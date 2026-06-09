Haleon投资印度以改善农村社区的日常健康

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于提升日常健康的消费品公司Haleon今日宣布扩展其印度业务的计划。印度是Haleon增长最快的市场之一，也是其实现到2030年再触达10亿消费者这一战略和宏图的关键。Haleon将投资约1.75亿英镑2，在印度中部的中央邦建立一个新的口腔健康产品制造工厂，并加速在印度农村地区的分销工作，以满足不断增长的市场需求。新工厂的产能也将支持更广泛的亚洲地区供应。

扩大产能以满足不断增长的需求

这个新工厂位于该国中部，毗邻印度几所最负盛名的理工学院。它标志着Haleon实施“携手共赢”(Win as One)战略的重要一步。“携手共赢”战略侧重于释放增长潜力、提高生产力并转变公司文化。加强内部供应链能力将使Haleon更具韧性，并能更快地适应消费者需求。

Haleon对印度的投资反映了该国向预防与日常自我保健转型的清晰结构性转变。预计到2030年，印度的消费者健康市场规模将超过230亿英镑。印度已经是Haleon最大的口腔健康市场之一。这项最新投资将加速其值得信赖且有科学实证的品牌组合（包括Sensodyne和parodontax）深入农村社区，目标是到2030年覆盖超过300万个销售网点。

该投资符合Haleon在2025年公司“资本市场日”上概述的资本配置优先事项。

大规模触达服务不足的社区

印度农村地区居住着该国约65%的人口3，分布在超过65万个村庄中4，而未满足的口腔健康需求仍然巨大。在农村地区，获得牙科护理的机会非常有限，一名牙医可能需要服务约25万人5。由于每年只有不到七分之一的农村居民6会去看牙医，许多人多年来一直忍受着未治疗的蛀牙或牙齿敏感等问题。由于许多人目前没有使用诸如Sensodyne等牙科专业人士推荐的专效牙膏，因此在解决这类未满足的消费者需求方面存在巨大的机会。

考虑到许多家庭依赖日薪维持生计且对价格日益敏感，Haleon还将通过低成本、小规格的牙膏包装（包括其20卢比的Sensodyne牙膏），在更多城镇和村庄推广使用高质量、基于科学实证且成分可靠的口腔健康产品。

随着销售和分销团队现在直接向Haleon的领导层汇报，公司迎来了通过新的创新方式触达消费者的重大机遇。过去12个月里，公司已为其销售团队招募了500多人。

投资“最后一英里”，提升意识和可及性

Haleon还在投资建设“最后一英里”能力，将配备检测工具包、样品和诊断工具的骑摩托车的一线团队规模增加一倍，并派往传统零售网络和药店难以触达的农村地区。简单的诊断工具，例如消费者通过喝冷水来评估敏感度的“冷刺激测试”，有助于消费者识别他们可能已有多年但从未重视的症状，并首次使他们获得基于科学的治疗方案。

公司还通过其流动口腔健康知识宣传车网络，直接与农村社区进行教育互动，以改善可及性。这些印有Sensodyne标志的宣传车旨在将当地的广场和集市变成社区中心，用于宣传口腔健康知识、提供敏感度和牙龈健康检查，并直接提供产品。

Haleon首席执行官Brian McNamara表示： “印度是Haleon的关键战略市场，也是我们长期增长的重要驱动力。这项投资加强了我们的本地制造布局，并扩大了我们在全球增长最快的消费者健康市场之一的覆盖范围。通过增加我们值得信赖品牌产品的可及性并加强我们在当地的业务能力，我们已做好充分准备去把握未来的重大机遇。

“我们的目标是再让印度的超过3亿消费者能够获得更好的日常健康服务。这对于实现我们在2030年前再触达全球10亿消费者的更大目标至关重要。”

