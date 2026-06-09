Seequent e il Cascade Institute collaborano per mappare le risorse geotermiche profonde del Canada

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, The Bentley Subsurface Company e il Cascade Institute oggi hanno annunciato una collaborazione mirata allo sviluppo di un Modello termico canadese. Questa importante iniziativa nazionale individuerà le risorse geotermiche profonde del Canada e accelererà lo sviluppo dell'energia rinnovabile. L'annuncio coincide con il giorno di inizio del maggior evento dedicato al geotermico, il World Geothermal Congress, in programma a Calgary dall'8 all'11 giugno.

Con l'impennata mondiale negli investimenti nel geotermico, considerata come una fonte energetica pulita, affidabile e sempre disponibile, il Modello termico canadese genererà una panoramica nazionale completa sulle risorse termiche profonde grazie all'utilizzo di innovativi metodi di machine learning per risolvere una storica difficoltà del settore: la copertura limitata dei dati del sottosuolo.

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