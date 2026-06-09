Liberty Latin America selecciona a BTS para que sea su socio exclusivo de servicios gestionados de mensajería A2P en todos sus mercados

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS ha anunciado hoy que ha sido seleccionada como proveedor exclusivo de servicios gestionados de SMS A2P para Liberty Latin America (LLA). En este marco, trabajará para sustentar los esfuerzos de la empresa por consolidar la protección de los ingresos, la mitigación del fraude, la inteligencia sobre el tráfico y la visibilidad operativa en todos sus mercados.

Este acuerdo consolida la estrategia de mensajería A2P de LLA en una amplia cobertura regional y establece un modelo operativo coordinado para mejorar el control, la visibilidad y la monetización del tráfico A2P en todos sus mercados.

La colaboración contribuirá a maximizar los ingresos, aumentar la protección contra el fraude y mitigar las rutas grises, mejorar la visibilidad del tráfico en tiempo real, la generación de los informes y los análisis operativos, incrementar el aseguramiento de los ingresos y brindar un soporte de servicios gestionados durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

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