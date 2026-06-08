ARIS se convierte en socio exclusivo para el lanzamiento de Process Intelligence en la nube soberana europea de AWS

SAARBRÜCKEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--ARIS, la plataforma de contexto de procesos para la implementación de la IA en las empresas, ha anunciado hoy su colaboración con Amazon Web Services (AWS) con el fin de ayudar a las organizaciones a hacer frente a los requisitos cada vez más complejos en materia de soberanía digital, al tiempo que se acelera la transformación impulsada por la IA.

Muchas empresas europeas se enfrentan a una presión cada vez mayor para garantizar que los datos operativos y comerciales confidenciales permanezcan bajo la gobernanza y el control normativo europeos. A través de la Nube Soberana Europea (ESC) de AWS, podrán combinar capacidades avanzadas de nube e IA con una separación operativa mejorada, una gobernanza basada en la UE y estrictos controles de residencia de datos.

ARIS prestará sus servicios a los clientes que deseen implementar la IA de forma segura y a gran escala dentro de estos límites, proporcionándoles la inteligencia de procesos, la gobernanza y el contexto operativo necesarios para una implementación empresarial de la IA en la que se pueda confiar.

«La IA está pasando rápidamente de la fase experimental a la ejecución operativa, pero las organizaciones no pueden ampliar su uso sin confianza, visibilidad y control», afirmó Guillaume Bacuvier, director ejecutivo de ARIS. «Para muchas empresas europeas, la soberanía digital es ahora un requisito estratégico. Nuestra colaboración con AWS ayuda a las organizaciones a innovar con confianza, al tiempo que garantiza que la IA funcione dentro de procesos empresariales regulados y límites operativos fiables».

Gestionado íntegramente por residentes de la UE y conforme a la legislación de la UE, ESC ofrece una mayor garantía de almacenamiento de datos, resistencia operativa y gobernanza independiente dentro de Europa.

«Al crear una nube con una infraestructura, unas operaciones y una gobernanza de carácter europeo, estamos permitiendo a las organizaciones innovar con confianza, al tiempo que mantienen un control total sobre sus activos digitales», afirmó Stéphane Israël, director general de AWS European Sovereign Cloud y soberanía digital.

Al combinar la plataforma unificada de inteligencia de procesos de ARIS con las capacidades de la nube soberana de AWS, las organizaciones pueden sentar las bases operativas necesarias para:

Ampliar las iniciativas de transformación de la IA en entornos empresariales estrictamente regulados

Mejorar la visibilidad y el control en operaciones empresariales complejas

Cumplir con los requisitos normativos y de soberanía de los datos

Crea gemelos digitales fiables y modelos operativos preparados para la IA

«Las empresas reconocen cada vez más que el contexto de los procesos se está convirtiendo en la capa de control y comprensión que permite a la IA aportar un valor empresarial cuantificable», añadió Bacuvier.

ACERCA DE ARIS

ARIS es la plataforma base centrada en los procesos para la implementación de la IA en las empresas. Al combinar la extracción de procesos, la modelización y el análisis en una única plataforma unificada, ARIS ayuda a las principales organizaciones internacionales a pasar de la fase experimental de la IA a una ejecución ampliable, lo que aumenta la eficiencia, reduce los riesgos y genera resultados empresariales cuantificables.

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