ARIS uitgeroepen tot exclusieve lanceringspartner voor procesintelligentie van AWS European Sovereign Cloud

SAARBRÜCKEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--ARIS, de procescontextbasis voor de implementatie van enterprise AI, heeft vandaag aangekondigd dat het gaat samenwerken met Amazon Web Services (AWS). Hiermee wil het bedrijf organisaties ondersteunen bij het voldoen aan steeds complexere eisen op het gebied van digitale soevereiniteit, terwijl zij tegelijkertijd hun AI-gedreven transformatie versnellen.

Veel Europese ondernemingen staan onder toenemende druk om ervoor te zorgen dat gevoelige operationele en bedrijfsgegevens onder Europees bestuur en toezicht blijven en voldoen aan Europese regelgeving. Via de AWS European Sovereign Cloud (ESC) kunnen zij geavanceerde cloud- en AI-mogelijkheden combineren met een grotere operationele scheiding, governance vanuit de Europese Unie en strikte controles op gegevensresidentie.

ARIS zal klanten die AI veilig en op grote schaal binnen deze kaders willen inzetten ondersteunen door de procesintelligentie, governance en operationele context te leveren die nodig zijn voor een betrouwbare implementatie van enterprise AI.

"AI maakt zich in hoog tempo los van de experimentele fase en wordt steeds meer operationeel gebruikt, maar organisaties kunnen AI niet op grote schaal implementeren zonder vertrouwen, inzicht en controle," zegt Guillaume Bacuvier, CEO van ARIS. "Voor veel Europese ondernemingen is digitale soevereiniteit inmiddels een strategische bedrijfsvereiste. Onze samenwerking met AWS helpt organisaties met vertrouwen te innoveren, terwijl AI blijft functioneren binnen gecontroleerde bedrijfsprocessen en betrouwbare operationele kaders."

De European Sovereign Cloud (ESC) wordt volledig beheerd door inwoners van de Europese Unie en valt onder EU-wetgeving. Het platform biedt verbeterde gegevensresidentie, operationele veerkracht en onafhankelijke governance binnen Europa.

"Door een cloudomgeving te bouwen die Europees is in infrastructuur, operationele uitvoering en governance, stellen we organisaties in staat met vertrouwen te innoveren en tegelijkertijd volledige controle over hun digitale activa te behouden," zegt Stéphane Israël, managing director van de AWS European Sovereign Cloud en verantwoordelijk voor digitale soevereiniteit.

Door het uniforme platform voor procesintelligentie van ARIS te combineren met de soevereine cloudmogelijkheden van AWS kunnen bedrijven een operationele basis leggen die nodig is om:

Initiatieven voor AI-transformatie uit te breiden binnen strikt gecontroleerde bedrijfsomgevingen

Meer inzicht en controle te krijgen over complexe bedrijfsprocessen

Te voldoen aan regelgeving en vereisten op het gebied van gegevenssoevereiniteit

Betrouwbare digitale tweelingen en operationele modellen met AI te ontwikkelen

"Steeds meer ondernemingen erkennen dat procescontext uitgroeit tot de controle- en inzichtlaag die AI in staat stelt aantoonbare bedrijfswaarde te leveren," voegt Bacuvier toe.

OVER ARIS

ARIS is een platform dat dient als procescontextbasis voor de implementatie van enterprise AI. Door process mining, procesmodellering en analyse te combineren in één geïntegreerd platform helpt ARIS toonaangevende bedrijven wereldwijd over te stappen van AI-experimenten naar grootschalige implementatie. Dit levert verbeterde efficiëntie, minder risico's en meetbare bedrijfsresultaten op.

Ga voor meer informatie naar www.aris.com.

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