Seequent與Cascade Institute攜手合作，共同繪製加拿大深層地熱資源圖譜

亞伯達省卡加立--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Bentley旗下地質軟體公司Seequent與Cascade Institute今日宣布建立合作，共同開發「加拿大熱模型」(Canadian Thermal Model)。這一具有里程碑意義的國家級計畫將揭示加拿大深層地熱資源，並加快再生能源的開發。該公告正值全球最大的地熱產業活動、於6月8日至11日在在卡加立舉行的世界地熱大會(World Geothermal Congress)開幕之際。

隨著全球對地熱能的投資激增，將其視為一種可靠、持續的潔淨能源，「加拿大熱模型」將利用新穎的機器學習方法，建立一個全面的國家級深層熱能視圖，以解決該產業長期面臨的挑戰：地下資料涵蓋有限。Seequent將提供其全球首屈一指的地球物理軟體，以加快對地球地下資源的研究。

該計畫透過將地質和地球物理資料集整合到InterPIGNN機器學習演算法中進行深層熱能建模，來推進對加拿大地熱能源儲量的認知。透過提高對地熱資源位置的確定性，該模型為全國性的投資、政策規劃和專案開發提供了關鍵的資訊參考基礎。

Seequent能源部門總監Jeremy O’Brien表示：「當對可靠、持續的潔淨能源的需求空前高漲之際，加拿大在推進地熱能方面擁有巨大的機會。實現這一潛力始於提高對於地下資源的確定性，並使關鍵利害關係人能夠取得相關資料。將這種存取權限與一流的地球物理學相結合，能夠更準確地繪製深層熱能圖譜。『加拿大熱模型』將這些要素整合在一起，建立全國性的深層地熱資源視圖，有助於降低風險、指導投資並加快開發。」

Cascade Institute是皇家路大學(Royal Roads University)旗下專注于透過高影響力介入措施解決人類最深層問題的智庫，將透過其「深層地熱計畫」主導該專案。Cascade Institute的專家將與一個地球科學家和研究合作夥伴團隊（包括西門菲莎大學、400C Energy和加拿大地質調查局太平洋分部）合作，利用Seequent的Oasis montaj地球物理軟體支援的資料整合工作流程來開發該模型。Seequent的技術將處理和視覺化所需的資料，為能源市場提供資源可用性和開發成本方面的資訊參考。

Cascade Institute執行董事Thomas Homer-Dixon表示：「加拿大擁有世界一流的地下專業知識，並且在地熱領域擁有越來越大的領先優勢。該專案將提供一個基礎性資源，以證明大規模地熱能的技術和經濟可行性。」

「加拿大熱模型」反映了整個產業向資料驅動的地熱開發轉型的趨勢，包括下一代技術和國家級資源評估。它也強調了研究機構、技術供應商和更廣泛的能源部門之間建立合作夥伴關係的重要性與日俱增，以將地熱能從機會轉化為基礎建設。

Seequent為全球超過60%的地熱發電專案提供支援，其經驗涵蓋諸如Fervo Energy在猶他州的Cape Station等下一代專案，以及Ormat的全球布局等長期營運專案，體現了推動該產業發展的深厚專業知識。

今天，Seequent和Cascade Institute將在世界地熱大會上舉辦標題為「下一個全新領域：探索加拿大深層地熱資源潛力」(The Next Frontier: Exploring the Potential of Canada’s Deep Geothermal Resources)的活動。該互動討論會將於下午1:30在Seequent攤位舉行，屆時將深入探討與深層地熱系統相關的技術挑戰和機會。

關於Seequent

Bentley旗下地質軟體公司Seequent可協助企業瞭解地下環境，讓他們有信心更快地做出更合理的決策。Seequent開發了處於地球科學尖端的世界一流技術，推動了客戶工作方式的轉型。我們每天都在協助客戶以更具永續性的方式開發關鍵礦產資源、設計和建造更好的基礎設施、取得再生能源，並降低對環境的影響。

Seequent在超過150個國家經營業務，同時驕傲地將總部留在紐西蘭。

關於Cascade Institute

Cascade Institute利用複雜性科學來設計可行的介入措施，以解決人類最緊迫的問題。Cascade的研究人員將地熱能確定為適應未來的全球能源系統的關鍵組成部分，並設立了一個「超深層地熱」(Ultradeep Geothermal)團隊，專注於整合技術、政策和金融，以加快地熱能的部署，首先從加拿大開始，然後擴展至全球。

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