RevBits e Ethos Lab di Stony Brook University stringono una partnership collaborativa per promuovere il campo dell'educazione e dell'applicazione della cybersicurezza

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--L'Ethos Lab di Stony Brook University (SBU), nel College of Engineering and Applied Sciences Department of Computer Science, ha recentemente annunciato una partnership collaborativa con RevBits, LLC. Attraverso la collaborazione, Ethos Lab di SBU utilizzerà la suite di soluzioni RevBits per costruire laboratori di scienza informatica e un curriculum incentrato sulla cybersicurezza, per consolidare le lezioni svolte in classe.

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