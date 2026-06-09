A SLB OneSubsea garante contrato de bombeamento submarino para o projeto Thunder Horse da bp no Golfo da América

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que sua joint venture OneSubsea™ recebeu um contrato da bp para fornecer um sistema de bombeamento submarino para o projeto Thunder Horse, um empreendimento em águas profundas no Golfo da América.

Este contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) para o Thunder Horse segue-se a recentes adjudicações de contratos para reforço submarino da bp Kaskida e desenvolvimentos do Tiber. Os três projetos utilizam a mesma solução padronizada de sistema de bombeamento submarino, liderada pelo fornecedor, o que ajuda a melhorar a eficiência da execução e a reduzir os prazos de entrega.

Como parte do contrato EPC, a SLB OneSubsea fornecerá um sistema de bombeamento submarino, juntamente com o gerenciamento de projeto, engenharia, fabricação e testes necessários para a execução.

“O bombeamento submarino é um importante facilitador para estender a produção de ativos existentes”, disse Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. “Nossas soluções submarinas padronizadas permitem uma implantação mais rápida e maior eficiência, ajudando as operadoras a aumentar a produção e a recuperação, otimizando o desempenho geral do campo.”

Pontos principais

A SLB OneSubsea recebeu um contrato da bp para fornecer um sistema de bombeamento submarino para o projeto Thunder Horse no Golfo da América

O contrato complementa os recentes contratos de bombeamento submarino para os projetos Kaskida e Tiber da bp, utilizando a mesma solução padronizada de sistema de alta pressão

A tecnologia de processamento da SLB OneSubsea aumenta a produção e melhora a recuperação, enquanto a abordagem padronizada permite uma implantação mais rápida e maior eficiência operacional

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando uma nova era submarina, alavancando a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, reduzir as emissões em operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para moldar um futuro energético sustentável. A SLB OneSubsea é uma joint venture apoiada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

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