RevBits与石溪大学Ethos实验室建立合作伙伴关系，共同推进网络安全教育与应用

纽约州米尼奥拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 石溪大学(SBU)工程与应用科学学院计算机科学系旗下的Ethos实验室近日宣布与RevBits, LLC建立合作伙伴关系。通过此次合作，石溪大学Ethos实验室将利用RevBits的解决方案套件建设计算机科学实验室和以网络安全为核心的课程体系，从而进一步巩固课堂教学成果。该平台可模拟包含五大主要威胁场景的环境，包括端点安全、特权访问管理、电子邮件安全、零信任网络和欺骗技术。

石溪大学计算机科学系近期被指定为“国家网络安全研究学术卓越中心”，将利用此次合作关系推进学生教育，使他们能够在逼真且受控的环境中掌握应对现代威胁的知识。

RevBits首席执行官David Schiffer表示：“我们非常荣幸能够参与到整体的教育进程中，特别是能与石溪大学携手，帮助新一代网络安全管理人员培养必要的技能，以应对日益增长的威胁环境。此外，作为石溪大学计算机科学系的首批毕业生之一，能以这种协作化且富有教育意义的方式回馈母校，我深感荣幸。正如我们在网络安全市场中所观察到的那样，应对不断增长的威胁的最佳防御手段需要结合两点——有效的网络安全解决方案以及胜任且知识渊博的网络安全专业人才。我们很高兴能成为新一代网络安全专业人才教育进程中的一员。”

石溪大学计算机科学系助理教授Amir Rahmati表示： “在Ethos实验室，我们的核心使命是推动网络安全和隐私研究的边界，同时赋予学生应对现实世界挑战所需的实用技能。与RevBits的合作使我们能够弥合学术理论与行业应用之间的关键鸿沟。通过让学生亲身体验全面的安全平台，并将这些先进工具融入我们的课程体系，我们正在帮助他们为保护和捍卫复杂的实际生产流程做好准备，从而为将来我们的学生过渡到专业的网络安全工作岗位提供极其宝贵的经验。”

关于 RevBits

RevBits成立于2018年，是一家综合型网络安全公司，致力于为客户提供卓越的保护与服务。RevBits通过提供可由统一安全平台管理的多种高级安全功能，有效抵御企业面临的最复杂的网络威胁。RevBits总部位于纽约州米尼奥拉，在新泽西州普林斯顿、马萨诸塞州波士顿、英国伦敦和约旦安曼设有办事处。

RevBits的完整解决方案套件包括RevBits端点安全与EDR（端点检测和响应）、RevBits电子邮件安全、RevBits特权访问管理、RevBits零信任网络和RevBits欺骗技术。对于运行多个RevBits解决方案的客户，可通过RevBits网络情报平台进行统一管理。这是一个统一的单一介面环境，能够收集、关联威胁信息并发出警报，同时提供相关情报以帮助管理员快速做出响应。RevBits网络情报平台可与所有常见的安全信息和事件管理(SIEM)系统集成。

关于 石溪大学

纽约州立大学石溪分校是美国最具活力的公立大学之一，也是纽约州的旗舰大学和排名第一的公立大学。石溪分校隶属于纽约州立大学(SUNY)系统，是一个学术卓越中心和享誉国际的研究机构，致力于以亲民的学费为所有学生提供世界一流的教育。

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