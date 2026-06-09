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Seequent en Cascade Institute werken samen om de diepe geothermische bronnen van Canada in kaart te brengen

State-of-the-art thermisch model zal een overzicht van ondergrondse warmte in het hele land bieden om Canada’s doelstellingen met betrekking tot schone energie te versnellen

original The Canadian Thermal Model will integrate over 20 input layers of geoscientific data related to geothermal energy to evaluate Canada’s nationwide deep heat resources.

The Canadian Thermal Model will integrate over 20 input layers of geoscientific data related to geothermal energy to evaluate Canada’s nationwide deep heat resources.

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, de Bentley Subsurface Company, en de Cascade Institute maakten vandaag een samenwerking bekend om een 'Canadian Thermal Model' te ontwikkelen. Dit opmerkelijke nationale initiatief zal Canada’s diepe geothermische bronnen onthullen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie versnellen. Deze aankondiging komt op de openingsdag van de World Geothermal Congress, het grootste geothermische evenement ter wereld, dat van 8 tot 11 juni in Calgary wordt gehouden.

Nu investering in geothermische energie wereldwijd hoge toppen scheert als een betrouwbare, altijd beschikbare bron van schone energie, zal het Canadian Thermal Model aan de hand van nieuwe machine learning-methoden een omvattend nationaal overzicht van diepe warmtebronnen creëren om een oud probleem in de sector aan te pakken: beperkte dekking van gegevens over de ondergrond.

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Contacts

Perscontact:
Dina Zaid, dina.zaid@seequent.com, senior adviseur externe communicatie, Seequent
Colin Hunter, hunter@cascadeinstitute.org, communicatiehoofd, Cascade Institute

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Contacts

Perscontact:
Dina Zaid, dina.zaid@seequent.com, senior adviseur externe communicatie, Seequent
Colin Hunter, hunter@cascadeinstitute.org, communicatiehoofd, Cascade Institute

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