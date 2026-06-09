Haleon investit en Inde pour améliorer la santé au quotidien des communautés rurales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Haleon, une entreprise de produits de grande consommation entièrement dédiée à l’amélioration de la santé au quotidien, annonce aujourd’hui son intention d’étendre ses activités en Inde, l’un de ses marchés à la croissance la plus rapide et un élément clé pour la réalisation de sa stratégie et de son ambition d’atteindre un milliard de consommateurs supplémentaires d’ici 2030. Haleon investira environ 175 millions GBP2 dans la construction d’un nouveau site de fabrication de produits de santé bucco-dentaire dans l’État du Madhya Pradesh, au centre de l’Inde, et accélérera ses efforts de distribution dans les zones rurales indiennes afin de répondre à la demande croissante. Ce nouveau site permettra également d’approvisionner l’ensemble de l’Asie.

Renforcer les capacités pour répondre à la demande croissante

Le nouveau site, idéalement situé au centre du pays et à proximité de certaines des écoles techniques les plus réputées d’Inde, marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie Win as One de Haleon. Win as One vise à tirer profit de la croissance, à stimuler la productivité et à transformer la culture d’entreprise. Le renforcement de ses capacités internes en matière de chaîne d’approvisionnement permettra à Haleon d’être plus résiliente et capable de s’adapter plus rapidement aux besoins des consommateurs.

L’investissement de Haleon en Inde reflète une évolution structurelle claire vers la prévention et les soins quotidiens, le marché indien de la santé grand public devant atteindre plus de 23 milliards GBP d’ici 2030. L’Inde est déjà l’un des plus grands marchés de Haleon en matière de santé bucco-dentaire et ce dernier investissement accélérera l’accès à son portefeuille de marques de confiance, étayées par la science, notamment Sensodyne et parodontax, dans les communautés rurales, avec l’ambition d’atteindre plus de trois millions de points de vente d’ici 2030.

Cet investissement s’inscrit dans la lignée des priorités d’allocation de capital de Haleon telles que présentées lors de la Journée des marchés de capitaux de la société en 2025.

Atteindre à grande échelle les communautés mal desservies

L’Inde rurale abrite environ 65 % de la population du pays3, répartie dans plus de 650 000 villages4, où les besoins non satisfaits en matière de santé bucco-dentaire restent importants. L’accès aux soins dentaires reste très limité dans l’Inde rurale, où un seul dentiste peut prendre en charge environ 250 000 personnes5. Avec seulement 1 personne sur 7 dans les communautés rurales6 qui consulte un dentiste chaque année, beaucoup vivent pendant des années avec des problèmes non traités tels que des caries ou une sensibilité dentaire. Comme beaucoup n’utilisent pas actuellement de dentifrice spécialisé tel que Sensodyne, recommandé par les professionnels de santé, il existe une opportunité significative de répondre aux besoins non satisfaits des consommateurs.

De nombreux ménages dépendant d’un salaire journalier et étant de plus en plus soucieux de leur budget, Haleon va également étendre l’accès à des produits de santé bucco-dentaire de haute qualité, fondés sur la science et élaborés à partir d’ingrédients fiables, grâce à des formats de dentifrice plus petits et moins coûteux (notamment son format Sensodyne à 20 roupies) dans un nombre nettement plus important de villes et de villages.

Les équipes de vente et de distribution travaillant désormais directement sous la direction de Haleon, il existe une opportunité significative de transformer la manière dont les produits parviennent aux consommateurs de manière nouvelle et innovante, soutenue par le recrutement de plus de 500 personnes au sein de ses équipes de vente au cours des 12 derniers mois.

Investissement dans le « dernier kilomètre » pour renforcer la sensibilisation et l’accès

Haleon investit également dans les capacités du « dernier kilomètre », en doublant ses équipes de première ligne à moto, équipées de kits de test, d’échantillons et d’outils de diagnostic, et déployées dans les zones rurales, souvent hors de portée des commerces de détail et des pharmacies traditionnels. Des outils de diagnostic simples, tels que les « tests de sensibilité au froid » (où les consommateurs évaluent leur sensibilité en buvant de l’eau froide) aident les consommateurs à reconnaître des symptômes qu’ils pourraient présenter depuis des années et à les orienter vers un traitement fondé sur la science, souvent pour la première fois.

L’entreprise améliore également l’accès en s’adressant directement aux communautés rurales par le biais de la sensibilisation, grâce à son réseau de camionnettes mobiles dédiées à l’éducation à la santé bucco-dentaire. Ces camionnettes aux couleurs de la marque Sensodyne sont conçues pour transformer les places et les marchés locaux en centres communautaires dédiés à la sensibilisation à la santé bucco-dentaire, aux dépistages de la sensibilité dentaire et des problèmes gingivaux, ainsi qu’à l’accès immédiat aux produits.

Brian McNamara, directeur général de Haleon, déclare : « L’Inde est un marché stratégique clé pour Haleon et un moteur important de notre croissance à long terme. Cet investissement renforce notre présence industrielle locale et étend notre portée sur l’un des marchés de la santé grand public qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En améliorant l’accès à nos marques de confiance et en renforçant nos capacités sur le terrain, nous sommes bien placés pour saisir les opportunités significatives qui s’offrent à nous. »

« Notre objectif est d’améliorer l’accès à une meilleure santé au quotidien pour plus de 300 millions de consommateurs supplémentaires en Inde. Cela sera essentiel pour réaliser notre ambition plus large d’atteindre un milliard de consommateurs supplémentaires à l’échelle mondiale d’ici 2030. »

La construction de la nouvelle usine a été marquée cette semaine par une cérémonie d’inauguration des travaux et une rencontre entre la direction de Haleon et le ministre en chef du Madhya Pradesh. Elle permettra de créer jusqu’à 500 emplois, de renforcer les capacités locales et de soutenir le développement économique à long terme, consolidant ainsi l’ambition de Haleon de devenir un employeur de choix dans le pays. Son ouverture est prévue début 2028, et les livraisons devraient débuter l’année suivante.

