SLB OneSubsea verzekert een contract voor een onderzees opvoersysteem voor bp’s Thunder Horse-project in de Golf van Amerika

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat zijn OneSubsea™ joint venture door bp een contract werd gegund om een onderzees opvoersysteem te leveree voor het Thunder Horse-project, een ontwikkeling in het diepzeegedeelte van de Golf van Amerika.

Dit EPC-contract (Engineering, Procurement & Construction) voor Thunder Horse volgt na recente gunningen van contracten voor onderzeese opvoersystemen voor bp’s Kaskida- en Tiber-ontwikkelingen. Alle drie projecten maken gebruik van de zelfde, door de leverancier geleide, gestandaardiseerde oplossing met een onderzees opvoersysteem, dat helpt om de efficiëntie te verbeteren en de leveringstijden in te korten.

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