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Seequent e il Cascade Institute collaborano per mappare le risorse geotermiche profonde del Canada

Il modello termico stato dell'arte fornirà una panoramica nazionale sul calore del sottosuolo per velocizzare gli obiettivi del Canada verso l'energia pulita

original The Canadian Thermal Model will integrate over 20 input layers of geoscientific data related to geothermal energy to evaluate Canada’s nationwide deep heat resources.

The Canadian Thermal Model will integrate over 20 input layers of geoscientific data related to geothermal energy to evaluate Canada’s nationwide deep heat resources.

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, The Bentley Subsurface Company e il Cascade Institute oggi hanno annunciato una collaborazione mirata allo sviluppo di un Modello termico canadese. Questa importante iniziativa nazionale individuerà le risorse geotermiche profonde del Canada e accelererà lo sviluppo dell'energia rinnovabile. L'annuncio coincide con il giorno di inizio del maggior evento dedicato al geotermico, il World Geothermal Congress, in programma a Calgary dall'8 all'11 giugno.

Con l'impennata mondiale negli investimenti nel geotermico, considerata come una fonte energetica pulita, affidabile e sempre disponibile, il Modello termico canadese genererà una panoramica nazionale completa sulle risorse termiche profonde grazie all'utilizzo di innovativi metodi di machine learning per risolvere una storica difficoltà del settore: la copertura limitata dei dati del sottosuolo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto stampa:
Dina Zaid, dina.zaid@seequent.com, consulente senior per le comunicazioni esterne di Seequent
Colin Hunter, hunter@cascadeinstitute.org, responsabile comunicazioni del Cascade Institute

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