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SLB OneSubsea、アメリカ湾のbp「サンダーホース（Thunder Horse）」プロジェクト向け海底昇圧システム契約を受注

標準化されたシステム・ソリューションが、効率向上と納入期間短縮を支援

original SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなエネルギー技術企業であるSLB（NYSE: SLB）は、同社の合弁事業であるSLB OneSubsea™が、アメリカ湾深海域の開発案件であるサンダーホース（Thunder Horse）プロジェクト向けに海底昇圧システムを提供する契約をbpから受注したことを発表しました。

サンダーホース向けのエンジニアリング、調達、建設（EPC）契約は、bpのカスキダ（Kaskida）およびタイバー（Tiber）開発案件向けに最近受注した海底昇圧契約に続くものです。これら3つのプロジェクトはいずれも、サプライヤー主導で標準化された海底昇圧システム・ソリューションを活用しており、実行効率の向上と納入期間の短縮に貢献します。

EPC契約の一環として、SLB OneSubseaは、海底昇圧システムに加え、遂行に必要なプロジェクト管理、エンジニアリング、製造、試験を提供します。

「海底昇圧は、既存資産からの生産期間を延ばすための重要な手段です」と、SLB OneSubseaの最高経営責任者（CEO）であるマッズ・ヒェルメランドは述べました。「当社の標準化された海底ソリューションは、より迅速な導入と効率性の向上を支援し、オペレーターによる生産量および回収率の向上と、油田全体のパフォーマンス最適化に貢献します。」

主なポイント

  • SLB OneSubseaが、アメリカ湾のサンダーホース開発案件向けに海底昇圧システムを提供する契約をbpから受注
  • この受注は、bpのカスキダおよびタイバー開発案件向けの最近の海底昇圧契約に続くものであり、同じ標準化された高圧システム・ソリューションを活用
  • SLB OneSubseaの海底処理技術は、生産量を増加させ、回収率を向上させる一方、標準化されたアプローチにより、より迅速な導入と運用効率の向上を実現

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、 slb.com をご覧ください。

SLB OneSubseaについて

SLB OneSubseaは、デジタルとテクノロジーにおけるイノベーションの活用により、新たな海底時代の牽引役を担っていきながら、お客様の石油・ガス生産の最適化と、海底操業における排出削減を実現し、持続可能なエネルギー未来の形成に向けた海底ソリューションの大きな可能性を解き放ちます。SLB OneSubseaは、SLB、Aker Solutions、Subsea7の出資による合弁会社であり、オスロとヒューストンに本社を置き、世界中に1万人の従業員を擁しています。詳細については、 onesubsea.slb.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースは、米国連邦証券法で定義されているところの、過去の事象についてではなく将来について記す「将来の見通しに関する記述」を含んでいます。そのような記述にはしばしば「見込む」「かもしれない」「できる」「推定する」「意図する」「予想する」「だろう」「可能性がある」「見積もられた」などの言葉やその他類似表現が使用されます。将来の見通しに関する記述は程度の差こそあれ、SLBの新技術および提携の開発、またはそこで予想される利益に関する予測あるいは見込み／持続可能性および環境問題に関わる目標、計画、予測の記述／エネルギー転換および世界的な気候変動に関する予測または見込み／作業手順および技術の改善といった不確実な事柄について述べています。これらの記述は次に述べるリスクおよび不確実性にさらされていますが、これだけに限りません。炭素排出量のネットネガティブ目標を達成できないこと／SLBの戦略、イニシアチブ、提携で意図した利益を得られないこと／世界的な気候変動の影響への対処など、環境上の懸念に取り組む法的および規制イニシアチブ／規制に関する承認および許可の時期または受領／SLBが米国証券取引委員会に提出または提供した最新のフォーム10-K、10-Qおよび8-Kに詳述されるその他リスクおよび不確実性。前述またはその他のリスクあるいは不確実性が1つ以上実現（もしくはそのような進展の変化の結果）した場合、または前提となる予想が間違っていることが判明した場合、実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述に反映されたものと大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は本プレスリリースの日付時点についてのみ言及しており、SLBは新たな情報または将来の事象などの結果に関わらず、このような記述を公に更新あるいは修正する一切の意向または義務を放棄します。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

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