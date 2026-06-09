Seequent e Cascade Institute firmam parceria para mapear os recursos geotérmicos profundos do Canadá.
Seequent e Cascade Institute firmam parceria para mapear os recursos geotérmicos profundos do Canadá.
Um modelo térmico de última geração fornecerá uma visão nacional do calor subterrâneo para acelerar as metas de energia limpa do Canadá.
CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, A Bentley Subsurface Company e o Cascade Institute anunciaram hoje uma colaboração para desenvolver um Modelo Térmico Canadense. Esta iniciativa nacional histórica revelará os recursos geotérmicos profundos do Canadá e acelerará o desenvolvimento de energia renovável. O anúncio coincide com a abertura do maior evento geotérmico do mundo, o Congresso Mundial de Geotermia, que acontece em Calgary de 8 a 11 de junho.
Com o aumento do investimento em energia geotérmica em todo o mundo, como uma fonte de energia limpa, confiável e sempre disponível, o Modelo Térmico Canadense criará uma visão nacional abrangente dos recursos de calor profundo, utilizando métodos inovadores de aprendizado de máquina para abordar um desafio antigo do setor: a cobertura limitada de dados do subsolo. A Seequent está fornecendo acesso ao seu software de geofísica líder mundial para acelerar a pesquisa no subsolo da Terra.
Esta iniciativa promove o conhecimento das reservas de energia geotérmica do Canadá, integrando conjuntos de dados geológicos e geofísicos em InterPIGNN um algoritmo de aprendizado de máquina para modelagem de calor profundo. Ao aumentar a confiabilidade na localização de recursos geotérmicos, o modelo fornece uma base fundamental para orientar investimentos, planejamento de políticas e desenvolvimento de projetos em todo o país.
“O Canadá tem uma oportunidade significativa de avançar na energia geotérmica num momento em que a necessidade de energia limpa, confiável e sempre disponível nunca foi tão grande”, disse Jeremy O’Brien, Diretor do Segmento de Energia da Seequent. “A concretização desse potencial começa com maior certeza em relação ao subsolo e com a disponibilização de dados às principais partes interessadas. Combinar esse acesso com geofísica de ponta permite um mapeamento mais preciso do calor em profundidade. O Modelo Térmico Canadense reúne esses elementos para criar uma visão nacional dos recursos geotérmicos profundos, ajudando a reduzir riscos, orientar investimentos e acelerar o desenvolvimento.”
O Cascade Institute, um centro de estudos da Royal Roads University focado em intervenções de alto impacto para solucionar os problemas mais profundos da humanidade, liderará o projeto por meio de seu programa de Geotermia Profunda. Especialistas do Cascade Institute, trabalhando com uma equipe de geocientistas e parceiros de pesquisa, incluindo a Simon Fraser University, a 400C Energy e a Divisão do Pacífico do Serviço Geológico do Canadá, desenvolverão o modelo utilizando fluxos de trabalho de integração de dados com o suporte do software de geofísica Oasis montaj da Seequent. A tecnologia da Seequent processará e visualizará os dados necessários para informar os mercados de energia sobre a disponibilidade de recursos e os custos de desenvolvimento.
“O Canadá possui conhecimento especializado de classe mundial em subsolo e uma oportunidade crescente de liderar o setor geotérmico”, disse Thomas Homer-Dixon, Diretor Executivo do Cascade Institute. “Este projeto fornecerá um recurso fundamental para demonstrar a viabilidade técnica e econômica da energia geotérmica em grande escala.”
O Modelo Térmico Canadense reflete uma mudança mais ampla na indústria em direção ao desenvolvimento geotérmico orientado por dados, incluindo tecnologias de última geração e avaliação de recursos em escala nacional. Ele também destaca a crescente importância das parcerias entre instituições de pesquisa, fornecedores de tecnologia e o setor energético em geral para ampliar a energia geotérmica, transformando-a de uma oportunidade em infraestrutura.
A Seequent apoia mais de 60% da geração de energia geotérmica mundial, com experiência que abrange projetos de última geração, como a Cape Station da Fervo Energy em Utah, e operações consolidadas, incluindo a presença global da Ormat, refletindo uma profunda expertise que impulsiona o setor.
Hoje, a Seequent e o Cascade Institute apresentarão A Próxima Fronteira: Explorando o Potencial dos Recursos Geotérmicos Profundos do Canadá no Congresso Mundial de Geotermia. O debate interativo, que acontecerá no estande da Seequent às 13h30, proporcionará uma análise aprofundada dos desafios técnicos e das oportunidades associadas aos sistemas geotérmicos profundos.
Sobre a Seequent
A Seequent, empresa do grupo Bentley especializada em subsolo, ajuda organizações a compreenderem o subsolo, dando-lhes a confiança necessária para tomarem decisões melhores e mais rápidas. A Seequent desenvolve tecnologia de ponta, líder mundial em ciências da Terra, que transforma a maneira como nossos clientes trabalham. Diariamente, ajudamos nossos clientes a desenvolverem recursos minerais críticos de forma mais sustentável, a projetarem e construírem infraestruturas melhores, a obterem energia renovável e a reduzirem seu impacto ambiental.
A Seequent opera em mais de 150 países, mantendo orgulhosamente sua sede na Nova Zelândia.
Sobre o Cascade Institute
O Cascade Institute utiliza a ciência da complexidade para desenvolver intervenções viáveis para os problemas mais urgentes da humanidade. Os pesquisadores do Cascade identificaram a energia geotérmica como um componente essencial de um sistema energético global preparado para o futuro e formaram uma equipe dedicada à geotermia ultraprofunda, focada em alinhar tecnologia, políticas públicas e financiamento para acelerar a implantação da energia geotérmica, começando pelo Canadá e expandindo globalmente.
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Contato para a imprensa:
Dina Zaid, dina.zaid@seequent.com, Consultor Sênior de Comunicação Externa, Seequent
Colin Hunter, hunter@cascadeinstitute.org, Líder de Comunicações, Cascade Institute