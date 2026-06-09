Haleon investe in India per migliorare la salute quotidiana delle comunità rurali

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Haleon, azienda di beni di consumo incentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia i piani di ampliamento della sua attività commerciale in India, uno dei mercati in più rapida crescita, fondamentale per consentire ad Haleon di realizzare la sua strategia e le sue ambizioni per raggiungere un altro miliardo di consumatori entro il 2030.

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