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Haleon investeert in India om landelijke gemeenschappen een betere dagelijkse gezondheid te bieden

  • £175m voor de eerste productievestiging van Haleon in Madhya Pradesh, Centraal-India
  • Het snel groeiende India is voor Haleon van groot belang om tegen 2030 één miljard meer consumenten te bereiken
  • India’s consumentengezondheidsmarkt zal tegen 2030 meer dan £23 miljard bereiken1
  • Versnelde landelijke distributie om 3 miljoen outlets te bereiken
  • Betaalbare Sensodyne-pakketten en investering om het bereik in het 'laatste stuk van het traject' in landelijke gebieden te verdubbelen
original Haleon Health Ambassador on motorbike, equipped with testing kits, samples and diagnostic tools

Haleon Health Ambassador on motorbike, equipped with testing kits, samples and diagnostic tools

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Haleon, een consumentenbedrijf dat zich uitsluitend toelegt op betere dagelijkse gezondheid, kondigde vandaag plannen aan om zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden in India, een van de snelst groeiende markten en belangrijk voor Haleon in het verwezenlijken van zijn strategie en ambities om tegen 2030 één miljard meer consumenten te bereiken.

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Contacts

Philippa Keir - philippa.l.keir@haleon.com - +447969271455
Victoria Durman - victoria.a.durman@haleon.com - +447894505730

Industry:

Haleon

NYSE:HLN
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Contacts

Philippa Keir - philippa.l.keir@haleon.com - +447969271455
Victoria Durman - victoria.a.durman@haleon.com - +447894505730

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