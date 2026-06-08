ARIS zum exklusiven Partner für die Einführung von Prozessintelligenz für die AWS European Sovereign Cloud ernannt

SAARBRÜCKEN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--ARIS bietet Unternehmen bei der Einführung von KI die Grundlagen für die erforderlichen Prozesse. Heute hat das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) bekannt gegeben. Organisationen soll dadurch bei zunehmend komplexen Anforderungen an die digitale Souveränität ermöglicht werden, die KI-getriebene Transformation zu beschleunigen.

Viele europäische Unternehmen sehen sich zunehmend mit der Forderung konfrontiert, sensible operative und geschäftliche Daten unter europäischer regulatorischer Kontrolle und Governance zu behalten. Mithilfe der AWS European Sovereign Cloud (ESC) lassen sich fortschrittliche Cloud- und KI-Funktionen so ausrichten, dass sie unter europäischer Governance bleiben und die Residenz der Daten streng kontrolliert wird.

ARIS unterstützt diejenigen Kunden, die KI in großem Umfang sicher innerhalb dieser Grenzen anwenden möchten, durch die Bereitstellung der für diesen Zweck erforderlichen Prozessintelligenz, Governance und des entsprechenden operativen Kontexts.

„KI entwickelt sich dynamisch, wir gehen nun vom Experimentieren zur praktischen Anwendung über. Aber dafür sind Vertrauen, Transparenz und Kontrolle notwendig", sagte Guillaume Bacuvier, CEO von ARIS. „Für viele europäische Unternehmen ist digitale Souveränität eine strategische Voraussetzung für ihre Geschäftstätigkeit geworden. Dank unserer Zusammenarbeit mit AWS können Organisationen Innovationen ohne Bedenken umsetzen. Denn die KI wird in verwaltete Geschäftsprozesse eingebunden und ihr werden durch bewährte operative Verfahren Grenzen gesetzt."

ESC bietet erweiterte Datenresidenz, operative Resilienz und eine unabhängige Governance innerhalb von Europa, die ausschließlich europäischer Gesetzgebung unterliegt.

„Die Infrastruktur, die Operationen und die Governance unserer Cloud sind durch und durch europäisch. So können Unternehmen Innovationen vorantreiben, ohne die Kontrolle über ihre digitalen Assets zu verlieren", sagte Stéphane Israël, Managing Director der AWS European Sovereign Cloud und für digitale Souveränität.

Durch die Kombination von ARIS’ Plattform für Prozessintelligenz mit den Fähigkeiten der AWS Sovereign Cloud haben Unternehmen folgende Möglichkeiten:

Initiativen für die KI-Transformation innerhalb von streng vorgegebenen Umgebungen im Unternehmen zu skalieren

Die Transparenz und Kontrolle innerhalb von komplexen geschäftlichen Operationen zu verbessern

Anforderungen an die regulatorische Compliance und Datensouveränität zu unterstützen

Zuverlässige digitale Twins und KI-geeignete operative Modelle zu erstellen

„Unternehmen erkennen nun, dass die richtigen Prozesse für die Kontrolle und das Verständnis entscheidend sind, damit KI messbaren Mehrwert erbringen kann", fügte Bacuvier hinzu.

ÜBER ARIS

ARIS ist bei der Nutzung von KI die geeignete Plattform für die Bereitstellung von grundlegenden Prozessen. Dort können Prozesse konzipiert, modelliert und analysiert werden. So verhilft ARIS führenden globalen Organisationen vom Experimentieren mit KI zur skalierbaren Ausführung. Das erhöht die Effizienz, verringert Risiken und führt für Unternehmen zu messbaren Ergebnissen.

Mehr Informationen finden Sie unter:www.aris.com.

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