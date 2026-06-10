Hitachi y Google Cloud profundizan su alianza estratégica para impulsar el despliegue de la IA física mediante FDE y soluciones avanzadas de ciberseguridad

SANTA CLARA (California) Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, «Hitachi») anunció que reforzará su colaboración con Google Cloud con el objetivo de ayudar a sus clientes a acelerar el despliegue tanto de soluciones de IA física en entornos reales como de tecnologías de ciberseguridad que ofrecen protección frente a amenazas generadas por inteligencia artificial.

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