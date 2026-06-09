Cardiolife se asocia con el Ministerio de Sanidad de Bután para reforzar la atención cardiológica en todo el país

Oporto, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Cardiolife tiene el placer de anunciar su colaboración con el Ministerio de Sanidad de Bután para implantar a nivel nacional su avanzado sistema de diagnóstico por ECG con tecnología de inteligencia artificial. Esta colaboración facilitará el acceso al diagnóstico precoz y la prevención mediante ECG, lo que supone un gran avance en los esfuerzos del país por mejorar la salud cardíaca y la atención preventiva.

Bután tiene una población de algo más de 700 000 habitantes, y la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades cardíacas se encuentran entre las principales causas de muerte.

Tras una serie de reuniones fructíferas en Timbu, Su Excelencia el ministro de Sanidad respaldó oficialmente la implantación a nivel nacional de la solución de Cardiolife y expresó su agradecimiento por el compromiso de Cardiolife con la mejora de la atención cardiológica mediante el suministro gratuito de software y equipos de ECG en Bután.

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