Notes aux éditeurs, Q-R

Pourquoi Haleon investit-elle en Inde ?

L’Inde est l’un des marchés de Haleon qui connaît la croissance la plus rapide et joue un rôle clé dans la réalisation de son ambition d’atteindre un milliard de consommateurs supplémentaires d’ici 2030. Le marché indien de la santé grand public devrait atteindre plus de 23 milliards GBP d’ici 2030, porté par une prise de conscience croissante et l’adoption des soins personnels. Les besoins de santé non satisfaits importants dans les zones rurales, où l’accès aux soins reste limité et où de nombreux consommateurs n’utilisent pas encore de produits spécialisés, créent un potentiel de croissance considérable et une opportunité d’élargir l’accès aux soins de santé quotidiens.

Quel est le montant de l’investissement de Haleon en Inde, et comment cet investissement sera-t-il échelonné ?

Haleon investit environ 175 millions GBP en dépenses d’investissement dans un nouveau site de fabrication de produits de santé bucco-dentaire dans l’État du Madhya Pradesh. Cet investissement sera échelonné sur la période 2025-2029. Le site devrait ouvrir début 2028, et les livraisons commenceront l’année suivante, soutenant ainsi les plans de croissance à long terme de l’entreprise en Inde. Cet investissement s’inscrit dans la lignée des priorités d’allocation de capital de Haleon telles que présentées lors de la Journée des marchés de capitaux de la société en 2025.

Comment cet investissement va-t-il soutenir la stratégie de croissance de Haleon ?

Cet investissement soutient la stratégie Win as One de Haleon en renforçant les capacités internes de la chaîne d’approvisionnement et en permettant de répondre plus rapidement aux besoins des consommateurs. Il s’inscrit également dans le cadre du programme « Build for Tomorrow » de Haleon, qui vise à transformer la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’entreprise afin de répondre aux besoins à moyen et long terme, notamment grâce à des investissements sur des marchés clés en pleine croissance tels que l’Inde et la Chine.

Le nouveau site de production soutiendra-t-il les exportations vers d’autres marchés ?

Le nouveau site vise principalement à répondre à la demande croissante en Inde, l’un de nos marchés à la croissance la plus rapide, tout en desservant d’autres régions d’Asie. Il renforce les capacités de production locales et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, tout en s’inscrivant dans le cadre plus large de la transformation de notre chaîne d’approvisionnement mondiale.

Comment cet investissement renforce-t-il la présence de Haleon en Inde ?

Nous investissons activement dans les marchés où nous voyons des opportunités de stimuler l’innovation et de créer de la valeur. Cet investissement renforce les capacités de Haleon en Inde en développant la production locale et en mettant en place un réseau d’approvisionnement plus localisé et plus résilient, plus proche des consommateurs. Il améliore notre agilité pour répondre à la demande croissante (en particulier dans les communautés rurales et mal desservies) tout en soutenant les efforts plus larges de l’entreprise visant à optimiser et à transformer sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

Combien de personnes Haleon emploie-t-elle en Inde, et cet investissement va-t-il créer des emplois ?

Haleon emploie déjà un nombre important de personnes à travers l’Inde. Le nouveau site de production créera 500 emplois et renforcera les capacités locales. De plus, l’entreprise a recruté plus de 500 personnes au sein de ses équipes commerciales au cours des 12 derniers mois pour soutenir l’expansion de la distribution.

En quoi cette annonce s’inscrit-elle dans le prolongement de la présence actuelle de Haleon en Inde ?

Depuis qu’elle est devenue une société indépendante en 2022, Haleon a redéfini sa présence en Inde en mettant en place sa propre force de vente et son propre réseau de distribution dédiés de bout en bout. Cet investissement s’appuie sur ces fondations, en renforçant les canaux de commercialisation et en accélérant la couverture des zones rurales afin d’atteindre davantage de communautés défavorisées.

Pourquoi avez-vous choisi le Madhya Pradesh pour implanter ce nouveau site ?

Le Madhya Pradesh bénéficie d’une situation géographique centrale dans le pays ; le site a été choisi en raison de sa proximité avec les infrastructures, l’enseignement supérieur, la logistique, les talents et les mesures d’incitation.

Quelle place occupe l’Inde dans le modèle opérationnel mondial de Haleon ?

Le nouveau modèle opérationnel de Haleon, annoncé en début d’année, a fait du sous-continent indien une unité opérationnelle distincte, relevant directement du directeur général, ce qui reflète l’ampleur et le potentiel de croissance du marché et renforce l’importance stratégique de cet investissement.

À propos de Haleon

Haleon (LSE/NYSE : HLN) est une entreprise grand public qui se consacre exclusivement à l’amélioration de la santé au quotidien. Notre personnel, nos marques, notre recherche, nos investissements et nos innovations visent à améliorer la santé au quotidien des consommateurs. Notre portefeuille de produits couvre six grandes catégories : santé bucco-dentaire, vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS), soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive, santé cutanée thérapeutique et autres. Nos marques de premier plan, telles qu’Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu et Voltaren, bénéficient de la confiance de plus d’un milliard de consommateurs et sont recommandées par les professionnels de santé du monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.haleon.com

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