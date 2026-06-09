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IQM e Real Asset Acquisition Corp. annunciano l'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione relativa alla proposta di combinazione aziendale

L'assemblea generale straordinaria di RAAQ si svolgerà in data 25 giugno 2026

original IQM Radiance quantum computer

IQM Radiance quantum computer

PRINCETON, New Jersey, ed ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader globale nei computer quantistici superconduttori ("IQM", "IQM Quantum Computers" o la "Società"), e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una società di acquisizione a scopo speciale ("RAAQ"), oggi hanno annunciato che la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti ha dichiarato che il 5 giugno 2026 è entrata in vigore la dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 (la "Dichiarazione di registrazione") relativa alla rispettiva combinazione aziendale annunciata in precedenza.

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti di RAAQ sulla proposta di combinazione aziendale (l'"Assemblea generale straordinaria") avrà luogo il 25 giugno 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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