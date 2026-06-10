Hitachi et Google Cloud renforcent leur alliance stratégique pour accélérer le déploiement concret de l’IA physique grâce à des solutions avancées de FDE et de cybersécurité

SANTA CLARA, Californie et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, « Hitachi ») a annoncé aujourd’hui l’extension de son alliance stratégique*1 avec Google Cloud afin d’accompagner ses clients en accélérant le déploiement concret de solutions d’IA physique et de cybersécurité pour se protéger contre les menaces générées par l’IA. Suscitant un intérêt croissant, l’IA physique est une technologie qui relie l’analyse et la prise de décision basées sur l’IA, issues des données de première ligne, à des actions concrètes telles que le contrôle et l’exploitation autonomes de divers appareils et équipements. La répétition continue de ce cycle permet une prise de décision et une exécution optimales par l’IA, adaptées à chaque situation spécifique. Grâce au déploiement concret de l’IA physique, Hitachi pilote la transformation des infrastructures sociales.

Pour mener à bien cette mission cruciale, dans le cadre de cette alliance stratégique, Hitachi mettra en place et déploiera à l’échelle mondiale son modèle « Forward Deployed Engineers » (FDE), qui tire parti de ses atouts en matière d’informatique, de technologies opérationnelles et de produits développés via Lumada, en association avec l’IA avancée de Google Cloud.

Les FDE sont des spécialistes qui s’intègrent directement chez les clients pour leur fournir un accompagnement de bout en bout. Leur travail peut aller de l’identification des défis de gestion à la validation précoce de la valeur ajoutée par la création de preuves de concept (PoC), en passant par une mise en œuvre agile et l’aide au déploiement des projets en production. L’ADN d’Hitachi repose sur une longue tradition d’« ingénierie orientée sur le terrain », consistant à travailler en étroite collaboration avec les clients pour identifier et résoudre ensemble les défis, de la découverte à la résolution, une approche présentant de fortes similitudes avec le modèle FDE. Les consultants et experts en transformation IA (AX) d’Hitachi, dotés d’une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs, ainsi que les ingénieurs logiciels spécialisés en IA de GlobalLogic, la filiale américaine d’Hitachi, collaboreront avec les ingénieurs de pointe de Google Cloud pour accompagner les clients.

Les équipes travailleront en étroite collaboration avec le Frontier AI Deployment Center d’Hitachi afin d’améliorer encore HMAX by Hitachi, une suite de solutions de nouvelle génération basées sur l’IA qui contribue à stimuler l’innovation dans les infrastructures sociales, en tirant parti de Gemini Enterprise, une plateforme agentique avancée qui met le meilleur de l’IA de Google à la disposition des employés. En s’appuyant sur la version améliorée de HMAX comme plateforme centrale, les deux entreprises aideront les travailleurs de première ligne grâce à l’exécution autonome d’opérations complexes. De plus, une plateforme de données permettant de réutiliser comme atouts les connaissances métier acquises lors des activités du FDE permettra à Hitachi d’apporter de la valeur à un large éventail de clients à grande échelle.

Dans le domaine de l’IA physique, où l’IA est directement connectée au monde réel, une sécurité plus robuste que jamais est essentielle. L’IA est également en train de transformer le paysage de la cybersécurité. Les cybercriminels exploitent activement les modèles d’IA pour accélérer la découverte de vulnérabilités et automatiser la génération d’exploits à une échelle sans précédent. En effet, une étude de Mandiant M-Trends 2026*2 réalisée par Google Cloud révèle que les progrès de l’IA ont considérablement raccourci les délais des cyberattaques. Pour atténuer ces risques, le Cyber Center of Excellence d’Hitachi s’associera à Google Cloud pour fournir Google Cloud Security, y compris sa plateforme Google AI Threat Defense*3, en complément des connaissances métier critiques d’Hitachi afin de soutenir les opérations de sécurité des clients.

Cette collaboration vise à développer en toute sécurité la création de valeur physique grâce à l’IA à l’échelle mondiale.

