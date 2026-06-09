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Haleon investe in India per migliorare la salute quotidiana delle comunità rurali

  • 175 milioni di sterline per il primo impianto produttivo di Haleon a Madhya Pradesh, India centrale
  • Il mercato indiano, in rapida crescita, è essenziale per consentire ad Haleon di raggiungere un altro miliardo di consumatori entro il 2030
  • Il mercato indiano della salute dei consumatori supererà i 23 miliardi di sterline entro il 20301
  • Distribuzione rurale accelerata per raggiungere 3 milioni di punti vendita
  • Confezioni economiche di Sensodyne e investimenti per raddoppiare la copertura dell'ultimo miglio nelle zone rurali
original Haleon Health Ambassador on motorbike, equipped with testing kits, samples and diagnostic tools

Haleon Health Ambassador on motorbike, equipped with testing kits, samples and diagnostic tools

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Haleon, azienda di beni di consumo incentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia i piani di ampliamento della sua attività commerciale in India, uno dei mercati in più rapida crescita, fondamentale per consentire ad Haleon di realizzare la sua strategia e le sue ambizioni per raggiungere un altro miliardo di consumatori entro il 2030.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Philippa Keir - philippa.l.keir@haleon.com - +447969271455
Victoria Durman - victoria.a.durman@haleon.com - +447894505730

Industry:

Haleon

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