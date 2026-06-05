Owkin gaat AI-agents ontwikkelen in het kader van een meerjarige K Pro-samenwerking met Sanofi

NEW YORK & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, het bedrijf op het gebied van agentic AI dat baanbrekend werk verricht op het gebied van biologische kunstmatige superintelligentie om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te transformeren, heeft vandaag een meerjarige samenwerking met Sanofi aangekondigd. Het doel is om gezamenlijk de volgende generatie biofarmaceutische middelen te ontwikkelen, ondersteund door een vijfjarige licentie voor K Pro, de AI-wetenschapper van Owkin.

Owkin en Sanofi werken sinds 2021 samen in het kader van een strategisch partnerschap van 90 miljoen euro. Dit partnerschap is gericht op het in kaart brengen van doelwitten in de oncologie en het indelen van patiënten in subgroepen. De samenwerking werd later uitgebreid met de marktpositionering van geneesmiddelen uit de immunologiepijplijn van Sanofi. Deze nieuwe samenwerking betekent een volgende stap in het partnerschap.

Gedurende deze vijfjarige samenwerking zal Owkin leiding geven aan de volledige ontwikkeling van nieuwe, door AI aangestuurde biofarmaceutische middelen die speciaal voor Sanofi worden ontwikkeld.

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