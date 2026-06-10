RevBits e Laboratório Ethos da Universidade Stony Brook estabelecem parceria colaborativa para impulsionar a educação e a aplicação da cibersegurança

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Corpo da notícia: O Laboratório Ethos da Universidade Stony Brook (SBU), vinculado ao Departamento de Ciência da Computação da Faculdade de Engenharia e Ciências Aplicadas, anunciou recentemente uma parceria colaborativa com a RevBits, LLC. Por meio dessa parceria, o Laboratório Ethos da SBU utilizará o conjunto de soluções da RevBits para construir laboratórios de ciência da computação e um currículo com foco em cibersegurança, reforçando as lições aprendidas em sala de aula. A plataforma simula ambientes que contêm cinco cenários de ameaças principais, incluindo Segurança de Endpoint, Gerenciamento de Acesso Privilegiado, Segurança de E-mail, Rede de Confiança Zero e Tecnologia de Engano.

O Departamento de Ciência da Computação da SBU foi recentemente designado como Centro Nacional de Excelência Acadêmica em Pesquisa de Segurança Cibernética e utilizará a parceria para aprimorar a educação dos alunos e capacitá-los com o conhecimento necessário para enfrentar as ameaças modernas em um ambiente realista e controlado.

David Schiffer, CEO da RevBits, disse: "Estamos extremamente orgulhosos de participar do processo educacional em geral e, especificamente, com a Universidade Stony Brook, para ajudar a próxima geração de administradores de segurança cibernética a desenvolver as habilidades necessárias para combater o crescente cenário de ameaças. Além disso, como um dos primeiros graduados do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Stony Brook, é uma honra retornar de uma forma colaborativa e enriquecedora em termos educacionais. Como vimos, no mercado de segurança cibernética, a melhor defesa contra as ameaças cada vez maiores é uma combinação de duas coisas: soluções de segurança cibernética eficazes e profissionais de segurança cibernética competentes e experientes. Estamos entusiasmados em fazer parte do processo educacional dessa próxima geração de profissionais de segurança cibernética."

Amir Rahmati, Professor Assistente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stony Brook, disse: "No Laboratório Ethos, nossa missão principal é expandir os limites da pesquisa em cibersegurança e privacidade, ao mesmo tempo que capacitamos nossos alunos com as habilidades práticas necessárias para enfrentar desafios do mundo real. Essa parceria com a RevBits nos permite preencher a lacuna crucial entre a teoria acadêmica e a aplicação na indústria. Ao oferecer aos nossos alunos acesso prático a uma plataforma de segurança abrangente e integrar essas ferramentas avançadas ao nosso currículo, estamos preparando-os para proteger e defender pipelines de produção complexos, proporcionando uma experiência inestimável para a transição para o mercado de trabalho profissional em cibersegurança."

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa de cibersegurança completa dedicada a fornecer aos clientes proteção e serviços superiores. A RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas que as empresas enfrentam, disponibilizando diversos recursos avançados de segurança que podem ser administrados por meio de uma plataforma de segurança unificada. A RevBits está sediada em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ; Boston, MA; Londres, Inglaterra; e Amã, Jordânia.

O pacote completo de soluções da RevBits inclui RevBits Endpoint Security & EDR, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology. Para clientes que utilizam mais de uma solução RevBits, a administração é feita através da RevBits Cyber Intelligence Platform, um ambiente unificado e centralizado que seleciona, correlaciona e alerta sobre ameaças, fornecendo informações para uma resposta administrativa rápida. A RevBits Cyber ​​Intelligence Platform integra-se com todos os SIEMs comuns.

Aobre a Stony Brook University

A State University of New York em Stony Brook é uma das universidades públicas mais dinâmicas dos Estados Unidos, a principal e melhor universidade pública do estado de Nova York. Stony Brook faz parte do sistema State University of New York (SUNY), um centro de excelência acadêmica e uma instituição de pesquisa reconhecida internacionalmente que oferece a todos os alunos uma educação de classe mundial a um preço acessível.

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