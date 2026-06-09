Liberty Latin America wählt BTS als exklusiven Partner für verwaltete A2P-Messaging-Dienste in allen Märkten

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Heute hat BTS bekannt gegeben, dass es von Liberty Latin America (LLA) als exklusiver Anbieter für verwaltete A2P-SMS-Dienste ausgewählt wurde. So will das Unternehmen in allen seinen Märkten den Umsatz besser schützen, Betrug vorbeugen sowie seine Traffic Intelligence und die operative Transparenz verbessern.

Mit dem Vertrag stärkt LLA in zahlreichen Regionen seine A2P-Messaging-Strategie und etabliert ein koordiniertes Betriebsmodell für mehr Kontrolle, Sichtbarkeit und die Verbesserung der Monetarisierung des A2P-Traffics in allen Märkten.

Durch die Partnerschaft wird die Optimierung des Umsatzes unterstützt, der Schutz vor Betrug verbessert, die Abwehr von „Grey-Route"-Angriffen verstärkt sowie die Sichtbarkeit von Traffic in Echtzeit, die Berichterstattung und die Analyse des Betriebs erweitert. Darüber hinaus steht der Support 24x7x365 zur Verfügung.

Das Abkommen gilt für 25 Märkte. Es ist ein Beweis für starkes Vertrauen in BTS’ Fähigkeit, konsistent eine gute Performance in unterschiedlichen regulatorischen, technischen und kommerziellen Umgebungen abzuliefern.

„Durch dieses Abkommen verfügen wir über ein stärkeres und konsistenteres operatives Framework für die Verwaltung von A2P-Messaging in unseren Regionen", sagte Arrigo Gardia, Senior Director Carrier Services, Liberty Latin America. „Die Grundlage sind unsere guten Erfahrungen und unsere Partnerschaft mit BTS, die wir in den vergangenen fünf Jahren bei Sprachdiensten gesammelt haben. Wir erweitern diese Zusammenarbeit nun um A2P-Messaging mit dem Ziel von mehr Sichtbarkeit, einem besseren Schutz und einem effektiveren Monetarisierungsmodell."

„Wir sind stolz darauf, dass Liberty Latin America uns für diese wichtige regionale Initiative ausgewählt hat", sagte Ricardo Olloqui, President & Co-Founder von BTS. „Wir werden sicherstellen, dass A2P-Messaging mit der richtigen Mischung aus Schutz, operativer Intelligenz, Analyse und Optimierung verwaltet wird. So kann LLA seine Leistung in allen Märkten steigern und seine A2P-Strategie ohne Bedenken skalieren."

Die exklusiven verwalteten A2P-Dienste sollen ab dem 1. Juli 2026 verfügbar sein. Die Kunden und Partner im Ökosystem werden vor dem Start durch eine offizielle Mitteilung zusätzlich informiert.

Zusätzlich zu den exklusiven, verwalteten A2P-Diensten erstreckt sich die Zusammenarbeit auch auf Outbound-P2A SMS-Management und verwaltete Dienste für Open Gateway APIs. Das umfasst Onboarding, Überwachung, Analyse, Governance und operativen Support. Das ermöglicht LLA ein flexibleres Vorgehen bei der Entwicklung seiner API- und Authentifizierungsstrategien.

Über Liberty Latin America

Liberty Latin America ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das unter den Verbrauchermarken BTC, Flow, Liberty und Más Móvil in über 20 Ländern Lateinamerikas und der Karibik tätig ist. Die Kommunikations- und Entertainment-Dienstleistungen, die wir unseren Privat- und Geschäftskunden in der Region anbieten, reichen von digitalen Videodiensten über Breitband-Internet und Telefonie bis hin zu Mobilfunkdiensten. Unsere Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen umfassen Konnektivität auf Unternehmensniveau, Rechenzentren, Hosting- und Managed Solutions sowie IT-Lösungen für Kunden, zu denen kleine und mittlere Unternehmen ebenso gehören wie internationale Konzerne und Behörden. Außerdem betreibt Liberty Latin America ein Glasfaserkabelnetz unter Wasser und an Land, das mehr als 30 Märkte in der Region miteinander verbindet.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://lla.com.

Über BTS

BTS gehört zur BTS Group und ist ein führender globaler Anbieter, Technologie-Enabler und zuverlässiger Partner für CommTech-Unternehmen. Mithilfe seiner proprietären S1 Platform, einem aus über 400 Partnern bestehenden Netzwerk und seiner umfassenden regionalen Expertise stellt BTS fortschrittliche Sprachlösungen bereit, die eine nahtlose, sichere und optimierte internationale Kommunikation gewährleisten. BTS ermöglicht pro Jahr über 18 Milliarden Sprachminuten und unterstützt den Betrieb von Mobilfunknetzbetreibern, Carriern, CPaaS-Plattformen, Unternehmen und Hyperscalern weltweit.

www.bts.io

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