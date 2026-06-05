-

Owkin gaat AI-agents ontwikkelen in het kader van een meerjarige K Pro-samenwerking met Sanofi

original K Pro, Owkin's AI scientist for biology, powered by multimodal patient data for smarter biopharma decision making.

K Pro, Owkin's AI scientist for biology, powered by multimodal patient data for smarter biopharma decision making.

NEW YORK & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, het bedrijf op het gebied van agentic AI dat baanbrekend werk verricht op het gebied van biologische kunstmatige superintelligentie om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te transformeren, heeft vandaag een meerjarige samenwerking met Sanofi aangekondigd. Het doel is om gezamenlijk de volgende generatie biofarmaceutische middelen te ontwikkelen, ondersteund door een vijfjarige licentie voor K Pro, de AI-wetenschapper van Owkin.

Owkin en Sanofi werken sinds 2021 samen in het kader van een strategisch partnerschap van 90 miljoen euro. Dit partnerschap is gericht op het in kaart brengen van doelwitten in de oncologie en het indelen van patiënten in subgroepen. De samenwerking werd later uitgebreid met de marktpositionering van geneesmiddelen uit de immunologiepijplijn van Sanofi. Deze nieuwe samenwerking betekent een volgende stap in het partnerschap.

Gedurende deze vijfjarige samenwerking zal Owkin leiding geven aan de volledige ontwikkeling van nieuwe, door AI aangestuurde biofarmaceutische middelen die speciaal voor Sanofi worden ontwikkeld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactinformatie voor de media:
alistair.jennings@owkin.com

Industry:

Owkin

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchDutch (Summary)

Contacts

Contactinformatie voor de media:
alistair.jennings@owkin.com

More News From Owkin

Samenvatting: Owkin bouwt AI agents in het kader van een meerjarige K Pro-licentieovereenkomst met AstraZeneca

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, het agentic AI-bedrijf dat pionierswerk verricht in Biological Artificial Superintelligence om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen revolutionair te veranderen, maakte vandaag een overeenkomst met AstraZeneca bekend om biofarma-agents te bouwen in het kader van een driejarige licentieverlening van K Pro – de AI Scientist van Uwkin voor het nemen van beslissingen in biofarma. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Ve...

Samenvatting: Owkin richt nieuwe spin-off Waiv op, voorheen Owkin Dx, met financiering van 33 miljoen dollar

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, het AI-bedrijf dat zich richt op het ontrafelen van de complexiteit van de biologie, kondigt vandaag de spin-off van Waiv aan, voorheen bekend als Owkin Dx. Na aanzienlijke interesse van investeerders kan Waiv nu AI-gestuurde precisietests introduceren voor een betere identificatie van patiënten in de kliniek en in klinische studies, waarmee de patiëntenzorg wordt getransformeerd. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn s...

Samenvatting: Lancering van Owkin's gespecialiseerde biologische Pathology Explorer AI-agent met Claude voor de gezondheidszorg en biowetenschappen van Anthropic

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, een AI-bedrijf dat zich ten doel stelt de complexiteit van de biologie te ontdekken, heeft vandaag aangekondigd dat zijn interoperabele Pathology Explorer AI-agent zal worden opgenomen in de lancering van Claude voor de gezondheidszorg en biowetenschappen (HCLS) door Anthropic. Dit is de eerste keer dat een zeer gespecialiseerde, toonaangevende biological die vooral is getraind op multimodale patiëntgegevens, via het Model Context Protocol (MCP) toegankeli...
Back to Newsroom