Cardiolife s’associe au ministère de la Santé du Bhoutan pour renforcer les soins cardiaques à l’échelle nationale

PORTO, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Cardiolife est fière de s’associer au ministère de la Santé du Bhoutan pour déployer à l’échelle nationale son système avancé de diagnostic par ECG basé sur l’IA. Cette collaboration permettra d’accéder à un diagnostic ECG précoce et à des mesures de prévention, marquant ainsi une avancée majeure dans les efforts du pays pour renforcer la santé cardiaque et les soins préventifs.

Le Bhoutan compte un peu plus de 700 000 habitants et l’insuffisance cardiaque ainsi que d’autres pathologies cardiaques figurent parmi les principales causes de décès.

À l’issue de réunions constructives à Thimphu, ministre de la Santé a officiellement approuvé le déploiement national de la solution de Cardiolife et a salué l’engagement de Cardiolife à faire progresser les soins cardiaques grâce à la fourniture gratuite de logiciels et d’équipements ECG au Bhoutan.

« Nous sommes reconnaissants à l’équipe de Cardiolife pour son engagement à améliorer la santé cardiaque au Bhoutan. Face à l’augmentation des maladies cardiovasculaires, cette collaboration marque une étape importante dans notre démarche visant à renforcer le dépistage précoce et la prévention à travers le pays. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons garantir à chaque citoyen bhoutanais l’accès à des soins cardiaques rapides et précis », déclare Lyonpo Tandin Wangchuk, ministre de la Santé du Bhoutan.

Le déploiement national concernera 25 établissements de santé, dont des hôpitaux nationaux, régionaux et de district. Le logiciel d’interprétation d’ECG basé sur l’IA de Cardiolife analyse instantanément les ECG, aidant ainsi les cliniciens à diagnostiquer les troubles cardiaques avec précision et efficacité.

« Nous sommes profondément honorés de nous associer au ministère de la Santé du Bhoutan pour rendre le diagnostic cardiaque précoce accessible à tous », déclare Kristin Lied, directrice générale de Cardiolife. « Cette collaboration va au-delà de la technologie : il s’agit de sauver des vies et de mettre en place des capacités de santé préventive durables pour l’avenir. Le Bhoutan fait preuve d’un véritable leadership en intégrant innovation et compassion dans les soins de santé, et nous sommes fiers de soutenir cet effort national. »

La technologie de Cardiolife est certifiée CE au titre du RDM (classe IIb) et affiche une précision pouvant atteindre 100 % pour les principales pathologies cardiaques.

Dans le cadre de cette collaboration, Cardiolife et le ministère de la Santé mèneront également une étude de recherche opérationnelle conjointe afin de valider le modèle au sein de la population bhoutanaise et de renforcer davantage les capacités du pays en matière de santé numérique.

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