Haleon investe in India per migliorare la salute quotidiana delle comunità rurali
Haleon investe in India per migliorare la salute quotidiana delle comunità rurali
- 175 milioni di sterline per il primo impianto produttivo di Haleon a Madhya Pradesh, India centrale
- Il mercato indiano, in rapida crescita, è essenziale per consentire ad Haleon di raggiungere un altro miliardo di consumatori entro il 2030
- Il mercato indiano della salute dei consumatori supererà i 23 miliardi di sterline entro il 20301
- Distribuzione rurale accelerata per raggiungere 3 milioni di punti vendita
- Confezioni economiche di Sensodyne e investimenti per raddoppiare la copertura dell'ultimo miglio nelle zone rurali
LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Haleon, azienda di beni di consumo incentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia i piani di ampliamento della sua attività commerciale in India, uno dei mercati in più rapida crescita, fondamentale per consentire ad Haleon di realizzare la sua strategia e le sue ambizioni per raggiungere un altro miliardo di consumatori entro il 2030.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Philippa Keir - philippa.l.keir@haleon.com - +447969271455
Victoria Durman - victoria.a.durman@haleon.com - +447894505730