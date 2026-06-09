Shilpa MedicareとGate2Brain、ファーストインクラスの脳腫瘍治療法の開発推進に向け戦略的資本提携を締結

インド・ライチュールおよびスペイン・バルセロナ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Shilpa Medicare Limited（BSE/NSE：SHILPAMED）の子会社であるShilpa Biocare Pvt Ltdは、中枢神経系（CNS）疾患の治療薬に注力するバイオテクノロジー企業Gate2Brain, S.L.と戦略的資本提携を締結しました。Shilpaは、Gate2Brainの戦略的株主となるとともに、致死性の高い小児脳腫瘍であるびまん性内在性橋膠腫（DIPG）と小児膠芽腫（pGBM）を標的とするGate2Brainの主要プログラム「G2B-002」に関するCMC（化学、製造および品質管理）、製造ならびに薬事面のパートナーとなります。G2B-002は、米国食品医薬品局（FDA）と欧州医薬品庁（EMA）の双方から希少疾病用医薬品指定を受けています。G2B-002は、Gate2Brain独自のMiniAp4ペプチド・シャトルを使用して、血液脳関門を越えてSN-38を送達します。前臨床段階では、脳内への薬物輸送量が最大100倍高いことが示されています。ヒト初回投与試験はFY28までに開始される見込みです。

G2B-002は、高成長が見込まれるオンコロジー市場を対象としています。具体的には、2035年までに64億8,000万米ドルに達すると予測される膠芽腫市場（年平均成長率：7.97%）、2031年までに24億7,000万米ドルに達すると予測される小児脳腫瘍市場（年平均成長率：6.9%）、2035年までに12億米ドルに達すると予測されるDIPG市場（年平均成長率：7.1%）が含まれます。Gate2BrainのMiniAp4プラットフォームにより、希少な小児がんや、より幅広いCNS領域にも応用できる可能性が広がります。今回の提携は、Shilpaにとって4件目の戦略的資本提携であり、独自性の高いイノベーションと、株主および社会のための長期的価値創出に取り組むShilpaの姿勢を一段と強固なものにします。

経営陣のコメント

Shilpa Medicare LtdマネージングディレクターのVishnukant Bhutada：

「Gate2Brainの血液脳関門通過技術は、当社が評価した中でも最も独自性の高い中枢神経系（CNS）向け送達プラットフォームの1つです。戦略的株主となることで、Shilpaは長期的な価値創出に参画すると同時に、G2B-002をヒト初回投与試験へと進め、同プラットフォームをほかの分子や治療領域にも応用するために必要な製造および薬事面での豊富な知見と対応力を提供できます。」

Gate2Brain最高経営責任者（CEO）のMeritxell Teixidó Turà：

「この提携により、G2B-002の臨床試験入りに向けた明確でリスクを抑えた道筋が整い、トップクラスのオンコロジー・パートナーとの提携を通じて、当社のペプチド・シャトル・プラットフォームの妥当性が裏付けられます。Shilpaの製造および薬事対応能力と当社の科学的知見を組み合わせたこの体制は、このプログラム、そして今後のプログラムを患者さんに届けるうえで適切なものです。」

Shilpa Medicare Ltdについて

Shilpa Medicare Limitedは、オンコロジー、感染症、スペシャリティー領域における原薬（API）、製剤およびバイオ医薬品の開発、製造、販売に注力するインドの大手製薬企業です。複雑なジェネリック医薬品、新規ドラッグ・デリバリー・システムおよび医薬品開発製造受託（CDMO）サービスに関する専門知識を有し、80か国以上で患者さんに医薬品を提供しています。詳細については、www.vbshilpa.comをご覧ください。

Gate2Brain, S.L.について

Gate2Brainは、バルセロナに拠点を置くバイオテクノロジー企業で、中枢神経系疾患の治療に向け、血液脳関門を越えて治療薬を送達するペプチドを基盤とした送達システムを開発しています。同社の主要候補薬「G2B-002」は、独自のMiniAp4ペプチド・シャトルを活用し、がん治療用ペイロードを脳腫瘍に直接送達します。www.gate2brain.com

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