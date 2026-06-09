Cardiolife werkt met het Ministerie van Gezondheid van Bhutan samen om de hartzorg in het hele land te versterken

PORTO, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Cardiolife is trots dat het bedrijf met het Ministerie van Gezondheid van Bhutan zal samenwerken om zijn geavanceerde ECG-diagnosesysteem aangestuurd door AI in het hele land uit te rollen. Deze samenwering zal toegang tot vroegtijdige ECG-diagnose en preventie verschaffen, en markeert een belangrijke stap vooruit in de inspanning van het land om de gezondheid van het hart en preventieve hartzorg te versterken.

Bhutan heeft een bevolking van net iets meer dan 700.000 mensen en hartfalen en andere hartaandoeningen behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken.

Na een aantal constructieve ontmoetingen in Thimphu, heeft Zijne Excellentie de Minister van Gezondheid officieel de nationale uitrol bekrachtigd van de oplossing van Cardiolife en zijn waardering geuit voor de inzet van Cardiolife voor het bevorderen van hartzorg via het verschaffen van gratis software en ECG-apparatuur in Bhutan.

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