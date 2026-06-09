Haleon investeert in India om landelijke gemeenschappen een betere dagelijkse gezondheid te bieden
Haleon investeert in India om landelijke gemeenschappen een betere dagelijkse gezondheid te bieden
- £175m voor de eerste productievestiging van Haleon in Madhya Pradesh, Centraal-India
- Het snel groeiende India is voor Haleon van groot belang om tegen 2030 één miljard meer consumenten te bereiken
- India’s consumentengezondheidsmarkt zal tegen 2030 meer dan £23 miljard bereiken1
- Versnelde landelijke distributie om 3 miljoen outlets te bereiken
- Betaalbare Sensodyne-pakketten en investering om het bereik in het 'laatste stuk van het traject' in landelijke gebieden te verdubbelen
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Haleon, een consumentenbedrijf dat zich uitsluitend toelegt op betere dagelijkse gezondheid, kondigde vandaag plannen aan om zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden in India, een van de snelst groeiende markten en belangrijk voor Haleon in het verwezenlijken van zijn strategie en ambities om tegen 2030 één miljard meer consumenten te bereiken.
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Contacts
Philippa Keir - philippa.l.keir@haleon.com - +447969271455
Victoria Durman - victoria.a.durman@haleon.com - +447894505730