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Hitachi e Google Cloud ampliano l'alleanza strategica per accelerare l'implementazione concreta dell'IA fisica attraverso FDE e soluzioni avanzate di cybersicurezza

  • Hitachi e Google Cloud potenzieranno le funzionalità FDE (Forward Deployed Engineers) per accelerare l'intelligenza artificiale fisica a livello globale unendo l'approccio co-creativo di Hitachi e le funzionalità di progettazione digitale coltivate attraverso Lumada con l'IA all'avanguardia di Google Cloud.
  • Grazie allo sviluppo di queste funzionalità FDE, Hitachi e Google Cloud potenzieranno HMAX utilizzando Gemini Enterprise, aiutando a risolvere le sfide degli addetti in prima linea attraverso operazioni autonome in ambienti complessi. Ampliando le competenze di FDE, Hitachi offrirà valore a una gamma più ampia di clienti.
  • Con l'espansione della loro collaborazione, Hitachi e Google Cloud consentiranno ai clienti di potenziare le proprie capacità di difesa informatica contro le minacce digitali basate sull'IA.

SANTA CLARA, Calif. e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha annunciato l'espansione del suo sodalizio strategico con Google Cloud per aiutare i clienti accelerando l'implementazione concreta di soluzioni di IA fisica e cybersicurezza per fornire protezione contro le minacce generate dall'IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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