Owkin va développer des agents IA dans le cadre d'une collaboration pluriannuelle de type K Pro avec Sanofi

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, entreprise spécialisée dans l’IA agentique et pionnière de la « superintelligence artificielle biologique » visant à révolutionner la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd’hui une collaboration pluriannuelle avec Sanofi en vue de co-développer des agents biopharmaceutiques de nouvelle génération, dans le cadre d’une licence de cinq ans pour K Pro, l’« AI Scientist » d’Owkin.

Owkin et Sanofi collaborent depuis 2021 dans le cadre d’un partenariat stratégique de 90 millions d’euros axé sur l’identification de cibles en oncologie et le regroupement de sous-groupes de patients. Cette collaboration a ensuite été étendue au positionnement des médicaments pour le pipeline immunologique de Sanofi. Cette nouvelle collaboration marque une nouvelle étape dans ce partenariat.

Au cours de cette collaboration de cinq ans, Owkin dirigera le développement de bout en bout d’agents biopharmaceutiques novateurs basés sur l’IA, spécialement conçus pour Sanofi. Ces agents IA fonctionneront comme des assistants intelligents, effectuant de manière autonome des tâches complexes dans la recherche et le développement de médicaments. Ils seront déployés via K Pro, dans le but de compléter et de renforcer les capacités actuelles de Sanofi en matière d’IA agentique.

K Pro combine des données multimodales sur les patients avec des systèmes d’IA agentique spécialisés en biologie afin de soutenir chaque étape de la chaîne de valeur pharmaceutique, de la découverte précoce au développement clinique, tout en fournissant des informations concurrentielles permettant de prendre des décisions plus rapides, mieux informées et plus précises.

« Dans le prolongement de notre collaboration avec Sanofi, cela marque un tournant vers une IA véritablement intégrée », a déclaré Thomas Clozel, PDG et cofondateur d’Owkin. « Owkin est convaincu qu’avec K Pro, Sanofi pourra mieux exploiter les systèmes autonomes au sein de ses propres flux de travail, libérant ainsi toute la valeur de ses données pour accélérer la prise de meilleures décisions tout au long du développement de médicaments. »

« Chez Sanofi, nous investissons en permanence dans des solutions d’IA de pointe susceptibles d’accélérer et d’améliorer la prise de décision tout au long du cycle de développement des médicaments », a déclaré Emmanuel Frenehard, directeur numérique chez Sanofi. « En intégrant des systèmes agentiques spécialement conçus à nos flux de travail, nous souhaitons donner à nos équipes les moyens d’agir avec plus de rapidité, de profondeur et de confiance, tout en continuant à œuvrer pour offrir des résultats transformateurs aux patients. »

Le développement de K Pro s’inscrit dans la mission d’Owkin qui consiste à créer une superintelligence artificielle biologique afin de permettre de nouvelles découvertes thérapeutiques au-delà des limites de la seule cognition humaine. Owkin estime que cette technologie permettra à l’industrie pharmaceutique de relever, et à terme d’automatiser, certains des challenges les plus complexes en matière de R&D.

À propos d’Owkin

Owkin est une entreprise spécialisée dans l’IA agentique, pionnière de la superintelligence artificielle biologique, qui vise à résoudre des problèmes en biologie là où les chercheurs humains ont échoué. Owkin développe K Pro, un scientifique IA dédié à la recherche pharmaceutique et à la prise de décision stratégique. K Pro coordonne un ensemble de compétences et d’outils d’IA pour décoder la biologie complexe, accélérer la recherche et augmenter considérablement la productivité. K Pro s’appuie sur le réseau multimodal de données patients inégalé d’Owkin, une IA de pointe dédiée à la biologie et une décennie d’expérience de collaboration avec des partenaires pharmaceutiques.

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