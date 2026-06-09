-

Liberty Latin America kiest BTS als exclusieve partner voor beheerde A2P-berichtendiensten in al zijn markten

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS heeft vandaag bekendgemaakt dat het is geselecteerd als exclusieve leverancier van beheerde A2P-sms-diensten voor Liberty Latin America (LLA). BTS ondersteunt hiermee de inspanningen van het bedrijf om de inkomstenbescherming, fraudebestrijding, verkeersanalyses en operationele inzichtelijkheid in al zijn markten te versterken.

De overeenkomst versterkt de A2P-berichtenstrategie van LLA in een groot deel van de regio en biedt een gecoördineerd bedrijfsmodel om de controle, het inzicht en de inkomsten uit A2P-verkeer in al haar markten te verbeteren.

De samenwerking zal bijdragen aan het maximaliseren van de inkomsten, een betere bescherming tegen fraude en het tegengaan van grijze routes. Daarnaast zorgt het voor een beter realtime inzicht in het verkeer, operationele rapportages en analyses, omzetgarantie en 24/7/365 ondersteuning door middel van beheerde diensten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Paula Ruiz
pruiz@bts.io
+1 305 302-5233
+34 657 556 310

USA
2620 SW 27th Avenue
Miami, FL 33133

SPAIN
C/ Josefa Amar y Borbón 10, 3º 50001, Zaragoza

Industry:

BTS

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Paula Ruiz
pruiz@bts.io
+1 305 302-5233
+34 657 556 310

USA
2620 SW 27th Avenue
Miami, FL 33133

SPAIN
C/ Josefa Amar y Borbón 10, 3º 50001, Zaragoza

More News From BTS

Samenvatting: SBTS en ZIM Connections stellen internationale reizigers reis-eSIM voor

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--SBTS, de joint venture tussen BTS en SoftBank Corp., en ZIM Connections kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan om een reis-eSIM-oplossing te lanceren, die initieel focust op inkomende en uitgaande reizen in en vanuit Japan. De service is nu live en hier commercieel beschikbaar. Dit is de eerste stap in een ruimere wereldwijde rollout van verschillende reis-eSIM-aanbiedingen. De initiële lancering is een digitaal reis-eSIM-platform ontwikkeld door ZIM Connecti...

Samenvatting: Liberty Latin America breidt exclusief partnerschap voor International Voice Managed Services met BTS uit naar 22 extra Caribische markten

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS, de toonaangevende aanbieder, technologie-enabler en vertrouwde partner van CommTech-spelers over de hele wereld, werd door Liberty Latin America (LLA) benoemd tot exclusieve leverancier van International Voice Managed Services voor 22 extra Caribische markten. Deze uitbreiding bouwt verder op het succesvolle partnerschap van 2023, waarin BTS geselecteerd was als exclusieve internationale voiceleverancier voor Costa Rica, Panama, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagden...

Samenvatting: BTS Group investeert in ZIM om oplossingen voor wereldwijde eSIM-connectiviteit uit te breiden

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS Group, een vooraanstaande investeerder in wereldwijde communicatie en technologie, kondigt een strategische investering aan in ZIM Connections (ZIM), een gateway naar internationale eSIM-connectiviteit voor bedrijven en consumenten van over de hele wereld. Met deze investering wordt een samenwerking beklonken tussen BTS, een toonaangevende wereldwijde leverancier, technologie-enabler en vertrouwde partner van CommTech-spelers die eigendom zijn van BTS Group, en ZIM,...
Back to Newsroom