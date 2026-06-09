Haleon investeert in India om landelijke gemeenschappen een betere dagelijkse gezondheid te bieden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Haleon, een consumentenbedrijf dat zich uitsluitend toelegt op betere dagelijkse gezondheid, kondigde vandaag plannen aan om zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden in India, een van de snelst groeiende markten en belangrijk voor Haleon in het verwezenlijken van zijn strategie en ambities om tegen 2030 één miljard meer consumenten te bereiken.

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