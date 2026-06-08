ARIS devient le partenaire exclusif de lancement de Process Intelligence pour le cloud souverain européen d'AWS

SAARBRÜCKEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--ARIS, qui fournit une base contextuelle pour le déploiement de l'IA au sein des entreprises, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Amazon Web Services (AWS) visant à aider les organisations à répondre à des exigences de plus en plus complexes en matière de souveraineté numérique, tandis qu'elles accélèrent leur transformation vers l'IA.

En Europe, nombreuses sont les entreprises confrontées à une pression croissante qui les oblige à garantir que leurs données opérationnelles et commerciales sensibles sont sous contrôle réglementaire et de gouvernance européen. Grâce à AWS European Sovereign Cloud (ESC), elles pourront allier des capacités cloud et IA avancées et une séparation opérationnelle renforcée, une gouvernance européenne et des contrôles stricts quant à la localisation des données.

ARIS aidera les clients à mettre en œuvre l’IA en toute sécurité et à grande échelle au sein de ces limites en mettant à leur disposition l’intelligence des processus, la gouvernance et le contexte opérationnel nécessaires à un déploiement d’IA d’entreprise fiable.

« L’IA passe très rapidement de la phase d’expérimentation à l’exécution opérationnelle, mais les entreprises ne peuvent pas la déployer à grande échelle sans confiance, visibilité et contrôle », a indiqué Guillaume Bacuvier, PDG d’ARIS. « Pour bon nombre d’entreprises européennes, la souveraineté numérique est devenue une exigence stratégique. Notre collaboration avec AWS aide les entreprises à innover en toute confiance et garantit que l’IA s’inscrit dans des processus métier réglementés et des limites opérationnelles fiables ».

Exploité entièrement par des résidents de l’UE dans le respect du droit européen, ESC offre une amélioration de la résidence des données, de la résilience opérationnelle et une gouvernance indépendante au sein de l’Europe.

« En créant un cloud européen en termes d’infrastructure, d’opérations et de gouvernance, nous donnons aux entreprises les moyens d’innover en toute confiance et de garder un contrôle total sur leurs actifs numériques », a expliqué Stéphane Israël, Directeur général d’AWS European Sovereign Cloud et de la souveraineté numérique.

En combinant la plateforme unifiée d’intelligence des processus ARIS et les capacités d’AWS en matière de cloud souverain, les organisations peuvent créer la base opérationnelle nécessaire pour :

Déployer à grande échelle des initiatives de transformation par l’IA au sein d’environnements d’entreprise régis de façon stricte

Améliorer la visibilité et le contrôle sur des opérations commerciales complexes

Répondre aux exigences de conformité réglementaire et de souveraineté des données

Construire des jumeaux numériques fiables et des modèles opérationnels prêts pour l’IA

« Les entreprises prennent de plus en plus conscience que le contexte des processus devient la couche de contrôle et de compréhension qui permet à l’IA d’apporter une valeur commerciale mesurable », a ajouté M. Bacuvier.

À PROPOS D'ARIS

ARIS est la plateforme fondatrice en termes de contexte de processus pour le déploiement de l'IA en entreprise. En regroupant l'exploration, la modélisation et l'analyse des processus au sein d'une plateforme centralisée, ARIS aide les grandes entreprises internationales à passer de l'expérimentation de l'IA à une mise en œuvre à grande échelle, ce qui accroît l'efficacité, réduit les risques et produit des résultats commerciaux mesurables.

Pour plus d'informations, visitez le site www.aris.com.

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