RevBits et le laboratoire Ethos de la Stony Brook university concluent un partenariat destiné à faire progresser l'enseignement et les applications dans le domaine de la cybersécurité

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Le laboratoire Ethos de la Stony Brook University (SBU), relevant du Département d’informatique du Collège de génie et des sciences appliquées, a récemment annoncé un partenariat de collaboration avec RevBits. Dans le cadre de ce partenariat, le laboratoire Ethos de la SBU utilisera la suite de solutions RevBits pour créer des laboratoires d’informatique et élaborer un programme d’études axé sur la cybersécurité, afin de renforcer les enseignements dispensés en classe. La plateforme simule des environnements couvrant cinq grands domaines de menaces : la sécurité des terminaux (Endpoint Security), la gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management), la sécurité de la messagerie électronique (Email Security), les réseaux Zero Trust et les technologies de déception (Deception Technology).

Le Département d’informatique de la SBU a récemment obtenu la désignation de Centre national d’excellence académique en recherche en cybersécurité (National Center of Academic Excellence in Cybersecurity Research). Grâce à ce partenariat, il entend faire progresser la formation des étudiants et leur fournir les connaissances nécessaires pour faire face aux menaces modernes dans un environnement réaliste et contrôlé.

David Schiffer, PDG de RevBits, a affirmé : « Nous sommes extrêmement fiers de contribuer au processus éducatif en général et, plus particulièrement, de collaborer avec Stony Brook University afin d’aider la prochaine génération d’administrateurs en cybersécurité à acquérir les compétences nécessaires pour lutter contre un paysage de menaces en constante évolution. De plus, en tant que l’un des premiers diplômés du Département d’informatique de Stony Brook University, c’est un honneur pour moi d’y revenir dans le cadre d’une collaboration enrichissante sur le plan pédagogique. Comme nous avons pu le constater sur le marché de la cybersécurité, la meilleure défense contre des menaces toujours plus nombreuses repose sur la combinaison de deux éléments : des solutions de cybersécurité efficaces et des professionnels de la cybersécurité compétents et bien formés. Nous sommes ravis de contribuer à la formation de cette prochaine génération de spécialistes de la cybersécurité. »

Amir Rahmati, professeur adjoint au Département d’informatique de Stony Brook University, a déclaré : « Au laboratoire Ethos, notre mission première consiste à repousser les limites de la recherche en cybersécurité et en protection de la vie privée tout en dotant nos étudiants des compétences pratiques nécessaires pour relever des défis concrets. Ce partenariat avec RevBits nous permet de combler le fossé crucial entre la théorie universitaire et les applications industrielles. En donnant à nos étudiants un accès pratique à une plateforme de sécurité complète et en intégrant ces outils avancés à notre programme d’études, nous les préparons à sécuriser et à protéger des chaînes de production complexes, tout en leur offrant une expérience inestimable lors de leur transition vers le marché du travail en cybersécurité. »

À propos de RevBits

Créé en 2018, RevBits est une société de cybersécurité complète dédiée à fournir à ses clients une protection et un service supérieurs. En offrant plusieurs outils de sécurité avancés qui peuvent être administrés via une plateforme de sécurité unifiée, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées. RevBits a son siège social à Mineola, dans l'État de New York, avec des bureaux à Princeton, New Jersey ; Boston, Massachusetts ; Londres, Angleterre ; et Amman, en Jordanie.

La gamme complète de solutions RevBits comprend RevBits Endpoint Security & EDR, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network et RevBits Deception Technology. Pour les clients utilisant plusieurs solutions RevBits, l'administration est gérée via la RevBits Cyber Intelligence Platform, un environnement unifié à interface unique qui analyse, met en corrélation et alerte sur les menaces tout en fournissant des informations permettant une réponse administrative rapide. La RevBits Cyber Intelligence Platform s'intègre à tous les SIEM courants.

À propos de la Stony Brook University

L'Université d'État de New York à Stony Brook est l'une des universités publiques les plus dynamiques des États-Unis, le fleuron de l'État de New York et la première université publique de l'État. Stony Brook fait partie du système de l'Université d'État de New York (SUNY), un pôle d'excellence académique et un institut de recherche de renommée internationale qui offre à tous les étudiants un enseignement de niveau international à un prix abordable.

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