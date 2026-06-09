Seequent e Cascade Institute firmam parceria para mapear os recursos geotérmicos profundos do Canadá.

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, A Bentley Subsurface Company e o Cascade Institute anunciaram hoje uma colaboração para desenvolver um Modelo Térmico Canadense. Esta iniciativa nacional histórica revelará os recursos geotérmicos profundos do Canadá e acelerará o desenvolvimento de energia renovável. O anúncio coincide com a abertura do maior evento geotérmico do mundo, o Congresso Mundial de Geotermia, que acontece em Calgary de 8 a 11 de junho.

Com o aumento do investimento em energia geotérmica em todo o mundo, como uma fonte de energia limpa, confiável e sempre disponível, o Modelo Térmico Canadense criará uma visão nacional abrangente dos recursos de calor profundo, utilizando métodos inovadores de aprendizado de máquina para abordar um desafio antigo do setor: a cobertura limitada de dados do subsolo. A Seequent está fornecendo acesso ao seu software de geofísica líder mundial para acelerar a pesquisa no subsolo da Terra.

Esta iniciativa promove o conhecimento das reservas de energia geotérmica do Canadá, integrando conjuntos de dados geológicos e geofísicos em InterPIGNN um algoritmo de aprendizado de máquina para modelagem de calor profundo. Ao aumentar a confiabilidade na localização de recursos geotérmicos, o modelo fornece uma base fundamental para orientar investimentos, planejamento de políticas e desenvolvimento de projetos em todo o país.

“O Canadá tem uma oportunidade significativa de avançar na energia geotérmica num momento em que a necessidade de energia limpa, confiável e sempre disponível nunca foi tão grande”, disse Jeremy O’Brien, Diretor do Segmento de Energia da Seequent. “A concretização desse potencial começa com maior certeza em relação ao subsolo e com a disponibilização de dados às principais partes interessadas. Combinar esse acesso com geofísica de ponta permite um mapeamento mais preciso do calor em profundidade. O Modelo Térmico Canadense reúne esses elementos para criar uma visão nacional dos recursos geotérmicos profundos, ajudando a reduzir riscos, orientar investimentos e acelerar o desenvolvimento.”

O Cascade Institute, um centro de estudos da Royal Roads University focado em intervenções de alto impacto para solucionar os problemas mais profundos da humanidade, liderará o projeto por meio de seu programa de Geotermia Profunda. Especialistas do Cascade Institute, trabalhando com uma equipe de geocientistas e parceiros de pesquisa, incluindo a Simon Fraser University, a 400C Energy e a Divisão do Pacífico do Serviço Geológico do Canadá, desenvolverão o modelo utilizando fluxos de trabalho de integração de dados com o suporte do software de geofísica Oasis montaj da Seequent. A tecnologia da Seequent processará e visualizará os dados necessários para informar os mercados de energia sobre a disponibilidade de recursos e os custos de desenvolvimento.

“O Canadá possui conhecimento especializado de classe mundial em subsolo e uma oportunidade crescente de liderar o setor geotérmico”, disse Thomas Homer-Dixon, Diretor Executivo do Cascade Institute. “Este projeto fornecerá um recurso fundamental para demonstrar a viabilidade técnica e econômica da energia geotérmica em grande escala.”

O Modelo Térmico Canadense reflete uma mudança mais ampla na indústria em direção ao desenvolvimento geotérmico orientado por dados, incluindo tecnologias de última geração e avaliação de recursos em escala nacional. Ele também destaca a crescente importância das parcerias entre instituições de pesquisa, fornecedores de tecnologia e o setor energético em geral para ampliar a energia geotérmica, transformando-a de uma oportunidade em infraestrutura.

A Seequent apoia mais de 60% da geração de energia geotérmica mundial, com experiência que abrange projetos de última geração, como a Cape Station da Fervo Energy em Utah, e operações consolidadas, incluindo a presença global da Ormat, refletindo uma profunda expertise que impulsiona o setor.

Hoje, a Seequent e o Cascade Institute apresentarão A Próxima Fronteira: Explorando o Potencial dos Recursos Geotérmicos Profundos do Canadá no Congresso Mundial de Geotermia. O debate interativo, que acontecerá no estande da Seequent às 13h30, proporcionará uma análise aprofundada dos desafios técnicos e das oportunidades associadas aos sistemas geotérmicos profundos.

Sobre a Seequent

A Seequent, empresa do grupo Bentley especializada em subsolo, ajuda organizações a compreenderem o subsolo, dando-lhes a confiança necessária para tomarem decisões melhores e mais rápidas. A Seequent desenvolve tecnologia de ponta, líder mundial em ciências da Terra, que transforma a maneira como nossos clientes trabalham. Diariamente, ajudamos nossos clientes a desenvolverem recursos minerais críticos de forma mais sustentável, a projetarem e construírem infraestruturas melhores, a obterem energia renovável e a reduzirem seu impacto ambiental.

A Seequent opera em mais de 150 países, mantendo orgulhosamente sua sede na Nova Zelândia.

Sobre o Cascade Institute

O Cascade Institute utiliza a ciência da complexidade para desenvolver intervenções viáveis ​​para os problemas mais urgentes da humanidade. Os pesquisadores do Cascade identificaram a energia geotérmica como um componente essencial de um sistema energético global preparado para o futuro e formaram uma equipe dedicada à geotermia ultraprofunda, focada em alinhar tecnologia, políticas públicas e financiamento para acelerar a implantação da energia geotérmica, começando pelo Canadá e expandindo globalmente.

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