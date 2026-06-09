Liberty Latin America kiest BTS als exclusieve partner voor beheerde A2P-berichtendiensten in al zijn markten

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS heeft vandaag bekendgemaakt dat het is geselecteerd als exclusieve leverancier van beheerde A2P-sms-diensten voor Liberty Latin America (LLA). BTS ondersteunt hiermee de inspanningen van het bedrijf om de inkomstenbescherming, fraudebestrijding, verkeersanalyses en operationele inzichtelijkheid in al zijn markten te versterken.

De overeenkomst versterkt de A2P-berichtenstrategie van LLA in een groot deel van de regio en biedt een gecoördineerd bedrijfsmodel om de controle, het inzicht en de inkomsten uit A2P-verkeer in al haar markten te verbeteren.

De samenwerking zal bijdragen aan het maximaliseren van de inkomsten, een betere bescherming tegen fraude en het tegengaan van grijze routes. Daarnaast zorgt het voor een beter realtime inzicht in het verkeer, operationele rapportages en analyses, omzetgarantie en 24/7/365 ondersteuning door middel van beheerde diensten.

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