Contexte

Depuis la conclusion de leur alliance en mai 2024, les deux entreprises ont mené des initiatives visant à créer de la valeur grâce à l’IA. Dans le cadre de l’approche « Customer Zero » d’Hitachi, l’entreprise a mené une validation technique utilisant Gemini Enterprise pour des travaux de maintenance et d’inspection chez Hitachi Power Solutions Co., Ltd., qui opère dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie. Cette validation a confirmé le potentiel d’amélioration de la qualité et de l’efficacité*4, tout en démontrant la forte applicabilité de Gemini Enterprise aux domaines OT tels que la fabrication et les infrastructures. L’essai a également mis en évidence une vision commune quant à l’importance des spécialistes qui, grâce à une approche pratique et orientée terrain, sont capables d’identifier les contraintes sur site et, de manière agile, de créer de la valeur et de mettre en œuvre des solutions pour intégrer en toute sécurité l’IA avancée aux équipements opérationnels, aux systèmes d’entreprise et au savoir-faire tacite des travailleurs expérimentés.

Hitachi accélère désormais ses efforts pour améliorer la maîtrise de l’IA en introduisant Gemini Enterprise au sein de son secteur Digital Systems & Services, qui dirige AX, et en faisant progresser de nombreux PoC dans lesquels les employés de première ligne utilisent activement l’IA.

Sur la base de ces résultats éprouvés au sein du groupe Hitachi, Google Cloud et Hitachi vont étendre leur alliance stratégique afin de déployer à grande échelle et en toute sécurité l’IA physique dans les environnements de production des clients.

Nouvelles initiatives dans le cadre de l’alliance stratégique

1. Accélérer le déploiement de l’IA physique grâce à l’amélioration des capacités FDE

En étroite collaboration avec les meilleurs ingénieurs de Google Cloud, les consultants et experts AX d’Hitachi, ainsi que les ingénieurs logiciels spécialisés en IA native de GlobalLogic, vont encore accélérer le développement des capacités FDE d’Hitachi. Afin de tirer parti des technologies d’IA en constante évolution dans les environnements commerciaux et opérationnels, les entreprises adopteront une approche agile permettant une validation rapide et une adaptation au changement. Contrairement aux approches d’intégration de systèmes conventionnelles qui construisent des systèmes sur la base d’exigences client prédéfinies, ce modèle FDE mis en œuvre par ces équipes permettra de démontrer et de valider leur efficacité dans le cadre d’opérations réelles. Cette approche permet aux clients de visualiser à l’avance le retour sur investissement, de minimiser les risques et de créer de la valeur commerciale grâce à l’IA à un rythme soutenu.

2. Faire progresser les solutions face aux défis de première ligne grâce à l’amélioration de HMAX

Les deux entreprises amélioreront HMAX en y intégrant l’IA agentique et les modèles multimodaux Gemini de Gemini Enterprise. Capable de traiter et de comprendre simultanément des données diverses telles que les images de caméras sur site et de vastes données de capteurs, Gemini Enterprise complète les systèmes d’IA physique qui fonctionnent de manière autonome en capturant les conditions du monde réel. En tirant parti de ces caractéristiques technologiques et en intégrant des cas d’utilisation, tels que la maintenance et l’inspection par comparaison d’images, Hitachi favorisera les opérations autonomes dans des environnements complexes de fabrication et d’infrastructures sociales. Pour y parvenir, Hitachi intégrera ses connaissances métier propriétaires aux technologies de données agent-ready de Google Cloud au sein de sa plateforme de données. Ce faisant, Hitachi vise à générer des résultats commerciaux évolutifs qui vont au-delà de la simple fourniture de services d’IA et à établir de nouveaux modèles commerciaux dans le secteur des infrastructures.

