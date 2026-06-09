Cardiolife se asocia con el Ministerio de Sanidad de Bután para reforzar la atención cardiológica en todo el país
Cardiolife se asocia con el Ministerio de Sanidad de Bután para reforzar la atención cardiológica en todo el país
Oporto, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Cardiolife tiene el placer de anunciar su colaboración con el Ministerio de Sanidad de Bután para implantar a nivel nacional su avanzado sistema de diagnóstico por ECG con tecnología de inteligencia artificial. Esta colaboración facilitará el acceso al diagnóstico precoz y la prevención mediante ECG, lo que supone un gran avance en los esfuerzos del país por mejorar la salud cardíaca y la atención preventiva.
Bután tiene una población de algo más de 700 000 habitantes, y la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades cardíacas se encuentran entre las principales causas de muerte.
Tras una serie de reuniones fructíferas en Timbu, Su Excelencia el ministro de Sanidad respaldó oficialmente la implantación a nivel nacional de la solución de Cardiolife y expresó su agradecimiento por el compromiso de Cardiolife con la mejora de la atención cardiológica mediante el suministro gratuito de software y equipos de ECG en Bután.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Medios de comunicación:
Annie Campbell
annie.campbell@cardiolife.global