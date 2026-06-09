Haleon invierte en la India para mejorar cada día la salud de las comunidades rurales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Haleon, una empresa de productos de consumo dedicada exclusivamente a mejorar la salud diaria, anuncia los planes de expansión de su negocio en la India, uno de sus mercados de más rápido crecimiento y clave para que Haleon pueda cumplir su estrategia y sus ambiciones de llegar a mil millones de consumidores más para 2030. Lo invertido por Haleon ascenderá a aproximadamente 175 millones de libras esterlinas2 en la construcción de una nueva planta de fabricación de productos de salud bucodental en Madhya Pradesh, en el centro de la India, además de acelerar sus esfuerzos de distribución en las zonas rurales del país para satisfacer una demanda cada vez mayor. La nueva planta también respaldará el suministro para toda Asia.

Ampliación de capacidad para satisfacer la creciente demanda

La nueva planta, ubicada estratégicamente en el centro del país y cerca de algunas de las universidades técnicas más reconocidas de la India, marca un paso importante en la implementación de la estrategia “Win as One” de Haleon. “Win as One” busca impulsar el crecimiento, aumentar la productividad y transformar la cultura de la empresa. El fortalecimiento de sus capacidades internas en la cadena de suministro permitirá a Haleon ser más resiliente y capaz de adaptarse con rapidez a las necesidades de los consumidores.

La inversión de Haleon en la India refleja el evidente cambio estructural hacia la prevención y el autocuidado diario, y se prevé que el mercado de productos de salud para el consumidor del país supere los 23 000 millones de libras esterlinas para 2030. India ya es uno de los mayores mercados de salud bucodental de Haleon y esta última inversión acelerará el acceso a su cartera de marcas confiables y respaldadas por la ciencia, como Sensodyne y parodontax, en las comunidades rurales, con la ambición de llegar a más de tres millones de puntos de venta para 2030.

Esta inversión concuerda perfectamente con las prioridades de asignación de capital de Haleon, tal como se describió en el “Capital Markets Day” de la empresa en 2025.

Llegar de manera masiva a las comunidades desatendidas

En la India rural vive a alrededor del 65% de la población del país3, repartida en más de 650 000 aldeas4, donde las necesidades de salud bucodental no atendidas siguen siendo considerables. El acceso a la atención odontológica sigue siendo muy limitado en la India rural, donde un solo dentista puede atender a unas 250 000 personas5. Dado que tan solo 1 de cada 7 personas en las comunidades rurales6 visita al dentista cada año, muchas viven con afecciones no tratadas, como caries o sensibilidad dental, durante años. Dado que muchas personas no utilizan actualmente pastas dentales especializadas como Sensodyne, recomendadas por profesionales de la salud, existe una gran oportunidad para abordar las necesidades no satisfechas de los consumidores.

Dado que muchos hogares dependen de unos ingresos diarios y son cada vez más conscientes del valor de los productos, Haleon también ampliará el acceso a productos de salud bucodental de alta calidad y con base científica, elaborados con ingredientes de confianza, a través de envases de pasta dental de bajo costo y formato pequeño (incluido su envase de Sensodyne de 20 rupias) en un número significativamente mayor de ciudades y pueblos.

Ahora que los equipos de ventas y distribución trabajan directamente bajo la dirección de Haleon, la oportunidad para transformar la forma en que los productos llegan a los consumidores de maneras nuevas e innovadoras es excelente. Y todo esto se ve respaldado por la contratación de más de 500 personas para sus equipos de ventas en los últimos 12 meses.

Inversión en la “última milla” para aumentar la concientización y el acceso

Haleon también dedica inversión a capacidades de “última milla”, duplicando los equipos de primera línea en motocicletas que están equipados con kits de prueba, muestras y herramientas de diagnóstico, y que se despliegan en zonas rurales, que por lo general quedan fuera del alcance de las tiendas minoristas y farmacias tradicionales. Herramientas de diagnóstico sencillas, como las “pruebas de frío”, en las que los consumidores evalúan la sensibilidad bebiendo agua fría, ayudan a los consumidores a reconocer síntomas que pueden haber tenido durante años y los conectan con tratamientos con respaldo científico, en muchos casos por primera vez.

La empresa también está mejorando el acceso al involucrar directamente a las comunidades rurales a través de la educación, con su red de camionetas dedicadas a educar en cuestiones salud bucodental. Estas camionetas, que llevan la marca Sensodyne, están diseñadas para convertir las plazas y los mercados locales en centros comunitarios donde se promueve la concientización sobre la salud bucodental, se realizan pruebas de sensibilidad y de salud gingival, y se ofrece acceso inmediato a los productos.

Brian McNamara, director ejecutivo de Haleon, declaró: “India es un mercado estratégico primordial para Haleon y un importante motor de nuestro crecimiento a largo plazo. Con esta inversión fortalecemos nuestra presencia de fabricación local y ampliamos el alcance en uno de los mercados de salud de consumo de más rápido crecimiento del mundo. Al aumentar el acceso a nuestras marcas de confianza y desarrollar nuestras capacidades en el terreno, estamos bien posicionados para aprovechar las importantes oportunidades que se están por venir”.

“Nuestro objetivo es ampliar el acceso a una mejor salud día tras día para más de 300 millones de consumidores adicionales en la India. Esto será clave para alcanzar nuestros objetivos más amplios de llegar a mil millones de consumidores más en todo el mundo para 2030”.

