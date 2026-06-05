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Owkin costruirà agenti AI nell'ambito di una collaborazione pluriennale tra K Pro e Sanofi

original K Pro, Owkin's AI scientist for biology, powered by multimodal patient data for smarter biopharma decision making.

K Pro, Owkin's AI scientist for biology, powered by multimodal patient data for smarter biopharma decision making.

NEW YORK e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la società di AI agentica pioniera della super intelligenza artificiale biologica (Biological Artificial Superintelligence), volta a trasformare la scoperta e lo sviluppo di farmaci, oggi ha annunciato una collaborazione pluriennale con Sanofi per sviluppare congiuntamente agenti biofarmaceutici di nuova generazione, supportati da un accordo di licenza quinquennale per K Pro, lo scienziato AI di Owkin.

Owkin e Sanofi collaborano dal 2021 mediante un sodalizio strategico del valore di 90 milioni di euro, volto a identificare obiettivi in oncologia e creare sottogruppi di pazienti. La partnership è stata in seguito ampliata per includere il posizionamento dei farmaci per la gamma immunologica di Sanofi. Questa nuova cooperazione rappresenta la prossima evoluzione del sodalizio.

Durante la collaborazione quinquennale, Owkin guiderà lo sviluppo completo di nuovi agenti biofarmaceutici basati sull'AI, realizzati appositamente per Sanofi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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