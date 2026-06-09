IQM en Real Asset Acquisition Corp. kondigen inwerkingtreding aan van registratieverklaring voor voorgestelde bedrijfscombinatie

PRINCETON, N.J. & ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, een wereldleider in complete supergeleidende kwantumcomputers ('IQM', 'IQM Quantum Computers' of het 'bedrijf'), en Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), een Special Purpose Acquisition Company (“RAAQ”), hebben vandaag aangekondigd dat de registratieverklaring op Formulier F-4 (de 'Registratieverklaring'), met betrekking tot hun eerder aangekondigde bedrijfscombinatie, op 5 juni 2026 door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC') in werking is verklaard.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van RAAQ in verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie (de 'buitengewone algemene vergadering') zal plaatsvinden op 25 juni 2026.

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