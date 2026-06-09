Haleon tätigt Investitionen in Indien, um die alltägliche Gesundheitsversorgung in ländlichen Gemeinden zu verbessern

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Haleon, ein Konsumgüterunternehmen, dessen Schwerpunkt ausschließlich auf der Verbesserung der alltäglichen Gesundheit liegt, kündigt heute seine Pläne zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit in Indien an, einem seiner am schnellsten wachsenden Märkte und einem Schlüsselmarkt für Haleon, um seine Strategie umzusetzen und sein Ziel zu erreichen, bis 2030 eine Milliarde weitere Verbraucher zu erreichen. Haleon wird etwa 175 Millionen Pfund2 in den Bau einer neuen Produktionsstätte für Mundpflegeprodukte in Madhya Pradesh in Zentralindien investieren und seine Vertriebsaktivitäten in ländlichen Gebieten Indiens vorantreiben, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Der neue Standort wird auch zur Versorgung des gesamten asiatischen Raums beitragen.

Aufbau von Kapazitäten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden

Der neue, günstig im Zentrum des Landes und in der Nähe einiger der renommiertesten technischen Hochschulen Indiens gelegene Standort ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung von Haleons „Win as One“-Strategie. Im Mittelpunkt der „Win as One“-Strategie stehen die Erschließung von Wachstumspotenzialen, die Steigerung der Produktivität und die Transformation der Unternehmenskultur. Durch die Stärkung der unternehmensinternen Lieferkettenkapazitäten wird Haleon in Zukunft widerstandsfähiger sein und sich schneller an die Bedürfnisse der Verbraucher anpassen können.

Die Investition von Haleon in Indien spiegelt den offensichtlichen strukturellen Wandel in Richtung Prävention und täglicher Selbstpflege wider und der Gesundheitsmarkt des Landes wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von über 23 Milliarden Pfund erreichen. Indien ist schon heute einer der größten Märkte für Mundpflegeprodukte von Haleon, und diese jüngste Investition wird den Zugang zu seinem Portfolio an renommierten, wissenschaftlich fundierten Marken wie Sensodyne und parodontax in ländlichen Gemeinden beschleunigen. Das Ziel lautet: bis 2030 mehr als drei Millionen Verkaufsstellen zu erreichen.

Die Investition erfolgt im Einklang mit den Kapitalallokationsprioritäten von Haleon, wie sie auf dem Capital Markets Day des Unternehmens im Jahr 2025 skizziert wurden.

Unterversorgte Gemeinden flächendeckend erreichen

In den ländlichen Gebieten Indiens leben rund 65 % der Bevölkerung des Landes3, verteilt auf mehr als 650.000 Dörfer4, in denen der ungedeckte Bedarf im Bereich der Mundgesundheit nach wie vor sehr groß ist. Der Zugang zu zahnärztlicher Versorgung ist in diesen ländlichen Gebieten nach wie vor stark begrenzt, da ein einziger Zahnarzt hier oft rund 250.000 Menschen versorgen muss5 . In den ländlichen Gebieten geht nur einer von sieben Einwohnern6 jedes Jahr zum Zahnarzt und viele leiden jahrelang an unbehandelten Zahnproblemen wie Karies oder Überempfindlichkeit. Da viele derzeit keine spezielle, von Zahnärzten empfohlene Zahnpasta wie Sensodyne, verwenden, bietet sich hier eine große Chance, ungedeckte Verbraucherbedürfnisse zu bedienen.

Da viele Haushalte auf Tageslöhne angewiesen und zunehmend preisbewusst sind, wird Haleon zudem den Zugang zu qualitativ hochwertigen, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Mundpflegeprodukten aus bewährten Inhaltsstoffen durch kostengünstige Zahnpastapackungen in kleinen Formaten – darunter eine 20-Rupien-Packung Sensodyne – in deutlich mehr Städten und Dörfern eröffnen.

Die Vertriebs- und Marketingteams sind nun direkt in die Führungsspitze von Haleon eingebunden. Dies eröffnet enorme Möglichkeiten, die Art und Weise, wie Produkte die Verbraucher erreichen, auf neue und innovative Weise zu gestalten – unterstützt durch die Einstellung von mehr als 500 Mitarbeitern für die Vertriebsteams in den letzten 12 Monaten.

