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SLB OneSubsea verzekert een contract voor een onderzees opvoersysteem voor bp’s Thunder Horse-project in de Golf van Amerika

Oplossing met gestandaardiseerd systeem ondersteunt efficiëntieverbeteringen en kortere leveringstermijnen

original SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat zijn OneSubsea™ joint venture door bp een contract werd gegund om een onderzees opvoersysteem te leveree voor het Thunder Horse-project, een ontwikkeling in het diepzeegedeelte van de Golf van Amerika.

Dit EPC-contract (Engineering, Procurement & Construction) voor Thunder Horse volgt na recente gunningen van contracten voor onderzeese opvoersystemen voor bp’s Kaskida- en Tiber-ontwikkelingen. Alle drie projecten maken gebruik van de zelfde, door de leverancier geleide, gestandaardiseerde oplossing met een onderzees opvoersysteem, dat helpt om de efficiëntie te verbeteren en de leveringstijden in te korten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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