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RevBits en het Ethos Lab van Stony Brook University gaan samenwerken om het onderwijs en de toepassing op het gebied van cyberbeveiliging te bevorderen

In het kader van deze samenwerking zal RevBits zijn volledige pakket aan cyberbeveiligingsoplossingen leveren aan het Ethos Lab van Stony Brook University , met als doel studenten de nodige vaardigheden bij te brengen en hen de kennis te geven die ze nodig hebben om in een realistische, gecontroleerde omgeving moderne cyberdreigingen te trotseren.

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Het Ethos Lab van Stony Brook University (SBU), dat deel uitmaakt van de afdeling Informatica van het College Engineering and Applied Sciences, heeft onlangs een samenwerkingsverband met RevBits, LLC aangekondigd. In het kader van dit samenwerkingsverband zal het Ethos Lab van SBU gebruikmaken van het RevBits-oplossingenpakket om informatica-labs en een op cyberbeveiliging gericht lesprogramma op te zetten, waarmee de lesstof uit de collegezaal wordt versterkt.

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Contacts

Neal Hesterberg
Vicepresident Bedrijfsontwikkeling
neal.hesterberg@revbits.com

Industry:

RevBits, LLC

Details
Headquarters: Mineola, New York
CEO: David Schiffer
Employees: 80
Organization: PRI
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Contacts

Neal Hesterberg
Vicepresident Bedrijfsontwikkeling
neal.hesterberg@revbits.com

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