nossa pesquisa, nossos investimentos e nossa inovação visam melhorar a saúde diária dos consumidores. Nosso portfólio abrange seis categorias principais: saúde bucal, vitaminas, minerais e suplementos (VMS), alívio da dor, saúde respiratória, saúde digestiva, saúde terapêutica da pele e outros. Nossas marcas de excelência, como Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu e Voltaren, são recomendadas por profissionais de saúde em todo o mundo e contam com a confiança de mais de um bilhão de consumidores.

Mais informações em www.haleon.com.

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