新的制造工厂于本周举行了破土动工仪式，Haleon管理层与中央邦首席部长进行了会晤。该工厂预计将创造500个就业岗位，加强本地能力并支持长期经济发展，从而强化Haleon成为该国首选雇主的雄心。工厂预计将于2028年初投入运营，次年开始供应产品。

编辑问答

为什么Haleon要投资印度市场？

印度是Haleon增长最快的市场之一，对于公司实现到2030年再触达10亿消费者的雄心至关重要。在自我保健意识和采用率双双提高的推动下，预计到2030年，印度的消费者健康市场规模将超过230亿英镑。农村地区存在巨大的未满足健康需求，护理资源十分有限，许多消费者尚未使用专效产品，这为业务增长和扩大日常健康服务覆盖范围创造了巨大的空间。

Haleon在印度的投资总额是多少？这笔投资将如何分阶段进行？

Haleon将投资约1.75亿英镑的资本支出，在中央邦新建一个口腔健康制造工厂。这笔投资将在2025年至2029年期间分阶段进行。该工厂预计将于2028年初投入运营，次年开始供应产品，以支持公司在印度的长期增长计划。该投资符合Haleon在2025年公司“资本市场日”上概述的资本配置优先事项。

这项投资将如何支持Haleon的增长战略？

该投资通过加强内部供应链能力和实现对消费者需求的更快响应来支持Haleon的“携手共赢”战略。它还是Haleon“为明天而建”(Build for Tomorrow)计划的一部分，该计划正在革新Haleon的全球供应链以满足中长期需求，包括在印度和中国等关键增长市场进行投资。

新制造工厂是否会支持向其他市场出口？

新工厂的重点是满足印度国内不断增长的需求——印度是我们增长最快的市场之一，同时也服务于亚洲其他地区。该工厂加强了本地制造能力和供应链韧性，同时构成了我们更广泛的全球供应链转型的一部分。

这项投资将如何加强Haleon在印度的业务版图？

我们积极投资于那些我们认为有机会推动创新并创造价值的市场。这项投资通过扩大本地制造和建立更贴近消费者的更加本地化、有韧性的供应网络，加强了Haleon在印度的能力。它提高了满足不断增长需求的敏捷性——特别是服务不足的农村社区——同时支持公司推动其全球供应链优化和转型的更广泛努力。

Haleon在印度雇佣了多少员工？这项投资会创造就业吗？

Haleon在印度已经雇佣了大量员工。新的制造工厂将创造500个就业岗位，并加强本地能力。此外，为了支持不断扩大的分销渠道，公司在过去12个月里已为其销售团队招募了500多人。

这一公告将如何巩固Haleon在印度的现有布局？

自2022年成为一家独立公司以来，Haleon重新定义了其在印度的业务布局，建立了自己的端到端专属销售队伍和分销网络。这项投资在此基础上更进一步，强化了产品上市途径，并加速了对农村的覆盖，以触达更多服务不足的社区。

为什么将新工厂选址于中央邦？

中央邦位于该国中心地带，地理位置优越。选址还考虑了毗邻完善的基础设施、高等教育资源、物流、人才和激励政策等因素。

印度在Haleon全球运营模式中处于什么位置？

Haleon今年早些时候宣布的新运营模式将印度次大陆确立为一个独立的运营部门，直接向首席执行官汇报。这反映了该市场的规模和增长潜力，也进一步彰显了这笔投资的战略重要性。

关于Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN)是一家专注于提升日常健康的消费品公司。我们的员工、品牌、研究、投资和创新都旨在改善消费者的日常健康。我们的产品组合涵盖六大类别：口腔健康、维生素、矿物质和补充剂(VMS)、疼痛缓解、呼吸健康、消化健康以及治疗性皮肤健康等。我们的优质品牌包括Advil、Centrum、Otrivin、Panadol、parodontax、Polident、Sensodyne、Theraflu和Voltaren，深受全球10亿多消费者信赖，并获得世界各地健康专业人士的推荐。

如需了解更多信息，请访问 www.haleon.com

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