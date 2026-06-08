Shilpa Medicare与Gate2Brain签署战略股权合作协议，共同推进首创脑癌疗法

印度来楚尔和西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE: SHILPAMED)子公司Shilpa Biocare Pvt Ltd已与专注于中枢神经系统(CNS)治疗的生物技术公司Gate2Brain, S.L.达成战略股权合作。Shilpa将成为Gate2Brain核心项目G2B-002的战略股东以及化学制造与控制(CMC)、生产和监管合作伙伴。G2B-002是Gate2Brain针对致命性儿童脑癌——弥漫性内桥脑胶质瘤(DIPG)和儿童胶质母细胞瘤(pGBM)的开发的核心管线，这两项适应症均已获得美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)的孤儿药资格认定。G2B-002利用Gate2Brain专有的MiniAp4多肽穿梭载体，将SN-38递送透过血脑屏障，在临床前研究中展现出高达100倍的脑部药物转运效率提升。首次人体临床试验预计将于2028财年启动。

G2B-002瞄准了高增长的肿瘤学市场——胶质母细胞瘤市场规模预计到2035年将达到64.8亿美元（年复合增长率7.97%），儿童脑肿瘤市场规模预计到2031年将达到24.7亿美元（年复合增长率6.9%），而DIPG市场规模预计到2035年将达到12亿美元（年复合增长率7.1%）。Gate2Brain的MiniAp4平台未来还有望扩展至其他罕见儿童癌症及更广泛的CNS疾病领域。这是Shilpa建立的第四项战略股权合作，进一步彰显了其致力于差异化创新以及为股东和社会创造长期价值的承诺。

管理层评论

Shilpa Medicare Ltd董事总经理Vishnukant Bhutada表示：

“Gate2Brain的血脑屏障技术是我们评估过的最具差异化优势的CNS药物递送平台之一。成为其战略股东，不仅能让Shilpa参与长期价值创造，同时也能利用我们在生产和监管方面的深厚积累，助力G2B-002推进至首次人体研究，并将其应用扩展至其他分子和治疗领域。”

Gate2Brain首席执行官Meritxell Teixidó Turà表示：

“此次合作为G2B-002通往临床提供了一条清晰且低风险的路径，同时也通过与一流的肿瘤学合作伙伴合作验证了我们的多肽穿梭平台。将Shilpa的生产和监管能力与我们的科学专长相结合，是将这一项目以及后续项目的成果带给患者的正确运作模式。”

关于Shilpa Medicare Ltd

Shilpa Medicare Limited是一家领先的印度制药公司，专注于肿瘤学、传染病及专科领域的原料药、制剂和生物制剂的研发、生产和销售。凭借在复杂仿制药、新型药物递送系统及合同研发生产(CDMO)服务方面的专长，Shilpa服务于全球80多个国家的患者。如需了解更多信息，请访问www.vbshilpa.com

关于Gate2Brain, S.L.

Gate2Brain是一家总部位于巴塞罗那的生物技术公司，致力于开发基于多肽的药物递送系统，以将治疗药物透过血脑屏障进行递送，用于治疗中枢神经系统相关疾病。其核心候选药物G2B-002利用专有的MiniAp4多肽穿梭载体，将肿瘤治疗有效载荷直接递送至脑肿瘤部位。www.gate2brain.com

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