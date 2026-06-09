ヘイリオン、インド農村部の日常の健康向上へ投資

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 日常の健康向上に専念するコンシューマー企業であるヘイリオンは、同社の最も成長の速い市場の一つであり、2030年までにさらに10億人の消費者にリーチするという戦略と目標の達成において重要な市場であるインドで、事業を拡大する計画を発表しました。ヘイリオンは、インド中央部マディヤ・プラデシュ州に新たなオーラルヘルス製造拠点を建設するために約1億7,500万ポンド2を投資するとともに、需要の高まりに対応するため、インド農村部での流通への取り組みを加速します。新拠点は、より広範なアジア地域への供給も支援します。

需要の高まりに対応するための体制強化

インド中央部という好立地にあり、同国で最も著名な工科大学の一部にも近接する新拠点は、ヘイリオンの戦略「Win as One」の実現に向けた重要な一歩となります。Win as Oneは、成長の実現、生産性の向上、企業文化の変革に重点を置いています。自社のサプライチェーン能力を強化することで、ヘイリオンはレジリエンスを高め、消費者ニーズの変化により迅速に対応できるようになります。

ヘイリオンによるインドへの投資は、予防と日常的なセルフケアへの明確かつ構造的なシフトを反映したものであり、同国のコンシューマー・ヘルス市場は2030年までに230億ポンド超に達すると見込まれています。インドはすでにヘイリオン最大級のオーラルヘルス市場の一つとなっており、今回の投資により、Sensodyne（シュミテクト）やparodontax（カムテクト）をはじめとする、科学的根拠に基づく信頼性の高いブランド群へのアクセスを農村部でさらに拡大します。ヘイリオンは、2030年までに300万を超える販売拠点への展開を目指しています。

今回の投資は、ヘイリオンが2025年のキャピタル・マーケッツ・デーで示した資本配分の優先事項に沿ったものです。

十分なサービスを受けられていない地域社会への大規模なアクセス拡大

インドの農村部には、同国人口の約65%3が居住しており、その人口は65万を超える村落4に広がっています。こうした地域では、オーラルヘルスに関する未充足ニーズが依然として大きな課題となっています。農村部では歯科医療へのアクセスが極めて限られており、歯科医師1人が約25万人5を担当する場合もあります。農村地域では、毎年歯科医を受診する人がわずか7人に1人程度6にとどまっており、多くの人が虫歯や知覚過敏などの未治療の状態を何年も抱えて生活しています。医療従事者が推奨するSensodyneなどの専門歯磨き剤を現在使用していない人も多く、こうした消費者の未充足ニーズに応える大きな機会が存在しています。

日々の賃金収入に依存し、価格に対する意識が高まっている家庭が多いことを踏まえ、ヘイリオンは、信頼できる成分を使用した高品質で科学的根拠に基づくオーラルヘルス製品へのアクセス拡大も進めます。これには、20ルピーのSensodyneパックを含む低価格の小容量歯磨き粉パックを、これまで以上に多くの町や村で展開していきます。

現在、営業・流通チームがヘイリオンの経営陣に直接報告する体制となったことで、新しく革新的な方法で製品を消費者へ届ける仕組みそのものを変革する大きな機会が生まれています。この取り組みは、過去12か月間に営業チームに500人超を採用したことによって支えられています。

認知向上とアクセス拡大に向けた「ラストマイル」投資

ヘイリオンは、「ラストマイル」展開能力にも投資しており、検査キットやサンプル、診断ツールを携行したオートバイで活動する現場チームの人員を倍増させ、従来の小売店や薬局のサービスが届きにくい農村部へ派遣しています。冷水を飲んで知覚過敏の有無を確認する「冷水テスト」などの簡単な診断ツールを活用することで、消費者は長年抱えていた症状に気付くことができ、科学的根拠に基づくケアや製品につなげることが可能になります。その多くは、こうした適切な治療との初めての接点となります。

ヘイリオンはまた、移動式オーラルヘルス啓発車両のネットワークを活用し、農村コミュニティーへ直接働きかけることで、アクセス向上にも取り組んでいます。Sensodyneブランドの車両は、地域の広場や市場をオーラルヘルス啓発の拠点へと変えることを目的としており、知覚過敏や歯ぐきの健康状態のチェックを実施するとともに、製品へその場でアクセスできる機会を提供しています。

ヘイリオンの最高経営責任者（CEO）であるブライアン・マクナマラは、次のように述べています。 「インドはヘイリオンにとって重要な戦略市場であり、長期的な成長を支える重要な原動力です。今回の投資により、当社の現地製造基盤が強化されるとともに、世界で最も成長の速いコンシューマーヘルス市場の一つにおける事業展開をさらに拡大することができます。信頼されるブランドへのアクセスを広げ、現地での事業能力を強化することで、今後見込まれる大きな成長機会を捉えるための体制を整えています。」

「当社は、インドで新たに3億人以上の消費者が日常の健康向上を実現できるよう、アクセスの拡大を目指しています。これは、2030年までに世界で新たに10億人の消費者にリーチするという当社のより大きな目標を達成する上で重要な取り組みとなります。」