3. Cybersécurité de nouvelle génération face aux menaces de l’ère de l’IA

En réponse aux menaces de cybersécurité, les deux entreprises fourniront conjointement des solutions de sécurité autonomes de nouvelle génération. Ces solutions s’appuient sur les technologies et services de sécurité de Google Cloud, notamment Wiz pour la réduction automatisée des risques et une visibilité complète sur les risques liés au cloud et à l’IA, ainsi que Mandiant Consulting pour son expertise en matière de cybermenaces, parallèlement à l’expérience d’Hitachi dans l’intégration de systèmes critiques dans des secteurs tels que le ferroviaire, l’énergie et la finance, ainsi qu’à ses connaissances mondiales en matière de technologies opérationnelles. Son efficacité a déjà été démontrée grâce à une approche « Customer Zero », notamment par l’adoption des opérations de sécurité Google dans l’ensemble des sociétés du groupe Hitachi à l’échelle mondiale. Google Cloud et Hitachi poursuivront leurs efforts pour élargir leurs offres aux clients à l’avenir.

De plus, l’expertise pratique et les technologies de déploiement de l’IA développées sur le terrain seront intégrées aux ressources du Frontier AI Deployment Center. En partageant largement ces connaissances avancées avec les ingénieurs système au Japon, Hitachi renforcera les FDE au sein de l’ensemble du groupe Hitachi. Ces efforts permettront à Hitachi d’accélérer le déploiement du modèle FDE et de faire progresser l’IA à l’échelle mondiale.

Commentaire de Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud

« La combinaison des connaissances approfondies d’Hitachi dans son domaine, des compétences techniques de GlobalLogic et des ressources avancées de Google Cloud en matière d’IA et d’ingénierie représente une approche innovante pour accélérer la transformation par l’IA dans des environnements réels. Ce partenariat permettra aux clients de mieux mettre en œuvre des agents IA et de créer de la valeur plus rapidement. De plus, en intégrant les solutions avancées de Google Cloud Security à l’expertise d’Hitachi dans les domaines critiques, nous aiderons nos clients à innover dans un environnement sécurisé et fiable pour l’ère de l’IA. »

Commentaire de Jun Abe, vice-président exécutif et directeur du secteur Systèmes et services numériques chez Hitachi

« Hitachi a activement encouragé l’introduction et l’utilisation pratique de Gemini Enterprise à grande échelle en tant que "Customer Zero", ce qui lui a permis d’enregistrer des améliorations significatives en termes d’efficacité opérationnelle et de productivité. L’extension de cette alliance stratégique vise à permettre aux deux entreprises de relever des défis plus complexes, en s’appuyant sur le développement renforcé des capacités FDE. En combinant les approches de mise en œuvre de l’IA les plus avancées au monde développées par Google Cloud avec l’approche de co-création d’Hitachi et les capacités d’ingénierie numérique exceptionnelles de GlobalLogic, nous visons à créer de la valeur à partir de l’IA physique dans les environnements d’affaires de nos clients. De plus, afin d’apporter cette valeur en toute sécurité, nous intégrerons l’expertise d’Hitachi en matière de construction de systèmes critiques aux technologies et services avancés de Google Cloud Security, protégerons les infrastructures sociales contre les menaces de l’ère de l’IA et contribuerons à la réalisation d’une société durable. »

À propos de HMAX et Lumada

Avis concernant les marques commerciales : toutes les marques commerciales et tous les noms de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos d’Hitachi, Ltd.

Grâce à son activité Social Innovation Business (SIB), qui rassemble l’informatique, l’OT (technologies opérationnelles) et les produits, Hitachi vise à devenir un leader mondial dans la transformation continue des infrastructures sociales par le numérique, contribuant ainsi à une société harmonieuse où l’environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre.

Hitachi opère à l’échelle mondiale dans quatre secteurs (Systèmes et services numériques, Énergie, Mobilité et Industries connectées) ainsi qu’au sein d’une unité commerciale SIB stratégique axée sur les nouveaux domaines de croissance. Avec Lumada en son cœur, Hitachi crée de la valeur en combinant données, technologie et expertise sectorielle pour relever les défis des clients et de la société.

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 (clos le 31 mars 2026) s’est élevé à 10 586,7 milliards de yens, avec 606 filiales consolidées et environ 290 000 employés dans le monde entier. Rendez-vous sur www.hitachi.com.

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