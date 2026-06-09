IQM et Real Asset Acquisition Corp. annoncent que la Déclaration d’enregistrement relative au projet de regroupement de leurs deux entreprises a été déclarée effective

PRINCETON, New Jersey et ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs à pile complète (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « Société »), et Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ), une société d’acquisition à vocation spécifique (« RAAQ »), ont annoncé aujourd’hui que la déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « Déclaration d’enregistrement »), relative à leur fusion précédemment annoncée, avait été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 5 juin 2026.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RAAQ relative au projet de regroupement d’entreprises (l’« Assemblée générale extraordinaire ») se tiendra le 25 juin 2026. En vue de l’Assemblée générale extraordinaire, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus ont été envoyés par courrier aux actionnaires de RAAQ inscrits au registre à la clôture des marchés le 3 juin 2026 (la « Date d’enregistrement »).

Basée en Finlande et disposant d’importantes installations à Munich, IQM est une entreprise spécialisée dans l’informatique quantique. Elle développe des ordinateurs quantiques à architecture ouverte et à pile complète pouvant être déployés sur site ou accessibles via le cloud. IQM exploite un modèle commercial verticalement intégré, s’appuyant sur une combinaison unique d’infrastructures propriétaires. Elle possède notamment son propre outil de conception de puces, une plateforme de développement logiciel, une usine de fabrication de puces quantiques, une chaîne d’assemblage et un centre de données, ce qui lui permet d’accélérer ses cycles d’innovation, de fournir à ses clients des solutions d’informatique quantique de pointe et de favoriser la croissance de l’écosystème quantique.

IQM est un leader du secteur, avec 23 ordinateurs quantiques vendus à ce jour, dont 18 ont déjà été livrés chez des clients (le plus grand nombre annoncé publiquement par certaines entreprises du secteur quantique1). Son chiffre d’affaires déclaré (et audité) s’est élevé à 31 millions d’euros (36 millions de dollars2) en 2025.

Comme annoncé précédemment, cette fusion permettra à IQM de devenir une société cotée en bourse. IQM a l’intention de coter ses American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq Global Exchange sous le symbole boursier « IQMX ».

IQM prévoit également de demander l’admission de ses actions à la cote du Nasdaq Helsinki sous le symbole proposé « IQMX », ce qui devrait avoir lieu une fois l’opération finalisée. La fusion devrait être finalisée dès que possible, une fois que les conditions de clôture décrites dans la Déclaration d’enregistrement auront été remplies.

1 Représente les livraisons sur site annoncées publiquement par IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing et Quantinuum 2 Taux de change EUR/USD de référence de la BCE : 1,175 au 31 décembre 2025 Expand

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou « la Société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des systèmes quantiques à pile complète sur site et un accès à sa plateforme cloud à des instituts de recherche, des universités, des centres de calcul haute performance et des laboratoires nationaux du monde entier. Le modèle de déploiement sur site d’IQM permet à ses clients de posséder et de contrôler directement leur propre infrastructure quantique. Fondée en 2018 et basée en Finlande, l’entreprise compte plus de 400 collaborateurs. IQM est présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

À propos de Real Asset Acquisition Corp.

Basée à Princeton, dans le New Jersey, Real Asset Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée au Nasdaq (Nasdaq : RAAQ) créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou une combinaison d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. L’équipe de RAAQ comprend des experts chevronnés en informatique quantique qui possèdent une solide expérience technique et industrielle.

Informations complémentaires sur la transaction proposée et où les trouver

La Déclaration d’enregistrement a été déclarée effective par la SEC le 5 juin 2026. À la Date d’enregistrement, RAAQ a envoyé par courrier à ses actionnaires la circulaire de sollicitation de procurations définitive/le prospectus se rapportant au projet de regroupement d’entreprises. La Déclaration d’enregistrement et la circulaire de sollicitation de procurations définitive/le prospectus contiennent des informations importantes concernant le projet de regroupement d’entreprises et les autres questions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. La présente communication ne contient pas toutes les informations à prendre en considération concernant le projet de regroupement d’entreprises et ne saurait servir de base à une décision d’investissement ou à toute autre décision ayant un rapport avec ce sujet. RAAQ et IQM pourront également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant le projet de regroupement d’entreprises. Il est conseillé aux actionnaires de RAAQ et aux autres personnes intéressées de lire la Déclaration d’enregistrement et la circulaire de sollicitation de procurations définitive/le prospectus relatifs au projet de regroupement d’entreprises, car ces documents contiendront des informations importantes à propos de RAAQ, d’IQM et du projet de regroupement d’entreprises. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies de la Déclaration d’enregistrement et de la circulaire de sollicitation de procurations définitive/du prospectus, ainsi que des autres documents déposés ou qui seront déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC, sur le site web de cette dernière à l’adresse www.sec.gov.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables hors des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention », « sera », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses actuelles qui, bien que jugées raisonnables par IQM et sa direction, ainsi que par RAAQ et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines. Ces déclarations comprennent : des projections concernant les opportunités de marché et les parts de marché ; des estimations des taux d’adoption par les clients et des modèles d’utilisation ; des projections concernant la capacité de la société à commercialiser de nouveaux produits et technologies ; des projections concernant les coûts et les délais de développement et de commercialisation ; des attentes concernant la capacité de la société à mettre en œuvre son modèle commercial et les avantages financiers attendus de ce modèle ; des attentes concernant la capacité de la société à attirer, fidéliser et élargir sa clientèle ; l’utilisation par la société du produit des opérations de levée de fonds ; les attentes de la société concernant ses relations avec ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs, les gouvernements, les entités financées par l’État, les organismes de réglementation et d’autres tiers ; la capacité de la société à maintenir, protéger et améliorer sa propriété intellectuelle ; les projets ou investissements futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; l’élaboration de réglementations favorables affectant les marchés de la société ; la réussite et les avantages potentiels du regroupement d’entreprises proposé et les attentes liées à ses conditions et à son calendrier ; les bourses sur lesquelles les titres de la société issue du regroupement devraient être négociés ; le produit du regroupement d’entreprises et du PIPE connexe ; les fonds reçus par la société issue du regroupement provenant du compte en fiducie de RAAQ et des rachats par les actionnaires publics de RAAQ ; la capacité de la société à commercialiser son matériel et ses logiciels ; l’espoir que la société mette en place l’infrastructure souveraine permettant aux écosystèmes quantiques de se développer ; et le potentiel d’augmentation de la valeur de la société.

Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir et différeront des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle de la société et de RAAQ.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus, susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations et les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations réels de la société fusionnée à la suite de l’opération proposée. Ces risques et incertitudes comprennent : le fait que la Société se lance dans une technologie émergente, qui présente des défis techniques importants et qui pourrait ne pas être commercialisée ou acceptée par le marché ; les pertes nettes historiques de la Société et son historique d’exploitation limité ; les attentes de la Société concernant ses performances financières futures, ses besoins en capitaux et la rentabilité de ses unités ; l’utilisation et la communication par la Société d’indicateurs commerciaux et opérationnels ; l’environnement concurrentiel dans lequel évolue la Société ; la dépendance de la Société vis-à-vis de ses dirigeants et sa capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; le besoin potentiel de financements supplémentaires à l’avenir ; la concentration des revenus de la Société dans des contrats passés avec des entités gouvernementales ou financées par des États ; la capacité de la Société à gérer sa croissance et à développer ses activités ; les acquisitions ou investissements potentiels futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; la dépendance de la Société à l’égard de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité de la Société à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; les risques liés à la confidentialité, à la protection des données ou aux incidents de cybersécurité et aux réglementations connexes ; l’utilisation, le taux d’adoption et la réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; l’incertitude ou les changements concernant les lois et réglementations ; l’incertitude ou les changements concernant les impôts, les conditions commerciales et l’environnement macroéconomique ; la capacité de la société fusionnée à maintenir un contrôle interne sur l’information financière et à fonctionner en tant que société cotée en bourse ; la possibilité que les autorisations requises des actionnaires et des autorités réglementaires pour la transaction proposée soient retardées ou refusées, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la société fusionnée ou sur les avantages escomptés de la transaction proposée ; le risque que les actionnaires de RAAQ choisissent de faire racheter leurs actions, ce qui laisserait la société fusionnée avec des liquidités insuffisantes pour exécuter ses plans d’affaires ; la survenance de tout événement, changement ou de toute autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises ; l’issue de toute procédure judiciaire ou enquête gouvernementale qui pourrait être engagée à l’encontre de la Société ou de RAAQ ; la non-réalisation des avantages escomptés de la transaction proposée ; la capacité d’IQM ou de la société fusionnée à émettre des titres de participation ou des titres liés à des actions dans le cadre de la transaction proposée ou à l’avenir ; ainsi que tous les autres facteurs décrits dans la Déclaration d’enregistrement et dans les documents déposés par RAAQ et la Société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses, notamment le fait qu’aucun des risques identifiés ci-dessus ne se concrétisera, qu’il n’y aura pas de changements imprévus dans les conditions économiques et commerciales, et qu’aucun événement important ne surviendra en dehors du cours normal des activités. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur ces déclarations prospectives peuvent être trouvées dans les documents déposés ou susceptibles d’être déposés par la Société, RAAQ ou la société issue du regroupement d’entreprises proposé auprès de la SEC, notamment dans la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se matérialisait ou si les hypothèses se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux implicitement prévus par ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent par ailleurs les attentes, les plans et les prévisions de la direction de la Société et de celle de RAAQ à la date de la présente communication, et ces évaluations pourraient être modifiées par des événements et développements ultérieurs. La Société et RAAQ se réservent le droit de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, mais elles déclinent expressément toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Il convient donc de ne pas se fier indûment à ces déclarations.

En outre, les déclarations telles que « nous croyons » et autres déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date de la présente communication, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustif de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Un investissement dans RAAQ ne constitue pas un investissement dans les investissements passés, les sociétés ou les fonds affiliés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne sont pas indicatifs des performances futures de RAAQ, qui peuvent différer sensiblement des performances des investissements passés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ.

Participants à la sollicitation

RAAQ, la Société et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération de fusion proposée. Les informations concernant les personnes qui, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de RAAQ dans le cadre du projet de regroupement d’entreprises sont présentées dans la Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations définitive/le prospectus déposés auprès de la SEC. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres personnes intéressées sont invités à lire attentivement la Déclaration d’enregistrement et la circulaire de sollicitation de procurations définitive/le prospectus avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents auprès des sources mentionnées ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

La présente communication ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris tout État membre de l’Espace économique européen ou le Royaume-Uni. La présente communication ne constitue en aucun cas un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits dans les présentes aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou de dispenses de celui-ci. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM à la bourse d’Helsinki mentionnée dans la présente communication serait effectuée au moyen d’un prospectus conforme au règlement de l’UE sur les prospectus. L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉVALUÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU L’ADÉQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.