KAUTEX GEWINNT NEUEN AUFTRAG FÜR PENTATONIC BATTERIEGEHÄUSE

BONN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Kautex Textron GmbH & Co. KG (Kautex), ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), hat einen neuen Auftrag für sein Pentatonic-Batteriegehäuse gewonnen und stärkt damit seine Position im wachsenden Marktsegment elektrifizierter Pkw weiter.

Das Programm für einen führenden Automobil-OEM umfasst das gesamte Batteriegehäuse – bestehend aus Deckel und Unterschale inklusive eines Thermomanagementsystems – entwickelt für eine Fahrzeugplattform und ausgelegt, um die Leistungs- und Integrationsanforderungen von Hybridfahrzeugen der nächsten Generation zu erfüllen.

Die Produktion erfolgt in Nordamerika, mit geplantem Serienstart im Jahr 2028. Das Gehäuse wird mithilfe eines fortschrittlichen und hochautomatisierten Fertigungskonzepts hergestellt.

Mit diesem Auftrag baut Kautex seine Kompetenz in der Entwicklung und Produktion komplexer, skalierbarer sowie umfassend getesteter und validierter Batteriegehäusesysteme weiter aus, mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und industrielle Effizienz. Gleichzeitig wird das Pentatonic-Portfolio weiter ausgebaut und die Rolle als verlässlicher Partner für Elektrifizierungsstrategien gestärkt.

„Wir freuen uns sehr über diesen weiteren Pentatonic-Auftrag, der unsere Fähigkeit unterstreicht, vollständig integrierte Batteriegehäuse im industriellen Maßstab herzustellen“, sagte Joerg Rautenstrauch, President & CEO von Kautex. „Durch den Einsatz innovatiever Automatisierung und moderner Produktionskonzepte steigern wir Effizienz, Qualität und Innovationskraft und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Elektrifizierungsstrategien unserer Kunden.“

Über die Kautex Textron GmbH & Co. KG

Als Tier-1-Automobilzulieferer mit 30 Werken in 13 Ländern ist Kautex ein Pionier in der Entwicklung und Herstellung von konventionellen und hybriden Kraftstoffsystemen, Nockenwellen sowie industriellen Verpackungslösungen aus Kunststoff. Für das Zeitalter neuer Mobilität erweitert Kautex sein Portfolio zudem um thermoplastische und Hybrid-Batteriesysteme aus Kunststoff und Metall sowie um Reinigungssysteme für assistiertes und autonomes Fahren.

Über Textron Inc.

Textron Inc. (NYSE: TXT) ist ein diversifizierter Industriekonzern, der sein globales Netzwerk in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzdienstleistungen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist ein weltweit tätiges Industrieunternehmen mit einem starken Markenportfolio, zu dem unter anderem Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems zählen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

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