Seequent en Cascade Institute werken samen om de diepe geothermische bronnen van Canada in kaart te brengen

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, de Bentley Subsurface Company, en de Cascade Institute maakten vandaag een samenwerking bekend om een 'Canadian Thermal Model' te ontwikkelen. Dit opmerkelijke nationale initiatief zal Canada’s diepe geothermische bronnen onthullen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie versnellen. Deze aankondiging komt op de openingsdag van de World Geothermal Congress, het grootste geothermische evenement ter wereld, dat van 8 tot 11 juni in Calgary wordt gehouden.

Nu investering in geothermische energie wereldwijd hoge toppen scheert als een betrouwbare, altijd beschikbare bron van schone energie, zal het Canadian Thermal Model aan de hand van nieuwe machine learning-methoden een omvattend nationaal overzicht van diepe warmtebronnen creëren om een oud probleem in de sector aan te pakken: beperkte dekking van gegevens over de ondergrond.

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