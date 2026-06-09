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IQM en Real Asset Acquisition Corp. kondigen inwerkingtreding aan van registratieverklaring voor voorgestelde bedrijfscombinatie

Buitengewone algemene vergadering van RAAQ gepland voor 25 juni 2026

original IQM Radiance quantum computer

IQM Radiance quantum computer

PRINCETON, N.J. & ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, een wereldleider in complete supergeleidende kwantumcomputers ('IQM', 'IQM Quantum Computers' of het 'bedrijf'), en Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), een Special Purpose Acquisition Company (“RAAQ”), hebben vandaag aangekondigd dat de registratieverklaring op Formulier F-4 (de 'Registratieverklaring'), met betrekking tot hun eerder aangekondigde bedrijfscombinatie, op 5 juni 2026 door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC') in werking is verklaard.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van RAAQ in verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie (de 'buitengewone algemene vergadering') zal plaatsvinden op 25 juni 2026.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:

Michael Bruce
PR Manager
press@iqm.tech

Contactpersoon voor beleggers:

Blair Robertson
VP, Strategy
ir@iqm.tech

Industry:

IQM Finland Oy

NASDAQ:RAAQ
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactpersoon voor de media:

Michael Bruce
PR Manager
press@iqm.tech

Contactpersoon voor beleggers:

Blair Robertson
VP, Strategy
ir@iqm.tech

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