Seequent y Cascade Institute se asocian para mapear los recursos geotérmicos profundos de Canadá

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, The Bentley Subsurface Company, y Cascade Institute anunciaron hoy que trabajarán en conjunto para desarrollar un modelo térmico canadiense, una iniciativa nacional sin precedentes que permitirá identificar los recursos geotérmicos profundos de Canadá e impulsar el desarrollo de energías renovables. El anuncio coincide con la apertura del Congreso Mundial de Geotermia, el principal encuentro internacional del sector, que se celebra en Calgary del 8 al 11 de junio.

En un contexto en el que la energía geotérmica gana protagonismo en todo el mundo como una de las fuentes confiables y permanentes de energía limpia, el modelo térmico canadiense proporcionará un panorama integral de los recursos térmicos profundos del país mediante novedosos métodos de aprendizaje automático para abordar uno de los desafíos históricos del sector: la escasez de datos del subsuelo. Seequent facilitará el acceso a su software geofísico líder a nivel mundial para impulsar la investigación sobre el subsuelo terrestre.

La iniciativa contribuirá a ampliar el conocimiento sobre las reservas geotérmicas de Canadá mediante la integración de datos geológicos y geofísicos en el algoritmo de aprendizaje automático InterPIGNN para el modelado de recursos térmicos profundos. Al mejorar la precisión sobre la ubicación de los recursos geotérmicos, el modelo se convertirá en una herramienta clave para la toma de decisiones en materia de inversión, planificación de políticas públicas y desarrollo de proyectos en todo el país.

«Canadá está frente a una oportunidad única para avanzar en el desarrollo geotérmico en un momento en que la necesidad de contar con fuentes de energía limpia, confiable y disponible de manera continua es más urgente que nunca», afirmó Jeremy O’Brien, director del área de energía de Seequent. «Para aprovechar ese potencial se requiere, ante todo, un mayor conocimiento del subsuelo y un mayor acceso a información relevante por parte de los actores clave. La combinación de información accesible y herramientas geofísicas de primer nivel permite identificar con mayor precisión los depósitos de energía térmica en el subsuelo, y el modelo térmico canadiense reúne estos elementos para ofrecer un panorama nacional de los recursos geotérmicos profundos, contribuyendo a reducir riesgos, orientar inversiones y acelerar el desarrollo».

Cascade Institute, un centro de estudios de la Royal Roads University enfocado en desarrollar soluciones de alto impacto para algunos de los desafíos más complejos de la humanidad, liderará el proyecto a través de su programa de Geotermia Profunda. Especialistas del instituto, junto con un equipo de geocientíficos y socios de investigación, entre ellos la Simon Fraser University, 400C Energy y la “División Pacífico” del Servicio Geológico de Canadá, desarrollarán el modelo a partir de flujos de integración de datos respaldados por el software geofísico Oasis montaj de Seequent. La tecnología de Seequent permitirá procesar y visualizar los datos necesarios para informar a los mercados energéticos sobre la disponibilidad de recursos y los costos de desarrollo.

«Canadá cuenta con profesionales de primer nivel con una sólida experiencia en el estudio del subsuelo, así como con una oportunidad cada vez mayor de convertirse en un referente en energía geotérmica», señaló Thomas Homer-Dixon, director ejecutivo de Cascade Institute. «Este proyecto proporcionará herramientas fundamentales para demostrar la viabilidad técnica y económica de la energía geotérmica a gran escala».

El modelo térmico canadiense refleja una tendencia cada vez más marcada de la industria de volcarse hacia un desarrollo geotérmico impulsado por datos, que requiere tecnologías de última generación y una evaluación de recursos a escala nacional. También pone de relieve la creciente importancia de la colaboración entre instituciones de investigación, proveedores de tecnología y el sector energético en general para transformar el potencial del sector geotérmico en proyectos concretos.

Seequent participa en más del 60 % de la generación de energía geotérmica mundial y cuenta con experiencia en proyectos de última generación como Cape Station de Fervo Energy en Utah, así como en operaciones consolidadas a nivel global como las de Ormat, lo que refleja un profundo conocimiento técnico que impulsa el avance del sector.

Hoy, Seequent y Cascade Institute presentarán «La próxima frontera: explorando el potencial de los recursos geotérmicos profundos de Canadá» durante el Congreso Mundial de Geotermia. Durante la sesión interactiva, que tendrá lugar a las 13:30 en el stand de Seequent, se ofrecerá un análisis detallado de los desafíos técnicos y las oportunidades asociadas a los sistemas geotérmicos profundos.

Acerca de Seequent

Seequent, The Bentley Subsurface Company, ayuda a las organizaciones a comprender el subsuelo, brindándoles la confianza necesaria para tomar mejores decisiones con mayor rapidez. La empresa desarrolla soluciones tecnológicas de referencia a nivel mundial que se sitúan a la vanguardia de las ciencias de la Tierra, transformando la manera en la que sus clientes trabajan. Cada día, sus soluciones contribuyen a impulsar el desarrollo sostenible de recursos minerales críticos, optimizar el diseño y la construcción de proyectos de infraestructura, facilitar el aprovechamiento de fuentes de energía renovable y reducir el impacto ambiental de las operaciones.

Seequent tiene presencia en más de 150 países y mantiene su sede central en Nueva Zelanda.

Acerca de Cascade Institute

Cascade Institute aplica los principios de las ciencias de la complejidad para diseñar soluciones prácticas a algunos de los desafíos más apremiantes de la humanidad. Sus investigadores identificaron la energía geotérmica como un componente clave de los sistemas energéticos del futuro y conformaron un equipo especializado en geotermia de alta profundidad con el objetivo de alinear tecnología, políticas públicas y financiamiento para acelerar el despliegue de esta fuente de energía, primero en Canadá y luego a nivel mundial.

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