RevBits en het Ethos Lab van Stony Brook University gaan samenwerken om het onderwijs en de toepassing op het gebied van cyberbeveiliging te bevorderen

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Het Ethos Lab van Stony Brook University (SBU), dat deel uitmaakt van de afdeling Informatica van het College Engineering and Applied Sciences, heeft onlangs een samenwerkingsverband met RevBits, LLC aangekondigd. In het kader van dit samenwerkingsverband zal het Ethos Lab van SBU gebruikmaken van het RevBits-oplossingenpakket om informatica-labs en een op cyberbeveiliging gericht lesprogramma op te zetten, waarmee de lesstof uit de collegezaal wordt versterkt.

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