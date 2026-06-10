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RevBits e Ethos Lab di Stony Brook University stringono una partnership collaborativa per promuovere il campo dell'educazione e dell'applicazione della cybersicurezza

Grazie alla collaborazione, RevBits fornirà la sua suite completa di soluzioni di cybersicurezza all'Ethos Lab di Stony Brook University , per fornire la capacità di promuovere l'educazione degli studenti e dotarli delle conoscenze necessarie per affrontare le moderne minacce informatiche in un ambiente realistico e contenuto.

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--L'Ethos Lab di Stony Brook University (SBU), nel College of Engineering and Applied Sciences Department of Computer Science, ha recentemente annunciato una partnership collaborativa con RevBits, LLC. Attraverso la collaborazione, Ethos Lab di SBU utilizzerà la suite di soluzioni RevBits per costruire laboratori di scienza informatica e un curriculum incentrato sulla cybersicurezza, per consolidare le lezioni svolte in classe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Neal Hesterberg
Vicepresidente di sviluppo aziendale
neal.hesterberg@revbits.com

Industry:

RevBits, LLC

Details
Headquarters: Mineola, New York
CEO: David Schiffer
Employees: 80
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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Neal Hesterberg
Vicepresidente di sviluppo aziendale
neal.hesterberg@revbits.com

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