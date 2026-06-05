AM Best Revisa las Perspectivas a Positivas y Afirma las Calificaciones Crediticias de Aseguradora General, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” (Buena) de Aseguradora General, S.A. (AGen) (Guatemala).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de AGen reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocios neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas positivas reflejan la expectativa de AM Best de que AGen continuará la tendencia positiva en sus resultados netos, como reflejo de los ajustes en la suscripción de pólizas, al tiempo que mantiene una fortaleza de balance en el nivel más fuerte.

AGen se estableció en 1967 y es la sexta aseguradora más grande que opera en Guatemala. Al cierre de 2025, la compañía reportó USD 105 millones en prima directa, con una participación de mercado del 7.3%. La compañía suscribe una cartera mixta de negocios de vida y no vida, con su prima retenida distribuida entre gastos médicos mayores, vida, automóviles, y una mezcla de seguros de daños y responsabilidad civil (P/C). AM Best evalúa al perfil de negocios de la empresa como neutral, respaldado por su importancia dentro del mercado guatemalteco, pero limitado por su concentración geográfica y de productos.

El accionista mayoritario de AGen es una sociedad privada controladora pura sostenida por inversores, la cual adquirió de Assicurazioni Generali S.p.A. el 51% de participación de la compañía en mayo de 2017.

AM Best evalúa la fortaleza del balance general de AGen en el nivel más fuerte. El programa de reaseguro bien estructurado de la compañía respalda su base de capital al limitar adecuadamente su exposición a eventos catastróficos. AM Best evalúa el ERM de AGen como apropiado, dado que las capacidades de su administración son suficiente para cumplir con su apetito de riesgo.

AM Best evalúa el desempeño operativo de AGen como marginal. Los resultados de 2025 reflejan la mejora de la suscripción de la compañía en determinados ramos, mientras persisten desafíos en algunos de los segmentos de seguros más competidos, y en la administración de gastos. AM Best también reconoce el desarrollo positivo de las líneas de negocio de daños de AGen. Los ingresos netos se han mantenido positivos durante los últimos cinco años; y los resultados de 2025 mejoraron en comparación al 2024, pasando a 9.5 millones de dólares desde 7.5 millones de dólares.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si el desempeño operativo de AGen mantiene una tendencia consistentemente favorable debido a mejoras en la calidad de suscripción de riesgos y suficiencia de primas. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el desempeño operativo de la compañía se deteriora y las pérdidas erosionan su base de capital al punto en que la capitalización ajustada por riesgos ya no esté en niveles que sustenten sus calificaciones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2026 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.