新たな製造施設については、今週、起工式が行われ、ヘイリオンの経営陣とマディヤ・プラデシュ州の首相との会談も実施されました。同施設は最大500人の雇用を創出し、現地の能力を強化するとともに、長期的な経済発展を支援し、同国において選ばれる雇用主となるというヘイリオンの目標をさらに強固なものにします。同施設は2028年初頭の稼働開始を予定しており、製品供給は翌年に開始される見込みです。

編集者向け注記：Q&A

インドへの投資の理由は何ですか。

インドはヘイリオンにとって最も急成長している市場の1つであり、2030年までにさらに10億人の消費者にリーチするという同社の目標達成に向けた重要な市場です。同国のコンシューマー・ヘルス市場は、セルフケアに対する認知の高まりと利用拡大を背景に、2030年までに230億ポンド超へ成長すると予測されています。医療へのアクセスが依然として限られ、多くの消費者がまだ専門製品を使用していない農村部では、満たされていない健康ニーズが大きく、成長に向けた大きな余地と、日々の健康へのアクセスを拡大する機会が生まれています。

ヘイリオンはインドにいくら投資し、この投資はどのように実施されるのですか。

ヘイリオンは、マディヤ・プラデシュ州の新たなオーラルヘルス製品の製造拠点に約1億7,500万ポンドの設備投資を行います。この投資は2025～2029年の期間に段階的に実施されます。同拠点は2028年初めに開設され、翌年に供給を開始する予定で、インドにおけるヘイリオンの長期的な成長計画を支援します。この投資は、2025年に開催されたヘイリオンのキャピタル・マーケット・デーで示された同社の資本配分の優先事項に沿ったものです。

この投資はヘイリオンの成長戦略をどのように支援しますか。

この投資は、自社のサプライチェーン能力を強化し、消費者ニーズへのより迅速な対応を可能にすることで、ヘイリオンの「Win as One」戦略を支援します。また、インドや中国などの主要成長市場への投資を含め、中長期的なニーズに対応するためにヘイリオンのグローバル・サプライチェーンを変革する「Build for Tomorrow」プログラムの一部でもあります。

新たな製造拠点は他市場への輸出を支援しますか。

新たな製造拠点は、ヘイリオンにとって最も成長の速い市場の一つであるインド国内で拡大する需要への対応を主な目的としていますが、アジア地域の他の市場への供給にも活用される予定です。この拠点は、現地の製造能力とサプライチェーンのレジリエンスを強化するとともに、ヘイリオンが進めるグローバル・サプライチェーン変革の一環として重要な役割を果たします。

この投資はヘイリオンのインドにおける事業基盤をどのように強化するのですか。

ヘイリオンは、イノベーションの推進と価値創出の機会が見込まれる市場に積極的に投資しています。今回の投資により、現地の製造能力を拡大するとともに、消費者により近い場所で、より地域に根差した強靭な供給ネットワークを構築することで、インドにおける事業基盤を強化します。また、特に十分なサービスが行き届いていない地域や農村部における需要の拡大に、より機動的に対応できるようになるほか、ヘイリオンが進めるグローバル・サプライチェーンの最適化と変革に向けた幅広い取り組みも支援します。

ヘイリオンはインドで何人を雇用しており、この投資によって雇用は創出されますか。

ヘイリオンはすでにインド全土で多くの従業員を雇用しています。今回新設される製造拠点では、500人の雇用が創出される予定であり、地域の能力強化に貢献します。さらにヘイリオンは、流通拡大を支援するため、過去12か月間に営業チームに500人超を採用しました。

今回の発表は、ヘイリオンのインドにおける既存事業をどのように発展させるものですか。

ヘイリオンは2022年に独立企業となって以来、インドにおけるプレゼンスを再定義し、エンドツーエンドの自社専任営業部隊と流通ネットワークを構築してきました。今回の投資はその基盤の上に築かれるものであり、市場への販売経路を強化し、より多くの十分なサービスを受けられていない地域社会にリーチするため、農村部への働きかけを加速します。

新たな製造拠点の建設地として、マディヤ・プラデシュ州を選定した理由は何ですか。

マディヤ・プラデシュ州は同国の中央部という好立地にあり、インフラ、高等教育、物流、人材、インセンティブに近接していることから、この拠点が選定されました。

ヘイリオンのグローバル事業運営モデルにおいて、インドはどのような位置付けにありますか。

今年初めに発表されたヘイリオンの新たな事業運営モデルでは、インド亜大陸が最高経営責任者に直接報告する独立したオペレーティング・ユニットとして設置されました。これは、同市場の規模と成長可能性を反映するとともに、今回の投資の戦略的重要性をさらに強固なものにしています。

ヘイリオンについて

ヘイリオン（LSE/NYSE: HLN）は、日常の健康向上に特化したコンシューマー・ヘルス企業です。同社の人材、ブランド、研究、投資、イノベーションはすべて、消費者の日常の健康を改善することを目的としています。同社の製品ポートフォリオは、オーラルヘルス、ビタミン・ミネラル・サプリメント（VMS）、鎮痛、呼吸器ヘルス、消化器ヘルス、治療用スキンヘルスおよびその他の6つの主要カテゴリーにわたります。「アドビル」「セントラム」「オトリビン」「パナドール」「パロドンタックス」「ポリデント」「センソダイン」「テラフル」 「ボルタレン」などの主要ブランドは、世界で10億人以上の消費者に信頼されており、世界中の医療専門家から推奨されています。

詳細については、 www.haleon.com をご覧ください。

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