Investitionen in die „letzte Meile“, um die Bekanntheit zu steigern und den Zugang zu erleichtern

Haleon investiert außerdem in Kapazitäten für die „letzte Meile“ und verdoppelt die Zahl der Teams vor Ort, die mit Motorrädern unterwegs sind. Diese Teams sind mit Testsets, Proben und Diagnosegeräten ausgestattet und werden in ländlichen Gebieten eingesetzt, die oft außerhalb der Reichweite des traditionellen Einzelhandels und von Apotheken liegen. Einfache Diagnosetools wie „Kältetests“ – mit diesen Tests können Verbraucher ihre Empfindlichkeit durch das Trinken von kaltem Wasser einschätzen – helfen den Verbrauchern, Symptome zu erkennen, die sie vielleicht schon seit Jahren zeigen. So kommen sie oft zum ersten Mal mit wissenschaftlich fundierten Behandlungsmethoden in Kontakt.

Das Unternehmen verbessert den Zugang auch, indem es ländliche Gemeinden durch Bildungsmaßnahmen über sein Netzwerk mobiler Aufklärungsfahrzeuge direkt einbindet. Diese mit dem Sensodyne-Logo versehenen Fahrzeuge wurden eigens dafür eingerichtet, lokale Plätze und Marktplätze in Gemeindezentren für Aufklärung über Mundgesundheit, Empfindlichkeits- und Zahnfleischuntersuchungen sowie den sofortigen Zugang zu Produkten zu verwandeln.

Brian McNamara, CEO, Haleon, sagte: „Indien ist ein strategischer Schlüsselmarkt für Haleon und ein wichtiger Treiber für unser langfristiges Wachstum. Diese Investition stärkt unsere lokale Produktionspräsenz und erweitert unsere Reichweite in einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Verbrauchergesundheit weltweit. Indem wir den Zugang zu unseren renommierten Marken verbessern und unsere Kapazitäten vor Ort ausbauen, sind wir optimal positioniert, um die sich bietenden enormen Chancen zu nutzen.“

„Wir wollen mehr als 300 Millionen weiteren Verbrauchern in Indien den Zugang zu einer besseren alltäglichen Gesundheitsversorgung ermöglichen. Das wird entscheidend sein, um unser übergeordnetes Ziel zu erreichen: bis 2030 weltweit eine Milliarde weitere Verbraucher zu erreichen.“

Die neue Produktionsstätte wurde in dieser Woche mit einem feierlichen Spatenstich und einem Treffen der Geschäftsführung von Haleon mit dem Ministerpräsidenten von Madhya Pradesh eingeweiht. Der Standort wird bis zu 500 Arbeitsplätze schaffen, die lokalen Kompetenzen ausbauen, die langfristige wirtschaftliche Entwicklung fördern und Haleons Ziel unterstützen, sich als einer der beliebtesten Arbeitgeber des Landes zu etablieren. Die Eröffnung ist für Anfang 2028 geplant, die Auslieferung soll im Jahr darauf beginnen.

Hinweise für Redakteure: Fragen und Antworten

Warum investiert Haleon in Indien?

Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten von Haleon und spielt eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung des Ziels, bis 2030 eine Milliarde weitere Verbraucher zu erreichen. Prognosen zufolge wird der Markt für Verbrauchergesundheitsprodukte in Indien bis 2030 ein Volumen von über 23 Milliarden Pfund erreichen, angetrieben durch ein zunehmendes Bewusstsein für das Thema Self-Care und die zunehmende Verwendung von entsprechenden Produkten. Der große ungedeckte Bedarf an gesundheitsbezogenen Produkten in ländlichen Gebieten, wo der Zugang zu medizinischer Versorgung nach wie vor begrenzt ist und viele Verbraucher noch keine Spezialprodukte nutzen, schafft ein erhebliches Wachstumspotenzial und bietet die Chance, den Zugang zu Produkten für die tägliche Gesundheitspflege auszuweiten.

Wie viel investiert Haleon in Indien und in welchen Phasen wird diese Investition getätigt?

Haleon wird Kapital in Höhe von rund 175 Millionen Pfund in eine neue Produktionsstätte für Mundpflegeprodukte in Madhya Pradesh investieren. Diese Investition wird schrittweise im Zeitraum von 2025 bis 2029 erfolgen. Die Eröffnung des Standorts ist für Anfang 2028 geplant, die Auslieferung soll im darauffolgenden Jahr beginnen und die langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens in Indien unterstützen. Die Investition steht im Einklang mit den Kapitalallokationsprioritäten von Haleon, wie sie beim Capital Markets Day des Unternehmens im Jahr 2025 vorgestellt wurden.

