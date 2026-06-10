レブビッツとストーニーブルック大学のEthos Lab、サイバーセキュリティーの教育および応用の発展に向け協業関係を構築

ニューヨーク州ミネオラ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ストーニーブルック大学（SBU）工学・応用科学学部コンピュータサイエンス学科のEthos Labは、このほどレブビッツLLCとの協業関係の構築を発表しました。提携を通じて、SBUのEthos Labはレブビッツのソリューション・スイートを活用し、コンピュータサイエンスのラボを整備するとともに、サイバーセキュリティーに重点を置いたカリキュラムを構築し、授業での学びを強化します。このプラットフォームは、エンドポイント・セキュリティー、特権アクセス管理、電子メール・セキュリティー、ゼロ・トラスト・ネットワーク、ディセプション・テクノロジーの5分野に関わる主要な脅威を想定した環境を再現します。

SBUのコンピュータサイエンス学科はこのほど、サイバーセキュリティー研究分野の全米学術優秀センターに指定されました。同学科は今回の提携を活用して学生教育を推進し、学生が現実的かつ管理された環境で現代の脅威に立ち向かうために必要な知識を身に付けられるよう支援します。

レブビッツ最高経営責任者（CEO）のデイビッド・シファーは次のように述べています。「教育全般、とりわけストーニーブルック大学との取り組みに携わり、次世代のサイバーセキュリティー管理者が増大する脅威に対抗するために必要なスキルを身に付けられるよう支援できることを大変誇りに思います。さらに、ストーニーブルック大学コンピュータサイエンス学科の初期の卒業生の1人として、協業を通じて教育の充実に貢献する形で母校に戻れることを光栄に思います。これまでサイバーセキュリティー市場で見てきたように、増大し続ける脅威に対する最善の防御策は、有効なサイバーセキュリティー・ソリューションと、有能で知識豊富なサイバーセキュリティー専門家という2つの要素を組み合わせることです。次世代のサイバーセキュリティー専門家の育成に携われることをうれしく思います。」

ストーニーブルック大学コンピュータサイエンス学科アシスタントプロフェッサーのアミール・ラフマティ氏は次のように述べています。 「Ethos Labの中核的な使命は、サイバーセキュリティーおよびプライバシー研究の限界を押し広げると同時に、現実の課題に取り組むために必要な実践的スキルを学生に身に付けさせることです。レブビッツとの今回の提携により、学術理論と産業界での応用との間にある重要な隔たりを埋めることができます。包括的なセキュリティー・プラットフォームを実際に操作する機会を学生に提供し、こうした高度なツールをカリキュラムに組み込むことで、複雑な実運用パイプラインの安全を確保し、同パイプラインを脅威から守れるよう学生を育成しています。これにより、学生はサイバーセキュリティー分野の専門職として働き始めるにあたり、非常に貴重な経験を積むことができます。」

レブビッツについて

2018年に設立されたレブビッツは総合的なサイバーセキュリティー企業として、優れた保護とサービスを顧客に提供することに専心しています。レブビッツは、統一されたセキュリティープラットフォームを通じて管理可能な複数の高度なセキュリティー機能を提供することで、企業が直面する最も高度なサイバー脅威に対する保護を実現します。レブビッツはニューヨーク州ミネオラに本社を置き、ニュージャージー州プリンストン、マサチューセッツ州ボストン、英国ロンドン、ヨルダン・アンマンに事業所を構えています。

レブビッツは完全なソリューションスイートとして、RevBits Endpoint Security & EDR（レブビッツ・エンドポイント・セキュリティー&EDR）、RevBits Email Security（レブビッツ電子メールセキュリティー）、RevBits Privileged Access Management（レブビッツ特権アクセス管理）、RevBits Zero Trust Network（レブビッツ・ゼロ・トラスト・ネットワーク）、RevBits Deception Technology（レブビッツ・ディセプション・テクノロジー）を提供しています。複数のレブビッツ製ソリューションを利用する顧客については、これらのソリューションの管理がRevBits Cyber Intelligence Platform（レブビッツ・サイバー・インテリジェンス・プラットフォーム）を通じて行われます。同プラットフォームは、脅威情報を整理・関連付けし、脅威に関する警告を発するとともに、管理者が迅速に対応するためのインテリジェンスを提供する統一シングルペイン環境です。RevBits Cyber Intelligence Platformは、一般的に使用されているすべてのSIEMと連携します。

ストーニーブルック大学について

ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校は、米国で最も活気ある公立大学の1つであり、ニューヨーク州の旗艦校であるとともに、同州第1位の公立大学です。ストーニーブルック大学はニューヨーク州立大学機構（SUNY）の一員であり、学術的卓越性の拠点であるとともに、国際的に評価されている研究機関です。同大学は、すべての学生に手頃な費用で世界水準の教育を提供しています。

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