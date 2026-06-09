Seequent et l’Institut Cascade s’associent pour cartographier les ressources géothermiques profondes du Canada

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, The Bentley Subsurface Company et le Cascade Institute ont annoncé aujourd’hui le début d'une collaboration visant à développer un modèle thermique canadien. Cette importante initiative nationale permettra de mettre en lumière les ressources géothermiques profondes du Canada et d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Cette annonce coïncide avec l’ouverture du Congrès mondial de la géothermie, le plus important événement mondial consacré à ce domaine, qui se tient à Calgary du 8 au 11 juin.

Alors que les investissements dans l’énergie géothermique sont en forte croissance à l’échelle mondiale en tant que source d’énergie propre, fiable et disponible en continu, le Modèle thermique canadien permettra d’établir une vue globale à l'échelle nationale des ressources géothermiques profondes grâce à des méthodes d’apprentissage automatique inédites. Ce modèle vise à relever un défi de longue date pour ce secteur, à savoir la couverture limitée des données du sous-sol. Seequent met à disposition son logiciel de géophysique de pointe qui permettra d’accélérer la recherche dans le sous-sol terrestre.

Cette initiative permet d’approfondir les connaissances sur les réserves géothermiques canadiennes en intégrant des ensembles de données géologiques et géophysiques à l’algorithme d’apprentissage automatique InterPIGNN, conçu pour la modélisation des ressources géothermiques profondes. En améliorant la précision de la localisation de ces ressources, le modèle fournit une base essentielle afin d'orienter les investissements, la planification des politiques et l'élaboration de projets à l’échelle nationale.

« Le Canada a une occasion unique d'optimiser le développement de la géothermie, alors que le besoin en énergie propre, fiable et disponible en continu n’a jamais été aussi grand », a déclaré Jeremy O’Brien, directeur du secteur Énergie chez Seequent. « Exploiter ce potentiel repose sur une meilleure connaissance du sous-sol et des données disponibles pour les principaux intervenants. Cet accès, combiné à des techniques géophysiques de pointe, permet une cartographie plus précise de la chaleur en profondeur. Le Modèle thermique canadien réunit tous ces éléments afin d'offrir une vue d'ensemble des ressources géothermiques profondes à l'échelle nationale, contribuant ainsi à réduire les risques, à orienter les investissements et à accélérer le développement. »

Le Cascade Institute, un groupe de réflexion de l’Université Royal Roads, orienté vers les interventions à fort impact permettant de résoudre les problèmes les plus profonds de l’humanité, dirigera le projet dans le cadre de son programme de géothermie profonde. Les spécialistes du Cascade Institute, en collaboration avec une équipe de géoscientifiques et des partenaires de recherche, notamment l’Université Simon Fraser, 400C Energy et la Division Pacifique de la Commission géologique du Canada, élaboreront le modèle à l’aide de workflows d’intégration de données pris en charge par le logiciel de géophysique Oasis montaj de Seequent. La technologie de Seequent permettra de traiter et de visualiser les données nécessaires qui informeront les marchés de l’énergie sur la disponibilité des ressources et les coûts de développement.

« Le Canada possède une expertise de calibre mondial dans le domaine du sous-sol et dispose d'une occasion croissante de s'imposer comme chef de file du secteur de la géothermie », a déclaré Thomas Homer-Dixon, directeur général du Cascade Institute. « Ce projet fournira une ressource de référence permettant de démontrer la viabilité technique et économique de l’énergie géothermique à grande échelle. »

Le Modèle thermique canadien témoigne d’une évolution plus large du secteur vers un développement géothermique orienté données, avec notamment les technologies de nouvelle génération et l’évaluation des ressources à l’échelle nationale. Ce modèle souligne également l’importance croissante des partenariats entre les instituts de recherche, les fournisseurs de technologies et l’ensemble du secteur énergétique afin de faire évoluer la géothermie vue comme une simple opportunité vers une infrastructure à part entière.

Seequent fournit plus de 60 % de la production mondiale d'énergie géothermique. Son expertise couvre des projets de nouvelle génération, comme la centrale Cape Station de Fervo Energy dans l'Utah, mais aussi des exploitations déjà bien implantées, notamment celle d'Ormat à l'échelle mondiale Cette expérience témoigne d'une profonde expertise qui contribue à faire progresser le secteur.

Aujourd'hui, Seequent et le Cascade Institute interviendront en présentant « Les nouvelles limites : explorer le potentiel des ressources géothermiques profondes du Canada » au Congrès mondial de la géothermie. Cette discussion interactive, qui se tiendra sur le stand de Seequent à 13 h 30, proposera une analyse détaillée des défis techniques et des opportunités liés aux systèmes géothermiques profonds.

À propos de Seequent

Seequent, The Bentley Subsurface Company, permettent aux entreprises de comprendre le sous-sol, afin qu'elles puissent prendre des décisions plus éclairées et plus rapidement. Seequent élabore des technologies de pointe en sciences de la Terre, transformant ainsi les méthodes de travail de ses clients. Nous les aidons au quotidien à exploiter plus durablement les ressources minérales critiques, à concevoir et créer des infrastructures plus performantes, à s'approvisionner en énergies renouvelables et à réduire leur impact environnemental.

Seequent est présente dans plus de 150 pays et fière de conserver son siège social en Nouvelle-Zélande.

À propos du Cascade Institute

Le Cascade Institute utilise la science de la complexité pour concevoir des solutions concrètes répondant aux problèmes les plus pressants de l’humanité. Les chercheurs du Cascade Institute ont identifié l’énergie géothermique comme étant un élément essentiel du futur système énergétique mondial. Ils ont constitué une équipe spécialisée en géothermie ultra-profonde qui a pour mission d’harmoniser les technologies, les politiques et les financements afin d'accélérer le déploiement de la géothermie, en commençant par le Canada puis s'étendant à l’échelle mondiale.

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