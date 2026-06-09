Liberty Latin America sceglie BTS come partner esclusivo per i servizi gestiti di messaggistica A2P in tutti i suoi mercati

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS ha annunciato oggi di essere stata scelta come il fornitore esclusivo di servizi di SMS A2P gestiti per Liberty Latin America (LLA), a sostegno degli sforzi dell'azienda per rafforzare la protezione dei ricavi, la riduzione delle frodi, l'intelligence del traffico e la visibilità nei suoi mercati.

L'accordo rafforza la strategia di messaggistica A2P di LLA su un vasto territorio regionale e stabilisce un modello operativo coordinato per migliorare il controllo, la visibilità e la monetizzazione del traffico A2P nei suoi mercati.

La partnership contribuirà a massimizzare i ricavi, rafforzare la protezione antifrode e ridurre i percorsi non autorizzati (grey routes), potenziare la visibilità del traffico in tempo reale, migliorare la reportistica e le analisi operative, garantire la sicurezza dei ricavi e fornire un'assistenza con servizi gestiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

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