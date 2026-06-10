Hitachi y Google Cloud profundizan su alianza estratégica para impulsar el despliegue de la IA física mediante FDE y soluciones avanzadas de ciberseguridad
Hitachi y Google Cloud profundizan su alianza estratégica para impulsar el despliegue de la IA física mediante FDE y soluciones avanzadas de ciberseguridad
- Hitachi y Google Cloud reforzarán el desarrollo de soluciones de ingeniería digital (FDE) para acelerar la adopción de la IA física a nivel global, combinando las avanzadas tecnologías de IA de Google Cloud con el enfoque de cocreación y las soluciones de ingeniería digital que Hitachi ha desarrollado a través de Lumada.
- Mediante el desarrollo de estas soluciones de ingeniería digital, Hitachi y Google Cloud potenciarán HMAX con Gemini Enterprise, contribuyendo a resolver los desafíos a los que se enfrenta la fuerza laboral de primera línea mediante la implementación de diversas operaciones autónomas en entornos complejos. Al expandir el know-how en ingeniería digital, Hitachi podrá ofrecer mejores soluciones a un abanico más amplio de clientes.
- En el marco de esta alianza, Hitachi y Google Cloud ayudarán a sus clientes a optimizar sus soluciones de ciberdefensa frente a las amenazas cibernéticas impulsadas por inteligencia artificial.
SANTA CLARA (California) Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, «Hitachi») anunció que reforzará su colaboración con Google Cloud con el objetivo de ayudar a sus clientes a acelerar el despliegue tanto de soluciones de IA física en entornos reales como de tecnologías de ciberseguridad que ofrecen protección frente a amenazas generadas por inteligencia artificial.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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