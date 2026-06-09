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A SLB OneSubsea garante contrato de bombeamento submarino para o projeto Thunder Horse da bp no Golfo da América

A solução de sistema padronizada proporciona ganhos de eficiência e prazos de entrega mais curtos

original SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que sua joint venture OneSubsea™ recebeu um contrato da bp para fornecer um sistema de bombeamento submarino para o projeto Thunder Horse, um empreendimento em águas profundas no Golfo da América.

Este contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) para o Thunder Horse segue-se a recentes adjudicações de contratos para reforço submarino da bp Kaskida e desenvolvimentos do Tiber. Os três projetos utilizam a mesma solução padronizada de sistema de bombeamento submarino, liderada pelo fornecedor, o que ajuda a melhorar a eficiência da execução e a reduzir os prazos de entrega.

Como parte do contrato EPC, a SLB OneSubsea fornecerá um sistema de bombeamento submarino, juntamente com o gerenciamento de projeto, engenharia, fabricação e testes necessários para a execução.

“O bombeamento submarino é um importante facilitador para estender a produção de ativos existentes”, disse Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. “Nossas soluções submarinas padronizadas permitem uma implantação mais rápida e maior eficiência, ajudando as operadoras a aumentar a produção e a recuperação, otimizando o desempenho geral do campo.”

Pontos principais

  • A SLB OneSubsea recebeu um contrato da bp para fornecer um sistema de bombeamento submarino para o projeto Thunder Horse no Golfo da América
  • O contrato complementa os recentes contratos de bombeamento submarino para os projetos Kaskida e Tiber da bp, utilizando a mesma solução padronizada de sistema de alta pressão
  • A tecnologia de processamento da SLB OneSubsea aumenta a produção e melhora a recuperação, enquanto a abordagem padronizada permite uma implantação mais rápida e maior eficiência operacional

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando uma nova era submarina, alavancando a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, reduzir as emissões em operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para moldar um futuro energético sustentável. A SLB OneSubsea é uma joint venture apoiada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diversos graus, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando, à incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas; à incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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