Wie wird diese Investition die Wachstumsstrategie von Haleon unterstützen?

Die Investition unterstützt Haleons „Win as One“-Strategie, indem sie die internen Lieferkettenkapazitäten stärkt und eine schnellere Reaktion auf die Bedürfnisse der Verbraucher möglich macht. Sie ist zudem Teil des Programms „Build for Tomorrow“ von Haleon, das die globale Lieferkette des Unternehmens transformiert, um mittel- bis langfristige Anforderungen zu erfüllen, unter anderem durch Investitionen in wichtige Wachstumsmärkte wie Indien und China.

Wird der neue Produktionsstandort den Export in andere Märkte unterstützen?

Der Schwerpunkt des neuen Standorts liegt auf der Deckung der steigenden Nachfrage in Indien, einem unserer am schnellsten wachsenden Märkte, es sollen aber auch andere Teile Asiens beliefert werden. Der Standort stärkt die lokalen Produktionskapazitäten und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette im Rahmen unserer umfassenden Transformation der globalen Lieferkette.

Inwiefern hilft diese Investition, Haleons Präsenz in Indien zu stärken?

Wir investieren aktiv in Märkte, in denen wir Chancen erkennen, Innovationen voranzutreiben und Mehrwert zu schaffen. Diese Investition stärkt die Kapazitäten von Haleon in Indien, da durch sie die lokale Produktion ausgebaut und ein stärker lokalisiertes, widerstandsfähiges Liefernetzwerk geschaffen wird, das näher an den Verbrauchern angesiedelt ist. Sie erhöht die Agilität, um der wachsenden Nachfrage – insbesondere in unterversorgten und ländlichen Gemeinden – gerecht zu werden, und unterstützt zugleich die allgemeinen Bemühungen des Unternehmens, seine globale Lieferkette zu optimieren und zu transformieren.

Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Haleon derzeit in Indien und wird diese Investition neue Arbeitsplätze schaffen?

Haleon verfügt bereits über eine beträchtliche Mitarbeiterzahl in ganz Indien. Der neue Produktionsstandort wird weitere 500 Arbeitsplätze schaffen und die lokalen Kapazitäten stärken. Außerdem hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten mehr als 500 neue Mitarbeiter für seine Vertriebsteams rekrutiert, um den Ausbau des Vertriebsnetzes zu unterstützen.

Wie baut diese Ankündigung auf der bestehenden Präsenz von Haleon in Indien auf?

Seit Haleon 2022 ein eigenständiges Unternehmen wurde, hat es seine Präsenz in Indien durch den Aufbau eines eigenen End-to-End-Vertriebsteams und -Vertriebsnetzes neu definiert. Diese Investition baut auf dieser Basis auf, stärkt den Weg zur Markteinführung und beschleunigt die Erschließung ländlicher Gebiete, um mehr unterversorgte Gemeinden zu erreichen.

Warum haben Sie Madhya Pradesh als Standort für die neue Produktionsanlage ausgewählt?

Madhya Pradesh liegt günstig im Zentrum des Landes und der Standort wurde aufgrund seiner Nähe zu Infrastruktur, Hochschulen, Logistik und Fachkräften sowie aufgrund von Incentives ausgewählt.

Welche Rolle spielt Indien im globalen Geschäftsmodell von Haleon?

In dem Anfang dieses Jahres vorgestellten neuen Geschäftsmodell von Haleon wurde der indische Subkontinent als eigenständige Geschäftseinheit etabliert, die direkt an den Chief Executive berichtet. Damit werden der Größe und dem Wachstumspotenzial des Marktes Rechnung getragen und es wird die strategische Bedeutung dieser Investition unterstrichen.

Über Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN) ist ein Konsumgüterunternehmen, dessen alleiniger Fokus auf einer besseren Gesundheit im Alltag liegt. Unsere Mitarbeiter, unsere Marken, unsere Forschung, unsere Investitionen und unsere Innovationen dienen alle dem Ziel, die Gesundheit der Verbraucher im Alltag zu verbessern. Unser Produktportfolio umfasst sechs Hauptkategorien: Mundgesundheit, Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel (Vitamins, Minerals and Supplements, VMS), Schmerzlinderung, Atemwegsgesundheit, Verdauungsgesundheit sowie therapeutische Haupflege und Sonstiges. Unsere führenden Marken, darunter Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu und Voltaren, genießen das Vertrauen von über einer Milliarde Verbrauchern und werden von Gesundheitsexperten weltweit empfohlen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haleon.com.

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