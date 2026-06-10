Hitachi e Google Cloud ampliano l'alleanza strategica per accelerare l'implementazione concreta dell'IA fisica attraverso FDE e soluzioni avanzate di cybersicurezza

SANTA CLARA, Calif. e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha annunciato l'espansione del suo sodalizio strategico con Google Cloud per aiutare i clienti accelerando l'implementazione concreta di soluzioni di IA fisica e cybersicurezza per fornire protezione contro le minacce generate dall'IA.

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