La nueva planta de fabricación fue inaugurada esta semana con una ceremonia de colocación de la primera piedra y una reunión entre la dirección de Haleon y el primer ministro de Madhya Pradesh. Se crearán hasta 500 puestos de trabajo, se fortalecerán las capacidades locales y se apoyará el desarrollo económico a largo plazo. Todo esto refuerza la ambición de Haleon de ser un empleador de elección en el país. Está previsto que la planta entre en funcionamiento a principios de 2028 y que comience a suministrar productos al año siguiente.

Notas para los editores: Preguntas y respuestas

¿Qué motiva las inversiones de Haleon en la India?

La India es uno de los mercados de más rápido crecimiento para Haleon y es clave para alcanzar su objetivo de llegar a mil millones de consumidores más para 2030. Se prevé que el mercado de salud para el consumidor del país alcance más de 23 mil millones de libras esterlinas para 2030, impulsado por la creciente concientización y adopción del autocuidado. Las importantes necesidades de salud no cubiertas en las zonas rurales, donde el acceso a la atención sigue siendo limitado y muchos consumidores aún no utilizan productos especializados, crean mucho espacio para el crecimiento y una oportunidad para ampliar el acceso a la salud diaria.

¿Cuánto está invirtiendo Haleon en la India y cómo estará estructurada esta inversión?

Haleon está invirtiendo alrededor de 175 millones de libras esterlinas en una nueva planta de fabricación de productos para la salud bucodental en Madhya Pradesh. Esta inversión se llevará a cabo por etapas durante el período 2025-2029. Se prevé que la planta entre en funcionamiento a principios de 2028 y que comience a suministrar productos al año siguiente, lo que respaldará los planes de crecimiento a largo plazo de la empresa en la India. Se trata de una inversión que concuerda con las prioridades de asignación de capital de Haleon, tal como se describieron en el “Capital Markets Day” de la empresa en 2025.

¿Cómo respaldará esta inversión la estrategia de crecimiento de Haleon?

La inversión respalda la estrategia “Win as One” de Haleon al fortalecer las capacidades internas de la cadena de suministro y permitir una respuesta más rápida a las necesidades de los consumidores. También forma parte del programa “Build for Tomorrow” de Haleon, que está transformando la cadena de suministro global de Haleon para satisfacer las necesidades a mediano y largo plazo, incluso a través de inversiones en mercados clave en crecimiento como la India y China.

¿Esta nueva planta de fabricación podrá respaldar las exportaciones a otros mercados?

La nueva planta se centra en satisfacer la creciente demanda dentro de la India, uno de nuestros mercados de más rápido crecimiento, al tiempo que abastece a otras partes de Asia. La planta refuerza las capacidades de fabricación locales y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro, al tiempo que forma parte de nuestra transformación global más amplia de la cadena de suministro.

¿De qué manera refuerza esta inversión la presencia de Haleon en la India?

Invertimos activamente en mercados donde vemos oportunidades para impulsar la innovación y crear valor. Esta inversión refuerza las capacidades de Haleon en la India al expandir la fabricación local y construir una red de suministro más localizada y resiliente, más cercana a los consumidores. Mejora la agilidad para satisfacer la creciente demanda, especialmente en comunidades rurales y desatendidas, además de respaldar los esfuerzos más amplios de la empresa para optimizar y transformar su cadena de suministro global.

¿A cuántas personas emplea Haleon en la India? ¿La nueva inversión generará puestos de trabajo?

Haleon ya cuenta con una importante fuerza laboral en toda la India. La nueva planta de fabricación creará 500 puestos de trabajo y reforzará las capacidades locales. Además, la empresa ha contratado a más de 500 personas para sus equipos de ventas en los últimos 12 meses con el fin de respaldar la expansión de la distribución.

¿Cómo contribuye este anuncio a la presencia actual de Haleon en la India?

Desde que se convirtió en una empresa independiente en 2022, Haleon ha redefinido su presencia en la India, creando su propia fuerza de ventas y red de distribución dedicadas de manera integral. Esta inversión se suma a esa base, fortaleciendo la ruta de comercialización y acelerando el alcance rural para llegar a más comunidades desatendidas.

¿Por qué han elegido Madhya Pradesh como ubicación para las nuevas instalaciones?

Madhya Pradesh tiene una ubicación privilegiada en el centro del país, y el emplazamiento se ha elegido por su proximidad a las infraestructuras, la educación superior, la logística, el talento y los incentivos.

¿Qué lugar ocupa la India dentro del modelo operativo global de Haleon?

El nuevo modelo operativo de Haleon, anunciado a principios de este año, estableció el subcontinente indio como una Unidad operativa independiente, que reporta directamente al director ejecutivo. Esto refleja la escala y el potencial de crecimiento del mercado y refuerza la importancia estratégica de esta inversión.

Acerca de Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN) es una empresa de productos de consumo dedicada exclusivamente a mejorar la salud diaria. Nuestro personal, nuestras marcas, nuestra investigación, nuestras inversiones y nuestra innovación tienen como objetivo mejorar la salud de los consumidores día tras día. Nuestra cartera de productos abarca seis categorías principales: salud bucodental, vitaminas, minerales y suplementos (VMS), alivio del dolor, salud respiratoria, salud digestiva, salud terapéutica de la piel y otros. Nuestras marcas de calidad superior, como Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu y Voltaren, cuentan con la confianza de más de mil millones de consumidores y son recomendadas por profesionales de la salud en todo el mundo.

Para ver más información, visite www.haleon.com

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